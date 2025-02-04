Как понять, что мужчина настроен серьезно

В начале отношений бывает трудно понять, какие чувства испытывает мужчина и что на самом деле у него на уме. Однако есть вполне очевидные признаки серьезного и несерьезного отношения, которые влюбленная женщина часто игнорирует. Психолог Алена Соколикова рассказала «Вечерней Москве», как понять, что ваш избранник настроен серьезно.

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Поддержание общения

По ее словам, любые отношения невозможны без поддержания коммуникации — и любовные в том числе. Заинтересованный мужчина будет инициировать общение с женщиной. Чтобы не обманываться, необходимо обратить внимание на частоту и качество этого общения.

« В с о в р е м е н н о м м и р е л ю д и з а г р у ж е н ы д е л а м и и р а б о т о й , о д н а к о д а ж е п р и в ы с о к о й з а н я т о с т и ч е л о в е к н а й д е т в р е м я н а т о , ч т о е м у д е й с т в и т е л ь н о и н т е р е с н о . Н е с т о и т п р и н и м а т ь в с е р ь е з л а й к и в с о ц и а л ь н ы х с е т я х и л е г к и е к о м м е н т а р и и и з с е р и и " п р е к р а с н о в ы г л я д и ш ь " . Э т о н е я в л я е т с я п о к а з а т е л е м т о г о , ч т о ч е л о в е к с т р е м и т с я к о б щ е н и ю с в а м и . О б р а щ а й т е в н и м а н и е н а т о , к а к ч а с т о м у ж ч и н а в ы х о д и т с в а м и н а с в я з ь в л и ч н о й п е р е п и с к е и л и т е л е ф о н н о м р а з г о в о р е » , — с к а з а л а о н а .

Эксперт отметила, что также важно замечать, о чем мужчина говорит. Интересуется ли он вашими делами и самочувствием, поддерживает ли вас в ваших переживаниях и радуется ли вашим успехам, насколько открыто рассказывает о себе и своих делах.

Предложения и действия

Специалист подчеркнула, что важно анализировать, какого рода предложения поступают в ваш адрес от мужчины и поступают ли они в принципе. Заинтересованный мужчина хочет и находит возможности проводить с женщиной время вне дома или гостиничного номера.

« О ч е н ь в а ж н о о б р а щ а т ь в н и м а н и е н а т о , с к а к о й р е г у л я р н о с т ь ю , к у д а и с к а к о й ц е л ь ю в а с ч а щ е в с е г о п р и г л а ш а е т м у ж ч и н а , у ч и т ы в а е т л и о н п р и э т о м в а ш и п о т р е б н о с т и и ж е л а н и я . К а к о н в е д е т с е б я п р и с о в м е с т н о м п р о в е д е н и и в р е м е н и : ч у в с т в у е т е л и в ы д е й с т в и т е л ь н о е г о з а б о т у и л и э т о п р о с т а я г а л а н т н о с т ь . П о л а г а й т е с ь н а с в о и о щ у щ е н и я , о б р а щ а й т е в н и м а н и е н а с в о и ч у в с т в а и э м о ц и и » , — с о о б щ и л а С о к о л и к о в а .

Участие в вашей жизни

Психолог объяснила, что заинтересованный мужчина будет проявлять активное участие в жизни женщины. Он не останется в стороне, если она попросит его о помощи, более того, будет сам ее предлагать:

« Д а ж е е с л и м у ж ч и н а н е я в л я е т с я с п е ц и а л и с т о м в к а к о й - л и б о о б л а с т и , о н п о с т а р а е т с я н а й т и л ю д е й д л я р е ш е н и я в а ш е й п р о б л е м ы , б у д ь т о б ы т о в ы е , т е х н и ч е с к и е и л и ю р и д и ч е с к и е н ю а н с ы . Д е й с т в и т е л ь н о з а и н т е р е с о в а н н ы й м у ж ч и н а х о ч е т з а щ и щ а т ь с в о ю ж е н щ и н у и з а б о т и т ь с я о н е й , т о г д а к а к м у ж ч и н а , н а с т р о е н н ы й л и ш ь н а л е г к о е о б щ е н и е , в е с ь м а л е г к о и с ч е з а е т , к о г д а н у ж н а е г о п о м о щ ь » .

Динамика

По ее мнению, рядом с заинтересованным мужчиной женщина будет видеть динамику в развитии отношений: знакомство с его родителями, друзьями, коллегами. Совместный отпуск и путешествия, а впоследствии — желание жить вместе.

Какие ошибки совершают женщины

Как рассказала эксперт, многие женщины сами являются инициаторами общения и встреч с мужчинами, а потом задаются вопросом, почему спустя три года отношений они до сих пор не получили предложение руки и сердца.

« В с е п р о с т о . В ф о р м а т е о т н о ш е н и й , г д е ж е н щ и н а я в л я е т с я и н и ц и а т о р о м п о д д е р ж а н и я п о с т о я н н о й к о м м у н и к а ц и и и с о з д а н и я с о б ы т и й , м у ж ч и н а н а х о д и т с я в п а с с и в н о й п р и н и м а ю щ е й п о з и ц и и и п о л ь з у е т с я с л о ж и в ш е й с я с и т у а ц и е й в у г о д у с е б е , — г о в о р и т с п е ц и а л и с т . — Т а к и е о т н о ш е н и я в ы г л я д я т п р и м е р н о т а к : " Я о с о б о и н е х о т е л , н о е с л и т ы с а м а н а п и с а л а и п р и е х а л а , т о я в ц е л о м н е п р о т и в " » .

Излишней инициативой в отношениях часто страдают женщины с заниженной самооценкой и внутренней неуверенностью в себе, которые «цепляются» за понравившегося мужчину как за последнего представителя мужского пола на планете. В данном случае нужно работать над принятием себя, осознанием своих достоинств и повышением самоценности, объяснила психолог.

Собеседница «ВМ» добавила, что также этому подвержены женщины с синдромом спасателя. Им кажется, что мужчина с недостаточной инициативой просто слишком занят или психологически травмирован, а потому лишь они смогут показать ему, что такое настоящая любовь и гармоничные отношения, отогреть самого заядлого холостяка и расположить к себе самого закрытого интроверта.

« Н о п р а в д а в т о м , ч т о в з р о с л ы й м у ж ч и н а с а м в с о с т о я н и и п р о я в л я т ь и н и ц и а т и в у и б р а т ь а к т и в н у ю п о з и ц и ю в о т н о ш е н и я х п р и у с л о в и и с о б с т в е н н о й з а и н т е р е с о в а н н о с т и . В с е о с т а л ь н о е — л и ш ь и л л ю з и и в л ю б л е н н ы х ж е н щ и н » , — с к а з а л а о н а .

Соколикова добавила, что из всех правил есть исключения и бывают действительно безынициативные мужчины или те, кто никак не может определиться. В таком случае стоит честно ответить себе на вопрос: готовы ли вы брать на себя ведущую роль в отношениях, которые не дадут сверхрезультата, и будут ли вам такие отношения приносить удовлетворение. Ведь отношения, как и люди, бывают разными, но главное, чтобы всех все устраивало, заключила специалист.