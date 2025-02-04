Эксперт дал совет мужчине, как усмирить возросшее половое влечение

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет мужу, ощутившему после походов в спортзал прилив сексуального желания и не нашедшему понимания у жены. Письмо читателя и ответ специалиста опубликовало издание Slate.

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По словам мужчины, он уже 10 лет счастлив в браке с женой.

« Н е д а в н о я п о ш е л в т р е н а ж е р н ы й з а л и д о б и л с я ф а н т а с т и ч е с к и х р е з у л ь т а т о в в о т н о ш е н и и с в о е г о з д о р о в ь я , п с и х и ч е с к о г о б л а г о п о л у ч и я и с е к с у а л ь н о й а к т и в н о с т и . О д н а к о я з а м е т и л о д н у в е щ ь : п о с л е т р е н и р о в о к у м е н я р е з к о в о з р а с т а е т л и б и д о » , — п р и з н а л с я о н , д о б а в и в , ч т о т е п е р ь х о ч е т с е к с а о д и н , а т о и д в а р а з а в д е н ь , а н е р а з в н е д е л ю .

Жена, в свою очередь, хотела бы придерживаться прежнего расписания.

« О н а г о в о р и т , ч т о н е п р о т и в , ч т о б ы я м а с т у р б и р о в а л и л и с м о т р е л п о р н о , а п о т о м , к о г д а е е р а с с т р а и в а ю т м о и п р о с ь б ы з а н я т ь с я с е к с о м , с п р а ш и в а е т , е с т ь л и у м е н я с е к с у а л ь н а я з а в и с и м о с т ь , у ч и т ы в а я м о ю п о в ы ш е н н у ю ч а с т о т у с а м о у д о в л е т в о р е н и я » , — р а с с к а з а л м у ж ч и н а .

Он решил попросить совета, как усмирить возросшее половое влечение и не вредят ли ему просмотр порно и мастурбация.

В ответ Юзвяк отметил, что повышенное либидо связано с уровнем тестостерона, на который влияют спортивные тренировки. Он порекомендовал рассказать жене, что подобная реакция на физические нагрузки довольно распространена.

« М а с т у р б а ц и я с п о р н о г р а ф и е й и л и б е з н е е н е д о л ж н а н и ч е г о у с у г у б л я т ь — о н а м о ж е т в р е м е н н о о б л е г ч и т ь в а ш е с о с т о я н и е . Н е к о т о р ы е л ю д и д е й с т в и т е л ь н о о б н а р у ж и в а ю т , ч т о ч е м б о л ь ш е о н и м а с т у р б и р у ю т и л и з а н и м а ю т с я с е к с о м , т е м б о л ь ш е о н и э т о г о х о т я т , н о я д у м а ю , ч т о б о л ь ш и н с т в о и з н а с п р о х о д я т ч е р е з ц и к л , п о х о ж и й н а т о , к а к м ы о т н о с и м с я к е д е : м ы в о з б у ж д а е м с я , к о н ч а е м , к а к о е - т о в р е м я н а м х о р о ш о , а п о т о м м ы с н о в а в о з б у ж д е н ы . К а т а т ь с я н а в о л н а х — э т о п р и я т н о » , — с ч и т а е т о н .

Юзвяк подчеркнул, что не рекомендует прекращать занятия спортом.

Ранее Юзвяк дал совет 60-летнему мужчине, теряющему эрекцию во время секса. Эксперт посоветовал ему обсудить с женой эту проблему, а также обратиться к врачу.