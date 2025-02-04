Три ярких маркера: как понять, что мужчина настроен серьезно

В начале отношений бывает трудно понять, какие чувства испытывает мужчина и что на самом деле у него на уме. Однако есть вполне очевидные признаки серьезного и несерьезного отношения, которые влюбленная женщина часто игнорирует. Психолог Алена Соколикова рассказала «Вечерней Москве», как понять, что ваш избранник настроен серьезно.

Как понять, что мужчина настроен серьезно
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Поддержание общения

По ее словам, любые отношения невозможны без поддержания коммуникации — и любовные в том числе. Заинтересованный мужчина будет инициировать общение с женщиной. Чтобы не обманываться, необходимо обратить внимание на частоту и качество этого общения.

«В современном мире люди загружены делами и работой, однако даже при высокой занятости человек найдет время на то, что ему действительно интересно. Не стоит принимать всерьез лайки в социальных сетях и легкие комментарии из серии "прекрасно выглядишь". Это не является показателем того, что человек стремится к общению с вами. Обращайте внимание на то, как часто мужчина выходит с вами на связь в личной переписке или телефонном разговоре», сказала она.

Эксперт отметила, что также важно замечать, о чем мужчина говорит. Интересуется ли он вашими делами и самочувствием, поддерживает ли вас в ваших переживаниях и радуется ли вашим успехам, насколько открыто рассказывает о себе и своих делах.

Предложения и действия

Специалист подчеркнула, что важно анализировать, какого рода предложения поступают в ваш адрес от мужчины и поступают ли они в принципе. Заинтересованный мужчина хочет и находит возможности проводить с женщиной время вне дома или гостиничного номера.

«Очень важно обращать внимание на то, с какой регулярностью, куда и с какой целью вас чаще всего приглашает мужчина, учитывает ли он при этом ваши потребности и желания. Как он ведет себя при совместном проведении времени: чувствуете ли вы действительно его заботу или это простая галантность. Полагайтесь на свои ощущения, обращайте внимание на свои чувства и эмоции», сообщила Соколикова.

Участие в вашей жизни

Психолог объяснила, что заинтересованный мужчина будет проявлять активное участие в жизни женщины. Он не останется в стороне, если она попросит его о помощи, более того, будет сам ее предлагать:

«Даже если мужчина не является специалистом в какой-либо области, он постарается найти людей для решения вашей проблемы, будь то бытовые, технические или юридические нюансы. Действительно заинтересованный мужчина хочет защищать свою женщину и заботиться о ней, тогда как мужчина, настроенный лишь на легкое общение, весьма легко исчезает, когда нужна его помощь».

Динамика

По ее мнению, рядом с заинтересованным мужчиной женщина будет видеть динамику в развитии отношений: знакомство с его родителями, друзьями, коллегами. Совместный отпуск и путешествия, а впоследствии — желание жить вместе.

Какие ошибки совершают женщины

Как рассказала эксперт, многие женщины сами являются инициаторами общения и встреч с мужчинами, а потом задаются вопросом, почему спустя три года отношений они до сих пор не получили предложение руки и сердца.

«Все просто. В формате отношений, где женщина является инициатором поддержания постоянной коммуникации и создания событий, мужчина находится в пассивной принимающей позиции и пользуется сложившейся ситуацией в угоду себе, говорит специалист. Такие отношения выглядят примерно так: "Я особо и не хотел, но если ты сама написала и приехала, то я в целом не против"».

Излишней инициативой в отношениях часто страдают женщины с заниженной самооценкой и внутренней неуверенностью в себе, которые «цепляются» за понравившегося мужчину как за последнего представителя мужского пола на планете. В данном случае нужно работать над принятием себя, осознанием своих достоинств и повышением самоценности, объяснила психолог.

Собеседница «ВМ» добавила, что также этому подвержены женщины с синдромом спасателя. Им кажется, что мужчина с недостаточной инициативой просто слишком занят или психологически травмирован, а потому лишь они смогут показать ему, что такое настоящая любовь и гармоничные отношения, отогреть самого заядлого холостяка и расположить к себе самого закрытого интроверта.

«Но правда в том, что взрослый мужчина сам в состоянии проявлять инициативу и брать активную позицию в отношениях при условии собственной заинтересованности. Все остальное лишь иллюзии влюбленных женщин», сказала она.

Соколикова добавила, что из всех правил есть исключения и бывают действительно безынициативные мужчины или те, кто никак не может определиться. В таком случае стоит честно ответить себе на вопрос: готовы ли вы брать на себя ведущую роль в отношениях, которые не дадут сверхрезультата, и будут ли вам такие отношения приносить удовлетворение. Ведь отношения, как и люди, бывают разными, но главное, чтобы всех все устраивало, заключила специалист.

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