Сказочке конец: почему люди разводятся после долгого брака

У каждого из нас есть пример (и не один) пары, которая жила практически образцовым браком пару десятилетий — и потом следовал развод, к недоумению окружающих и общих друзей. Вместе с психологом Радмилой Бакировой разбираемся, почему так происходит. Причины, почему люди расстаются после долгих лет вместе

Почему люди разводятся после долгого брака
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Эмоциональная отстраненность

Со временем супруги могут просто перестать разговаривать по-настоящему.

«Не потому что они поссорились, а потому что привычка обсуждать важное исчезла. Кажется, что все уже сказано, а мелкие недовольства копятся, пока не превращаются в пропасть», объясняет эксперт.

Жизненные приоритеты изменились

В начале пути общие цели держат вместе: семья, карьера, дети. Но потом дети вырастают, работа становится рутиной (или вообще меняется, поскольку перестает быть интересной или удобной), — и вдруг оказывается, что у каждого свои мечты и интересы, которые не пересекаются.

Недостаток физических контактов

Это не только про секс как таковой, но и про объятия, поцелуи, легкие касания. Если они исчезают, то партнер начинает казаться чужим, а эмоциональная близость постепенно растворяется.

Ощущение, что жизнь проходит мимо

Кризис среднего возраста бывает не только у мужчин, да и гормональные изменения характерны не только для женщин. Иногда кто-то из пары вдруг понимает, что всю жизнь прожил «как надо», но не «как хотел». И в поисках новых эмоций решает начать с чистого листа.

Роль семьи исчерпалась

«Когда совместные проекты будь то дети, бизнес, ипотека завершаются, люди могут осознать, что их больше ничего не объединяет. Брак держался на внешних обстоятельствах, а не на искреннем желании быть вместе. Какой тогда смысл продолжать хлестать лошадь, от которой давно не осталось даже седла? Проще и честнее признать, что все кончилось», утверждает психолог.

А вот советы, как сохранить брак

Разговаривайте — даже о неприятном

Замалчивать проблемы — значит, позволить им расти. Находите время для разговоров, в которых можно честно сказать о своих чувствах, тревогах и желаниях.

Создавайте новые совместные воспоминания

Рутина убивает эмоции, но их можно вернуть. Попробуйте вместе освоить что-то новое: путешествия, хобби, эксперименты — это поможет вам снова увидеть друг друга с интересом.

Не забывайте о тактильности

Касания — это простейший способ поддерживать связь. Беритесь за руки, обнимайтесь, целуйте друг друга без повода. Это работает на уровне биохимии.

Следите за балансом «мы» и «я»

Каждому человеку важно чувствовать себя личностью. Найдите баланс между совместной жизнью и индивидуальными увлечениями, чтобы не перегореть в отношениях.

Смотрите друг на друга новыми глазами

Партнер — не какая-то там неизменная величина, он тоже растет и меняется. Интересуйтесь друг другом (искренне!), изучайте, задавайте вопросы, как будто встречаете человека заново. Тогда не возникнет ощущения, что вы живете с чужим человеком.