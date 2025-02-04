Люди старше 70 лет рассказали о своей сексуальной жизни

Женщины и мужчины, поддерживающие сексуальную активность после 70 лет, рассказали о своей интимной жизни. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

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Многие люди рассказали, что их интимная жизнь стала лучше, но период восстановления после полового контакта увеличился.

« П о с л е 4 4 л е т с о д н о й и т о й ж е ж е н щ и н о й б л и з о с т ь и э м о ц и о н а л ь н а я с в я з ь т о л ь к о р а с т у т . Н а м о б о и м п о 8 1 г о д у , и п р и н и м а т ь п р и х о д и т с я н е т о л ь к о " В и а г р у " , н о и " Т а й л е н о л " — и з - з а б о л е й и с п а з м о в . М о я ж е н а п р и н и м а е т п р о т и в о в о с п а л и т е л ь н ы е п р е п а р а т ы . М ы н е т о р о п и м с я , ц е л ь с м е щ а е т с я о т о р г а з м о в , о н и п р о с т о с л у ч а ю т с я п о х о д у д е л а . Ц е л ь в т о м , ч т о б ы с п о м о щ ь ю у д о в о л ь с т в и я о щ у т и т ь л ю б о в ь , е д и н с т в о » , — o l d d a w g 4 3 , п о л ь з о в а т е л ь R e d d i t .

Еще один мужчина признался, что им с женой около 80 лет, но они продолжают заниматься сексом раз в неделю.

« Я т а к ж е м а с т у р б и р у ю , н о н а у ч и л с я д е л а т ь э т о б е з э я к у л я ц и и , п о т о м у ч т о о н а м е н я и с т о щ а е т . Я в с е е щ е л ю б л ю с е к с , н о б о л ь ш е н е ч у в с т в у ю , ч т о о н м н е н е о б х о д и м » , — S e r i o u s N e p 2 n i a n , п о л ь з о в а т е л ь R e d d i t .

Также одна из женщин призналась, что секса у нее больше, чем было когда-либо в браке, и она часто ходит на вечеринки со своими сверстниками и людьми старше себя.

« В э т о м в о з р а с т е м ы н а у ч и л и с ь п р и н и м а т ь с в о е т е л о , у в е р е н ы в с е б е в п о с т е л и ( н у , в о в с я к о м с л у ч а е , я ) , н е б о и м с я з а я в л я т ь о ж е л а н и я х . 3 0 - л е т н и е , с к о т о р ы м и я б ы л а , н а х о д я т в с е э т о в о з б у ж д а ю щ и м . О ч е в и д н о , н е в с е и з н и х , н о я п о с т о я н н о п о л у ч а ю о т н и х с о о б щ е н и я в д е й т и н г о в о м п р и л о ж е н и и и х о ж у н а с в и д а н и я . Д а ж е с 2 7 - л е т н и м и ! » — G r a n n y s G o t G a m e , п о л ь з о в а т е л ь н и ц а R e d d i t .

Ранее мужчины и женщины, которые научились справляться с бессонницей, рассказали о своем опыте в сети. Так, один из пользователей заявил, что выбирает слово, например, «пианино», и начинает пытаться придумать как можно больше слов на все его буквы начиная с первой.