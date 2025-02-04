Эксперт назвал необычные сексуальные фантазии

Совершенно нормально воображать различные сценарии и возбуждаться, убеждена сексопатолог, Алия Мур. В беседе с Men’s Health она раскрыла самые необычные и при этом довольно распространенные сексуальные фантазии людей.

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В первую очередь Мур подчеркнула, что эротические фантазии, как правило, не определяют характер и личность человека. Более того, многие люди даже не пытаются их реализовать, так как не хотят этого в реальности, или же это просто невозможно физически.

По словам эксперта, чаще всего люди воображают различные сценарии доминирования, группового или анального секса. При этом Мур добавила, что нередко встречаются более странные фантазии. К примеру, сексотерапевт утверждает, что многие мечтают заняться сексом с инопланетянами.

Более приземленным вариантом Мур назвала мысли об интимной близости с врачом, массажистом, начальником или бывшим партнером. Она объяснила, что в этих случаях возбуждает не объект фантазии, а перспектива, пусть и воображаемая, нарушить социальные нормы.

Кроме того, Мур отметила, что многие испытывают возбуждение, думая об оплодотворении. По ее словам, это называется фетишем размножения — чаще всего он проявляется спонтанно, а не в процессе планирования ребенка.

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