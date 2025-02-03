Почему люди разводятся после долгого брака

У каждого из нас есть пример (и не один) пары, которая жила практически образцовым браком пару десятилетий — и потом следовал развод, к недоумению окружающих и общих друзей. Вместе с психологом Радмилой Бакировой разбираемся, почему так происходит. Причины, почему люди расстаются после долгих лет вместе

Эмоциональная отстраненность

Со временем супруги могут просто перестать разговаривать по-настоящему.

« Н е п о т о м у ч т о о н и п о с с о р и л и с ь , а п о т о м у ч т о п р и в ы ч к а о б с у ж д а т ь в а ж н о е и с ч е з л а . К а ж е т с я , ч т о в с е у ж е с к а з а н о , а м е л к и е н е д о в о л ь с т в а к о п я т с я , п о к а н е п р е в р а щ а ю т с я в п р о п а с т ь » , — о б ъ я с н я е т э к с п е р т .

Жизненные приоритеты изменились

В начале пути общие цели держат вместе: семья, карьера, дети. Но потом дети вырастают, работа становится рутиной (или вообще меняется, поскольку перестает быть интересной или удобной), — и вдруг оказывается, что у каждого свои мечты и интересы, которые не пересекаются.

Недостаток физических контактов

Это не только про секс как таковой, но и про объятия, поцелуи, легкие касания. Если они исчезают, то партнер начинает казаться чужим, а эмоциональная близость постепенно растворяется.

Ощущение, что жизнь проходит мимо

Кризис среднего возраста бывает не только у мужчин, да и гормональные изменения характерны не только для женщин. Иногда кто-то из пары вдруг понимает, что всю жизнь прожил «как надо», но не «как хотел». И в поисках новых эмоций решает начать с чистого листа.

Роль семьи исчерпалась

« К о г д а с о в м е с т н ы е п р о е к т ы — б у д ь т о д е т и , б и з н е с , и п о т е к а — з а в е р ш а ю т с я , л ю д и м о г у т о с о з н а т ь , ч т о и х б о л ь ш е н и ч е г о н е о б ъ е д и н я е т . Б р а к д е р ж а л с я н а в н е ш н и х о б с т о я т е л ь с т в а х , а н е н а и с к р е н н е м ж е л а н и и б ы т ь в м е с т е . К а к о й т о г д а с м ы с л п р о д о л ж а т ь х л е с т а т ь л о ш а д ь , о т к о т о р о й д а в н о н е о с т а л о с ь д а ж е с е д л а ? П р о щ е и ч е с т н е е п р и з н а т ь , ч т о в с е к о н ч и л о с ь » , — у т в е р ж д а е т п с и х о л о г .

А вот советы, как сохранить брак

Разговаривайте — даже о неприятном

Замалчивать проблемы — значит, позволить им расти. Находите время для разговоров, в которых можно честно сказать о своих чувствах, тревогах и желаниях.

Создавайте новые совместные воспоминания

Рутина убивает эмоции, но их можно вернуть. Попробуйте вместе освоить что-то новое: путешествия, хобби, эксперименты — это поможет вам снова увидеть друг друга с интересом.

Не забывайте о тактильности

Касания — это простейший способ поддерживать связь. Беритесь за руки, обнимайтесь, целуйте друг друга без повода. Это работает на уровне биохимии.

Следите за балансом «мы» и «я»

Каждому человеку важно чувствовать себя личностью. Найдите баланс между совместной жизнью и индивидуальными увлечениями, чтобы не перегореть в отношениях.

Смотрите друг на друга новыми глазами

Партнер — не какая-то там неизменная величина, он тоже растет и меняется. Интересуйтесь друг другом (искренне!), изучайте, задавайте вопросы, как будто встречаете человека заново. Тогда не возникнет ощущения, что вы живете с чужим человеком.