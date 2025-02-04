Как смех влияет на сердце и мозг

Смех не только поднимает настроение, но и улучшает работу сердечно-сосудистой системы, заявила в беседе с NEWS.ru психолог Татьяна Гусева. По ее словам, для ощутимой пользы здоровью достаточно смеяться около 15 минут в день.

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« К о г д а м ы с м е е м с я , н а ш е с е р д ц е н а ч и н а е т б и т ь с я б ы с т р е е , и э т о в е д е т к у л у ч ш е н и ю к р о в о о б р а щ е н и я . Т а к , в с е г о 1 0 – 1 5 м и н у т с м е х а м о г у т п о в ы с и т ь у р о в е н ь к и с л о р о д а в к р о в и и у л у ч ш и т ь р а б о т у с е р д е ч н о - с о с у д и с т о й с и с т е м ы » , — о б ъ я с н и л а э к с п е р т .

Гусева подчеркнула, что смех также способствует укреплению иммунитета за счет повышения уровня антител, борющихся с инфекциями. Кроме того, по словам психолога, он активирует участки мозга, которые отвечают за творчество, а также вызывает выброс «гормонов счастья», помогая человеку чувствовать себя увереннее.

« В о в р е м я с м е х а н а ш о р г а н и з м в ы р а б а т ы в а е т о п р е д е л е н н ы е г о р м о н ы , н а п р и м е р д о ф а м и н и о к с и т о ц и н . Д о ф а м и н в л и я е т н а м о т и в а ц и ю , з а с т а в л я е т ч е л о в е к а ж е л а т ь б о л ь ш е г о , с п о с о б с т в у е т с т р е м л е н и ю к д о с т и ж е н и ю ц е л е й . О к с и т о ц и н ж е о т в е ч а е т з а с о с т о я н и е п р и в я з а н н о с т и , р а с с л а б л е н н о с т и и у д о в о л ь с т в и я . О н у м е н ь ш а е т т р е в о г у и б о л ь и с н и м а е т с т р е с с » , — д о б а в и л а п с и х о л о г .

Ранее бариатрический хирург Владимир Самойлов заявил, что избыток жира в организме человека значительно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. По словам врача, наибольшую опасность представляет висцеральный жир, так как он вырабатывает воспалительные молекулы и гормоны, что повышает вероятность развития диабета и гипертонии.