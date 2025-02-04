Как смех влияет на сердце и мозг

Психолог рассказала, как смех влияет на сердце и головной мозг
Смех не только поднимает настроение, но и улучшает работу сердечно-сосудистой системы, заявила в беседе с NEWS.ru психолог Татьяна Гусева. По ее словам, для ощутимой пользы здоровью достаточно смеяться около 15 минут в день.
«Когда мы смеемся, наше сердце начинает биться быстрее, и это ведет к улучшению кровообращения. Так, всего 10–15 минут смеха могут повысить уровень кислорода в крови и улучшить работу сердечно-сосудистой системы», — объяснила эксперт.
Гусева подчеркнула, что смех также способствует укреплению иммунитета за счет повышения уровня антител, борющихся с инфекциями. Кроме того, по словам психолога, он активирует участки мозга, которые отвечают за творчество, а также вызывает выброс «гормонов счастья», помогая человеку чувствовать себя увереннее.
«Во время смеха наш организм вырабатывает определенные гормоны , например дофамин и окситоцин. Дофамин влияет на мотивацию, заставляет человека желать большего, способствует стремлению к достижению целей. Окситоцин же отвечает за состояние привязанности, расслабленности и удовольствия. Он уменьшает тревогу и боль и снимает стресс», — добавила психолог.
Ранее бариатрический хирург Владимир Самойлов заявил, что избыток жира в организме человека значительно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. По словам врача, наибольшую опасность представляет висцеральный жир, так как он вырабатывает воспалительные молекулы и гормоны, что повышает вероятность развития диабета и гипертонии.