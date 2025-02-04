Мужчина узнал внезапный факт о жене и получил совет развестись

Пользователь Reddit под ником DavoBoy_887 рассказал на портале о том, как спустя десять лет отношений он узнал внезапный факт о своей жене и сильно расстроился. Пост мужчины вызвал бурные обсуждения, многие комментаторы посоветовали ему задуматься о разводе.

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По словам 34-летнего рассказчика, в начале отношений он дал понять возлюбленной, что всегда мечтал завести семью и воспитывать детей.

« О н а н и к о г д а н е п о к а з ы в а л а , ч т о о н а н е х о ч е т э т о г о . В о т в е т н а м о и с л о в а о н а у л ы б а л а с ь , к и в а л а , а и н о г д а д а ж е р а с с у ж д а л а о т о м , к а к о й м а т е р ь ю о н а б ы с т а л а » , — д о б а в и л а в т о р п у б л и к а ц и и .

По словам мужчины, в связи с этим он никогда не сомневался в том, что у них с партнершей общие планы на будущее.

Спустя несколько лет брака рассказчик начал более серьезно говорить с супругой о том, чтобы завести ребенка.

« И т у т о н а н а к о н е ц в ы д а е т п р а в д у : е щ е д о т о г о , к а к м ы п о з н а к о м и л и с ь , о н а у з н а л а , ч т о у н е е е с т ь н е к а я б о л е з н ь , и з - з а к о т о р о й о н а н е с м о ж е т и м е т ь д е т е й » , — д о б а в и л м у ж ч и н а .

Жена автора поста также призналась, что никогда не рассказывала о своей болезни, так как боялась потерять супруга. Кроме того, по словам женщины, она надеялась, что в будущем муж полюбит ее настолько, что для него будет неважно, может ли она иметь детей.

Рассказчик заявил, что из-за этого открытия ощутил себя так, будто его предали.

« О н а л и ш и л а м е н я в о з м о ж н о с т и с д е л а т ь о с м ы с л е н н о е р е ш е н и е о т н о с и т е л ь н о м о е г о б у д у щ е г о . О н а з н а л а , ч т о д л я м е н я э т о к р а й н е в а ж н о , и п р о с т о . . . с о л г а л а » , — н а п и с а л о н .

«Возможно, тебе удастся аннулировать брак с учетом ее лжи», «Я бы на вашем месте развелся. Это еще более страшное предательство, чем измена», «Она намеренно обманула тебя. Уходи от нее. Кто знает, о чем еще она тебе лжет?» — обратились к автору поста комментаторы. Вместе с тем другие пользователи посоветовали ему не торопиться с расторжением брака и подумать об усыновлении.

Ранее другой мужчина рассказал на Reddit о том, как увидел неожиданный пост невесты о себе в сети и расстался с ней. По его словам, возлюбленная показала ему публикацию, в которой она заявила, что ее будущий муж слишком зависит от своей семьи.