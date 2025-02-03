Как добиться успеха на работе, не жертвуя свободным временем

Новое исследование, опубликованное в журнале Organization Science, раскрывает интересный подход к профессиональному росту через увлечения и хобби. Авторы работы предлагают концепцию «синергии отдыха и работы», которая предполагает интеграцию профессионального развития в повседневный досуг.

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Кейт Зипей, профессор Университета Пердью и один из ведущих исследователей, отмечает, что сотрудники, которые целенаправленно используют своё свободное время для саморазвития, ощущают большую уверенность и мотивацию на работе. Например, прослушивание подкастов о лидерстве или чтение бизнес-литературы помогает одновременно отдыхать и приобретать новые профессиональные навыки.

Однако учёные предупреждают, что такой подход подходит не всем. Люди, которые предпочитают разделять работу и личную жизнь, могут испытывать трудности и усталость, пытаясь совместить эти две сферы. Поэтому важно учитывать индивидуальные предпочтения каждого сотрудника.

Кейт Зипей подчёркивает, что главное — не превращать досуг в работу, а находить способы, которыми любимое занятие может стимулировать профессиональное развитие.