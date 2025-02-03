Как приложения для знакомств влияют на самооценку и психику

Ежегодно приложения для знакомств привлекают более 350 млн пользователей по всему миру, генерируя свыше $5 млрд дохода. В России, по оценкам, подобными сервисами пользуются нескоько миллионов людей, особенно в крупных городах. Однако, как показал систематический обзор (анализ данных 45 исследований), опубликованный в Computers in Human Behavior, их использование может негативно влиять на восприятие тела и психическое здоровье.

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Приложения для знакомств часто фокусируются на визуальном контенте — фотографиях или видео, тогда как информация о хобби или интересах доступна только после просмотра профиля. Такой акцент на внешности может привести к самообъективации — процессу, когда человек начинает воспринимать себя как объект оценки со стороны. Это заставляет человека «придираться» к своей внешности и может привести к проблемам с самооценкой своего тела.

Основные выводы исследования:

85% исследований (19 из 22) выявили связь между использованием приложений и неудовлетворенностью своей внешностью. 48% исследований (14 из 29) обнаружили корреляцию с депрессией, тревожностью и низкой самооценкой.

Почему это происходит?

Авторы исследования отмечают, что на это может быть несколько причин:

Одной из них является акцент на внешность. Приложения для знакомств работают по принципу «свайпа», где решение принимается за секунды на основе фото. Например, это похоже на публикацию фотографий в социальных сетях, где количество лайков часто зависит от «идеальных» фото, усиливая тревожность владельца профиля.

Вторая причина, это отсутствие совпадений или грубые сообщения, которые снижают самооценку. Если пользователь связывает это с внешностью, растет стыд за свое тело и это откладывается в памяти, даже когда пользователь перестает пользоваться приложениями для знакомств.

Третья причина, это игровая механика и удобство использования приложения, которая заставляет людей продолжать им пользоваться даже тогда, когда им нужен перерыв. Приложения создают зависимость, побуждая пользователей бесконечно листать профили в поисках подходящего партнера. В таких случаях мозг тратит слишком много энергии на выработку дофамина, что приводит к чувству усталости, неудовлетворенности жизнью и потерю мотивации.

Авторы исследования дают пользователям таких приложений следующие советы:

Выбирать фото, отражающие личность (хобби, путешествия), а не только внешность.

Делать перерывы в использовании приложений при стрессе.

Блокировать агрессивных пользователей, не реагируя и не отвечая обратной агрессией

Хотя приложения помогают находить партнеров, важно осознанно подходить к их использованию. Как и в соцсетях, баланс между онлайн- и офлайн-жизнью — ключ к сохранению психического здоровья.

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