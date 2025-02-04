Сексолог дал совет, как усилить женский оргазм

Техника «расширение» помогает усилить женский оргазм, сделать его ярче и интенсивнее, считает сексотерапевт Наташа Сильверман. Малоизвестный способ доставить удовольствие партнерше она назвала Metro.

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Сильверман уточнила, что «расширением» называют технику, во время которой женщина трется гениталиями о различные поверхности и предметы. Она уточнила, что это может быть одеяло, подушка или тело партнера, а может что-то очень жесткое и твердое, к примеру, подлокотник кресла.

Сексотерапевт отметила, что эффект достигается благодаря тому, что одновременно стимулируется несколько эрогенных зон.

« Р а с ш и р е н и е с о з д а е т б о л е е р а с с е я н н о е , о х в а т ы в а ю щ е е в с е т е л о о щ у щ е н и е у д о в о л ь с т в и я . Т а к о й о р г а з м к а ж е т с я б о л е е г л у б о к и м , ш и р о к и м и в о л н о о б р а з н ы м п о с р а в н е н и ю с б о л е е к о н ц е н т р и р о в а н н ы м о щ у щ е н и е м в о в р е м я п р я м о й с т и м у л я ц и и к л и т о р а » , — р а с с к а з а л а С и л ь в е р м а н .

Сексотерапевт отметила, что многие женщины пробовали «расширение», притом необязательно специально. Сильверман пояснила, что это может случиться непреднамеренно во сне или во время занятий спортом. Эксперт добавила, что большинство предпочитает не рассказывать об этом из-за смущения или стыда.

Ранее сексолог Трейси Кокс перечислила редкие сексуальные расстройства. По ее словам, один процент людей имеют заболевание, которое может вызывать спонтанные оргазмы без какого-либо сексуального контакта или стимуляции.