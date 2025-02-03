Какие «постельные» привычки раздражают людей

Женщины и мужчины, привычки в постели которых однажды встревожили их партнеров, рассказали о своем опыте. Воспоминаниями они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Один мужчина рассказал, что его жену удивила его привычка засыпать после секса.

« Я б у к в а л ь н о п а д а л с н о г п о с л е с е к с а , к о н ч а л и в ы р у б а л с я . И н о г д а н а н е с к о л ь к о м и н у т , и н о г д а д о у т р а . П о с л е н е с к о л ь к и х м е с я ц е в с в и д а н и й , т о г д а м н е б ы л о 2 6 л е т , м о я т о г д а е щ е б у д у щ а я ж е н а , в п е р в ы е п е р е с п а в с о м н о й , б ы л а в у ж а с е , п о т о м у ч т о е й х о т е л о с ь в т о р о г о р а з а . О к а з ы в а е т с я , у м е н я б ы л а г и п о г л и к е м и я , и с е к с р е з к о с н и ж а л у р о в е н ь с а х а р а в к р о в и » , — d u e c e s w i l d 7 7 п о л ь з о в а т е л ь R e d d i t

Другой признался, что любит совершать специфические движения ногами перед засыпанием.

« Я т р у с т о п ы д р у г о д р у г а , к а к м у х а , к о т о р а я ч т о - т о з а м ы ш л я е т , п о к а н е у с н у . Ж е н а т е р п е т ь э т о н е м о ж е т , а п р и в ы ч к а у с и л и в а е т с я п р и п о х м е л ь е и л и в п о л у с н е п о у т р а м . О н а г о в о р и т м н е о с т а н о в и т ь с я , я с л у ш а ю с ь , а ч е р е з н е с к о л ь к о м г н о в е н и й п р о д о л ж а ю , д а ж е н е о с о з н а в а я э т о г о » , — R e e f M a d n e s s 1 , п о л ь з о в а т е л ь R e d d i t .

Еще одна женщина пожаловалась на то, что не везде принято спать под разными одеялами.

« П о х о ж е , ч т о и м е т ь п о о д н о м у о д е я л у н а к а ж д о г о , а н е т о л ь к о о д н о н а д в о и х , п р и н я т о л и ш ь в н е м н о г и х е в р о п е й с к и х с т р а н а х » , — S o l e i l a r a h , п о л ь з о в а т е л ь н и ц а R e d d i t .

Ранее мужчины и женщины, которые научились справляться с бессонницей, рассказали о своем опыте в сети. Так, один из пользователей заявил, что выбирает слово, например, «пианино», и начинает пытаться придумать как можно больше слов на все его буквы начиная с первой.