Три ярких маркера: как понять, что мужчина настроен серьезно
В начале отношений бывает трудно понять, какие чувства испытывает мужчина и что на самом деле у него на уме. Однако есть вполне очевидные признаки серьезного и несерьезного отношения, которые влюбленная женщина часто игнорирует. Психолог Алена Соколикова рассказала «Вечерней Москве», как понять, что ваш избранник настроен серьезно.
Поддержание общения
По ее словам, любые отношения невозможны без поддержания коммуникации — и любовные в том числе. Заинтересованный мужчина будет инициировать общение с женщиной. Чтобы не обманываться, необходимо обратить внимание на частоту и качество этого общения.
«В современном мире люди загружены делами и работой, однако даже при высокой занятости человек найдет время на то, что ему действительно интересно. Не стоит принимать всерьез лайки в социальных сетях и легкие комментарии из серии "прекрасно выглядишь". Это не является показателем того, что человек стремится к общению с вами. Обращайте внимание на то, как часто мужчина выходит с вами на связь в личной переписке или телефонном разговоре», — сказала она.
Эксперт отметила, что также важно замечать, о чем мужчина говорит. Интересуется ли он вашими делами и самочувствием, поддерживает ли вас в ваших переживаниях и радуется ли вашим успехам, насколько открыто рассказывает о себе и своих делах.
Предложения и действия
Специалист подчеркнула, что важно анализировать, какого рода предложения поступают в ваш адрес от мужчины и поступают ли они в принципе. Заинтересованный мужчина хочет и находит возможности проводить с женщиной время вне дома или гостиничного номера.
«Очень важно обращать внимание на то, с какой регулярностью, куда и с какой целью вас чаще всего приглашает мужчина, учитывает ли он при этом ваши потребности и желания. Как он ведет себя при совместном проведении времени: чувствуете ли вы действительно его заботу или это простая галантность. Полагайтесь на свои ощущения, обращайте внимание на свои чувства и эмоции», — сообщила Соколикова.
Участие в вашей жизни
Психолог объяснила, что заинтересованный мужчина будет проявлять активное участие в жизни женщины. Он не останется в стороне, если она попросит его о помощи, более того, будет сам ее предлагать:
«Даже если мужчина не является специалистом в какой-либо области, он постарается найти людей для решения вашей проблемы, будь то бытовые, технические или юридические нюансы. Действительно заинтересованный мужчина хочет защищать свою женщину и заботиться о ней, тогда как мужчина, настроенный лишь на легкое общение, весьма легко исчезает, когда нужна его помощь».
Динамика
По ее мнению, рядом с заинтересованным мужчиной женщина будет видеть динамику в развитии отношений: знакомство с его родителями, друзьями, коллегами. Совместный отпуск и путешествия, а впоследствии — желание жить вместе.
Какие ошибки совершают женщины
Как рассказала эксперт, многие женщины сами являются инициаторами общения и встреч с мужчинами, а потом задаются вопросом, почему спустя три года отношений они до сих пор не получили предложение руки и сердца.
«Все просто. В формате отношений, где женщина является инициатором поддержания постоянной коммуникации и создания событий, мужчина находится в пассивной принимающей позиции и пользуется сложившейся ситуацией в угоду себе, — говорит специалист. — Такие отношения выглядят примерно так: "Я особо и не хотел, но если ты сама написала и приехала, то я в целом не против"».
Излишней инициативой в отношениях часто страдают женщины с заниженной самооценкой и внутренней неуверенностью в себе, которые «цепляются» за понравившегося мужчину как за последнего представителя мужского пола на планете. В данном случае нужно работать над принятием себя, осознанием своих достоинств и повышением самоценности, объяснила психолог.
Собеседница «ВМ» добавила, что также этому подвержены женщины с синдромом спасателя. Им кажется, что мужчина с недостаточной инициативой просто слишком занят или психологически травмирован, а потому лишь они смогут показать ему, что такое настоящая любовь и гармоничные отношения, отогреть самого заядлого холостяка и расположить к себе самого закрытого интроверта.
«Но правда в том, что взрослый мужчина сам в состоянии проявлять инициативу и брать активную позицию в отношениях при условии собственной заинтересованности. Все остальное — лишь иллюзии влюбленных женщин», — сказала она.
Соколикова добавила, что из всех правил есть исключения и бывают действительно безынициативные мужчины или те, кто никак не может определиться. В таком случае стоит честно ответить себе на вопрос: готовы ли вы брать на себя ведущую роль в отношениях, которые не дадут сверхрезультата, и будут ли вам такие отношения приносить удовлетворение. Ведь отношения, как и люди, бывают разными, но главное, чтобы всех все устраивало, заключила специалист.