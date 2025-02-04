Ученые ответили, как пробки влияют на аппетит

Исследователи из Университета Иллинойса (США) выяснили, что неожиданные задержки в в пробках, выходящие за рамки обычных «часов пик», повышают вероятность выбора быстрого питания. Исследование опубликовано в Journal of Urban Economics.

© Naukatv.ru

Для анализа использовались данные о дорожном трафике за два года и анонимная геолокация сотовых телефонов, фиксирующая перемещения пользователей в точки быстрого питания. На основе этих данных команда построила причинно-следственную модель — математический инструмент, демонстрирующий, как одно явление (например, пробка) влияет на другое (выбор еды).

Например, в одном из регионов, где проводилось наблюдение, такие пробки привели к росту посещений ресторанов фастфуда на 1% в год. Даже незначительные задержки — всего 30 секунд на 1,5 км — увеличивали посещаемость заведений быстрого питания.

На первый взгляд, 1% кажется незначительной цифрой, но в масштабах города ситуация выглядит иначе. Допустим, вы стоите в пробке 10 раз в месяц. Из-за задержек в 1% случаев выбираете фастфуд вместо здоровой еды. За год это 12 дополнительных походов. С одной стороны это кажется, немного, но если так делает 1 миллион человек, это уже 12 миллионов дополнительных визитов в фастфуд за год только в одном регионе.

Когда пробки сильнее всего влияют на выбор еды?

Наибольший эффект наблюдался в вечерние часы пик (17:00–19:00), когда уставшие после работы люди принимают решение о ужине. В это же время снижалось число посещений продуктовых магазинов, что указывает на выбор в пользу «быстрого решения» — готовой еды вместо домашнего приготовления.

« П р о б к и с о з д а ю т в р е м е н н ы е о г р а н и ч е н и я , з а с т а в л я я в о д и т е л е й в ы б и р а т ь м е ж д у п о е з д к о й в м а г а з и н , г о т о в к о й и л и ф а с т ф у д о м , к о т о р ы й т р е б у е т м е н ь ш е в р е м е н и и у с и л и й » , — о б ъ я с н я е т Р е б е к к а Т е й л о р , с о а в т о р и с с л е д о в а н и я .

Этот паттерн можно сравнить с тем, как стресс провоцирует желание съесть шоколадку: усталость и раздражение от пробки заставляют мозг искать быстрое вознаграждение. Важность исследования в том, что оно связывает транспортную инфраструктуру с пищевыми привычками миллионов людей. Пробки — это не только экологическая и экономическая проблема, но и фактор, способствующий росту потребления нездоровой пищи.

Как решить проблему?

Исследователи считают, что улучшение инфраструктуры (расширение дорог, развитие общественного транспорта, внедрение гибкого графика работы) может снизить влияние пробок на питание людей.

Авторы подчеркивают, что борьба с пробками — это не только экономия времени, но и вклад в общественное здоровье. А для обычных людей это напоминание: планируйте маршруты и питание заранее, чтобы дорожные заторы не диктовали ваш рацион.