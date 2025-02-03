Почему бывшие остаются в нашей жизни навсегда

Практически у каждого из нас есть бывшие — куда же от них денешься? Так или иначе они присутствуют в нашей жизни. С одними мы вынуждены делить общего ребенка, от имени других вздрагиваем при случайном напоминании в соцсетях или в компании общих знакомых. После расставания хорошие отношения сохраняют единицы. Ведь в большинстве случаев всегда есть обиженная сторона, которая мечтает забыть все, как страшный сон.

Догадайтесь, кто эти любители забвения? Конечно же, женщины — во всяком случае, именно так утверждает статистика. Такие данные на днях были опубликованы одним из крупных сервисов знакомств. Оказывается, 70% женщин не жалеют о расставании, а вот половина мужчин все еще тоскует по бывшим. Дальше больше: почти 50% опрошенных мужчин готовы дать отношениям второй шанс. Женщины смотрят на перспективу «войти в одну реку дважды» более скептически: более 60% уверены в том, что ничего хорошего из второй попытки получиться не может. И они правы: только 4% из них смогли успешно восстановить разрушенные когда-то отношения. В общем, выводы из этой кучи цифр получаются странные: мужчины выступают в роли почти что жертв, которые делают все, чтобы спасти отношения, терпят до последнего, скучают по бывшим, хотят вернуться и так далее. А жесткие и независимые амазонки буквально рубят с плеча: и уходят первыми, и возвращаться не желают — умерла так умерла, как говорится. С собирательным образом мужчины-жертвы слегка не вяжутся приведенные в том же исследовании основные причины расставания. Да, женщины уходят первыми после измен и абьюза со стороны сильного пола.

Получается, мужчины сначала ведут себя не самым лучшим образом, а когда женское терпение лопается, начинают страдать и пытаются (как мы уже знаем, в основном безуспешно) отыграть назад.

Иногда эта тактика срабатывает, и они получают второй или даже третий шанс: одна моя знакомая три раза выходила замуж за своего мужа и четыре раза с ним разводилась. Каждый раз официально. Это заняло у них лет десять. В результате она уже столько же лет живет одна и утверждает, что счастлива. Это подтверждается и социологами: на днях читала о том, что одинокие мужчины в целом чувствуют себя несчастными, буквально чахнут без партнерши, тогда как самостоятельно живущие женщины не тяготятся одиночеством и в целом довольны жизнью.

Картина создается совсем уж какая-то невероятная. Получается, что одиноких дам вокруг достаточно, а где они бродят — эти тоскующие одинокие мужчины? Я лично таких никогда не встречала, если не брать уж совсем затрапезных алкашей или свежеразведенных парней. Последние, кстати, даже не успевают почувствовать себя одинокими, потому что, буквально не приходя в сознание, переходят в следующие добрые руки. Все мои бывшие, например, пристроены и чувствуют себя прекрасно. Один даже стал многодетным и степенным отцом семейства и воцерковился, хотя когда-то больше всего на свете любил Довлатова и алкоголь.

Не знаю, кто там и как скучает по бывшим, но, на мой взгляд, дело это совершенно бессмысленное. Люди меняются, и тот, кто когда-то был близким, становится совершенно чужим — такова жизнь. Общие фотографии не спасают, на них практически уже не ты сам, а какой-то другой человек из далекого прошлого. Не зря же выражение «с глаз долой — из сердца вон» есть во многих языках мира.

Вы, конечно, можете в рамках поддержания цивилизованных отношений вежливо поздравлять друг друга с днем рождения или с Новым годом, но с годами и эти даты тускнеют, какие бы страсти ни бушевали когда-то между вами.

Единственные бывшие, которые остаются в жизни навсегда, — это родители общих детей.

Тут уж никуда не денешься. Это уже какой-то совершенно особый вид отношений: вроде бы и чужой человек, о котором ты отдельно не думаешь, не беспокоишься, по которому не скучаешь, а в то же время родственник — со всеми, как говорится, вытекающими. Мысль о том, что когда-то вы делили общую постель, кажется дикой, особенно с годами, но в то же время человек вечно маячит где-то на горизонте и постоянно как-то проявляется — забирает ребенка, оплачивает учебу/брекеты/автошколу, имеет свое мнение по самым важным вопросам ребенкиной (а значит, и вашей) жизни. По степени близости этот персонаж часто превосходит некоторых кровных родственников, хотите вы этого или нет. Поэтому выводы я делаю такие: прежде чем завести с кем-то общего ребенка, подумайте как следует.

Помните, именно таких бывших на самом деле не бывает: этот человек теперь с вами навсегда в том или ином виде, и ничего вы с этим поделать не сможете. Наоборот, с годами жизнь будет только подталкивать вас друг другу: когда дети вырастут, появятся общие внуки — и это, скажу я вам, соединяет людей гораздо крепче, чем родительство.

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