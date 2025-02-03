Как распознать маньяка на сайте знакомств

На сайте знакомств потенциального маньяка вычислить непросто, но реально, если знать, какие качества — явный признак, а какие можно списать на характер. По словам криминалиста Михаила Игнатова в разговоре с порталом «Страсти», сразу преступника не распознать — он может «задурманить голову». Тем не менее звоночки могут поступить позже.

© Super.ru

Эксперт отметил, что должна насторожить настойчивость: если мужчина больно навязчив и предлагает встретиться. Даже если нет сомнений в его адекватности, не лишним будет «навести справки», предварительно попросив показать паспортные данные. Также впервые видеться с незнакомцем с дейтинг-сайта стоит в людных местах. Немаловажно обратить внимание и на взгляд мужчины: у маньяка он «колючий».

« О н и с м о т р я т и с п о д л о б ь я и н е у м е ю т п р я т а т ь с в о й в з г л я д » , — з а я в и л к р и м и н а л и с т .

По его мнению, маньяками становятся из-за детских травм. Например, если будучи ребенком мужчина увидел, как отец бьет мать. По такому же сценарию уже во взрослом возрасте маньяк так же относится к своей жене и детям.