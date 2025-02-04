Ощутивший после походов в спортзал прилив сексуального желания муж столкнулся с проблемой

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет мужу, ощутившему после походов в спортзал прилив сексуального желания и не нашедшему понимания у жены. Письмо читателя и ответ специалиста опубликовало издание Slate.

Эксперт дал совет мужчине, как усмирить возросшее половое влечение
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По словам мужчины, он уже 10 лет счастлив в браке с женой.

«Недавно я пошел в тренажерный зал и добился фантастических результатов в отношении своего здоровья, психического благополучия и сексуальной активности. Однако я заметил одну вещь: после тренировок у меня резко возрастает либидо», признался он, добавив, что теперь хочет секса один, а то и два раза в день, а не раз в неделю.

Жена, в свою очередь, хотела бы придерживаться прежнего расписания.

«Она говорит, что не против, чтобы я мастурбировал или смотрел порно, а потом, когда ее расстраивают мои просьбы заняться сексом, спрашивает, есть ли у меня сексуальная зависимость, учитывая мою повышенную частоту самоудовлетворения», рассказал мужчина.

Он решил попросить совета, как усмирить возросшее половое влечение и не вредят ли ему просмотр порно и мастурбация.

В ответ Юзвяк отметил, что повышенное либидо связано с уровнем тестостерона, на который влияют спортивные тренировки. Он порекомендовал рассказать жене, что подобная реакция на физические нагрузки довольно распространена.

«Мастурбация с порнографией или без нее не должна ничего усугублять она может временно облегчить ваше состояние. Некоторые люди действительно обнаруживают, что чем больше они мастурбируют или занимаются сексом, тем больше они этого хотят, но я думаю, что большинство из нас проходят через цикл, похожий на то, как мы относимся к еде: мы возбуждаемся, кончаем, какое-то время нам хорошо, а потом мы снова возбуждены. Кататься на волнах это приятно», считает он.

Юзвяк подчеркнул, что не рекомендует прекращать занятия спортом.

Ранее Юзвяк дал совет 60-летнему мужчине, теряющему эрекцию во время секса. Эксперт посоветовал ему обсудить с женой эту проблему, а также обратиться к врачу.