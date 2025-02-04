Психолог объяснил, как вовремя распознать созависимость в отношениях

По ее словам, созависимые отношения - когда человек не живет своей жизнью физически или эмоционально. К примеру, один не может выходить на мероприятия без другого. Человек согласовывает все с партнером, чтобы его не расстроить, не обидеть или не вызвать агрессию.

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Склонны к созависимости люди, для которых это привычно с детства. Если это женщина, то, скорее всего, она будет выстраивать нездоровые отношения с ребенком. Или же через него она будет компенсировать то, чего недостает в отношениях с мужем, и станет гиперопекающей мамой. Или же полностью посвятит себя мужу, а на малыша сил не останется.

Если девушка говорит, что без отношений чувствует себя неполноценной, то уже с партнером она начинает жить жизнью своего мужчины. Склонны к такому поведению оба пола.

Понять, что человек находится в зависимых отношениях, можно по нескольким признакам. Первый основной - он постоянно сверяет свои действия, чувства, слова, бездействие с партнером.

В гармонии никто не ставит свои интересы выше, полностью игнорируя другого человека. Супруги умеют говорить, договариваться, находить компромисс.

Здоровые отношения - это пара взрослых, зрелых, самостоятельных людей. У каждого есть своя жизнь, любимое дело, работа и хобби. В отношениях же они черпают дополнительные силы, мотивацию для роста и развития.

На ранней стадии сложно распознать созависимость. Но можно обратить внимание на тревожные звоночки: человек пытается вами управлять, контролировать ваши чувства, действия и мысли.

Психолог отметила, что в таких отношениях люди обычно страдают. Исправить ситуацию можно: одному нужно повзрослеть, другому - перестать контролировать и думать, что это второй ребенок. Отношения важно перестроить.

Еще созависимый может столкнуться с кризисом, тогда ему самому придется что-то переосмыслить.

Также можно попробовать замотивировать другого и дать ему шанс. Однако если он упустит возможность и изменений не произойдет, то стоит закончить отношения, чтобы найти себе другого, взрослого человека, пишет pravda-nn.ru.

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