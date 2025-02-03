Какие «постельные» привычки раздражают людей

Мужчины и женщины назвали свои встревожившие партнеров привычки в постели
Женщины и мужчины, привычки в постели которых однажды встревожили их партнеров, рассказали о своем опыте. Воспоминаниями они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.
Один мужчина рассказал, что его жену удивила его привычка засыпать после секса.
«Я буквально падал с ног после секса, кончал и вырубался. Иногда на несколько минут, иногда до утра. После нескольких месяцев свиданий, тогда мне было 26 лет, моя тогда еще будущая жена, впервые переспав со мной, была в ужасе, потому что ей хотелось второго раза. Оказывается, у меня была гипогликемия, и секс резко снижал уровень сахара в крови», — dueceswild77 пользователь Reddit
Другой признался, что любит совершать специфические движения ногами перед засыпанием.
«Я тру стопы друг о друга, как муха, которая что-то замышляет, пока не усну. Жена терпеть это не может, а привычка усиливается при похмелье или в полусне по утрам. Она говорит мне остановиться, я слушаюсь, а через несколько мгновений продолжаю, даже не осознавая этого», — ReefMadness1, пользователь Reddit.
Еще одна женщина пожаловалась на то, что не везде принято спать под разными одеялами.
«Похоже, что иметь по одному одеялу на каждого, а не только одно на двоих, принято лишь в немногих европейских странах», — Soleilarah, пользовательница Reddit.
Ранее мужчины и женщины, которые научились справляться с бессонницей, рассказали о своем опыте в сети. Так, один из пользователей заявил, что выбирает слово, например, «пианино», и начинает пытаться придумать как можно больше слов на все его буквы начиная с первой.