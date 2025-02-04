Пожилой мужчина вернул эрекцию после необычного эксперимента

76-летний Эрик и 83-летняя Вайолет рассказали, как после необычного эксперимента в постели смогли снова ощутить радость секса. Историю супругов из Великобритании опубликовало издание The Guardian.

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По словам Эрика, когда у него с возрастом возникли проблемы с эрекцией, жена придумала сексуальное альтер-эго — «мисс Фифи». В этой роли она носит сексуальное нижнее белье, делает мужу эротический массаж и инициирует откровенные карточные игры.

« Н а м п о д а р и л и э р о т и ч е с к у ю к а р т о ч н у ю и г р у к о Д н ю в с е х в л ю б л е н н ы х , н а к а р т о ч к а х н а п и с а н ы з а д а н и я : " м а с с а ж " , " р о м а н т и ч е с к а я в о з н я " и " д о л г и е о б ъ я т и я с п о ж и м а н и е м я г о д и ц " , и м ы к л а д е м и х н а п о д у ш к и д р у г д р у г а , ч т о б ы у к а з а т ь , ч е г о х о т и м . Д о л ж е н п р и з н а т ь с я , м н е э т о о ч е н ь п о м о г л о , п о т о м у ч т о м н е в с е г д а б ы л о н е м н о г о н е л о в к о г о в о р и т ь о с е к с е и п р о с и т ь е е ч т о - т о с д е л а т ь в с п а л ь н е . Е с л и о н а о с т а в и т м а с с а ж н у ю к а р т о ч к у н а м о е й п о д у ш к е , э т о о з н а ч а е т , ч т о о н а х о ч е т и с п ы т а т ь о р г а з м » , — Э р и к .

Мужчина уточнил, что теперь они с женой занимаются сексом минимум раз в неделю, и ему удалось вернуть эрекцию. Однако эякуляцию Вайолет вызывает у него руками — Эрик больше не способен достигать оргазма при сексе с проникновением. Сама женщина отмечает, что в обычной жизни никогда не вела себя как мисс Фифи и не носила откровенное белье.

« Р е ч ь н е т о л ь к о о к р у ж е в н ы х л и ф ч и к е и т р у с а х , и н о г д а я п е р е о д е в а ю с ь с н о г д о г о л о в ы и н а д е в а ю ч у л к и , п о д т я ж к и и в ы с о к и е к а б л у к и . Е м у э т о о ч е н ь н р а в и т с я . О б ы ч н о о н с п р а ш и в а е т м е н я , д о м а л и с е г о д н я в е ч е р о м м и с с Ф и ф и , и э т о п р и з н а к т о г о , ч т о м ы н е м н о г о п о р е з в и м с я п е р е д с н о м » , — В а й о л е т .

Вайолет отметила, что не сомневается: насыщенная сексуальная жизнь способствовала продолжительности ее брака.

Ранее секс-коуч Рич Юзвяк дал совет мужу, который рассказал о неожиданном для него последствии измены жены. По словам мужчины, теперь во время интимных игр он представляет, как женщина развлекается с другими.