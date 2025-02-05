Как люди отнеслись к тренду на совмещение работы и личной жизни

Большинство работающих людей продолжают искать золотую середину между карьерой и личной жизнью. Но к 2025 году сформировался новый тренд — не разделять эти две сферы, а гармонично их смешивать между собой, делать работу частью повседневной жизни. Аналитики медиахолдинга Rambler&Co спросили у интернет-пользователей, готовы ли они к поиску такой гармонии.

Большинство россиян оказались карьеристами — у 45 процентов работа отнимает почти все свободное время. С другой стороны, девять процентов вынуждены регулярно жертвовать карьерными амбициями ради семьи и отдыха. Лишь 23 процента респондентов следуют тренду на work-life blend и гармонично совмещают обе стороны жизни. Столько же (23 процента) чувствуют себя комфортно, строго разделяя эти сферы и ни в коем случае не смешивая.

Трудоголикам приходится чем-то жертвовать. Среди тех, кто поставил работу на первое место, 39 процентов признались, что она негативно влияет на физическое и ментальное здоровье. Почти каждый третий (30 процентов) вынужден урезать общение с близкими, а 16 процентов не могут позволить себе полноценного отдыха. Хобби и увлечения страдают у 15 процентов опрошенных.

Среди тех, кто предпочитает делать выбор в пользу личной жизни, треть респондентов (33 процента) вынуждены отказаться от продвижения по карьерной лестнице. 27 процентов не могут уделять время обучению и повышению квалификации, 20 процентов теряют шанс увеличить доход, еще столько же (20 процентов) жалеют о недостатке общения с коллегами.

Россияне пока не определились с наиболее эффективной стратегией для гармонии работы и личной жизни. 34 процента участников считают таковой возможность самостоятельно регулировать свой график. 30 процентов, напротив, уверены, что фиксированные рабочие часы помогают избежать переработок и не выгореть. 15 процентов полагают, что важно четко разграничивать офисное и домашнее пространства, а 13 процентов поддерживают удаленный формат работы из любой точки. Пять процентов справляются со стрессом через спорт и медитацию, лишь три процента готовы делегировать задачи.

Отделить личное от профессионального удается не всем: 26 процентов часто проверяют рабочие сообщения в нерабочее время, а 18 процентов постоянно на связи. 21 процент делают это эпизодически, 16 процентов заглядывают в мессенджер только при срочных вопросах. Только 19 процентов никогда не отвлекаются на работу в личные часы.

При этом только 8 процентов респондентов не позволяют себе на работе заниматься личными делами. Более трети (35 процентов) переключаются на них, если задач немного, 34 процента – только по неотложным вопросам. Каждый десятый (10 процентов) часто совмещает личные и рабочие дела, а 13 процентов постоянно успевают все и сразу.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 23 по 30 января 2025 года, охват составил 70 590 интернет-пользователей, среди которых 54 процента мужчин и 46 процентов женщин.