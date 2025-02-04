От общения до здоровья: минусы удаленной работы

Работать из дома, безусловно, намного комфортнее, чем сидя в офисе. Однако нельзя забывать и о скрытых минусах удаленки, которые могут проявить себя далеко не сразу, а спустя несколько лет. Лучше узнать о них вовремя, чтобы потом не было мучительно больно.

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Минус физическая активность и здоровье

Не так давно ученые подсчитали, что за год удаленщик теряет до 10 000 минут физической активности. Посиживая в удобном кресле или мягком диване с ноутбуком он тайно посмеивается над офисными коллегами, которые носятся весь рабочий день напролет, а потом еще и до дома едут час, а то и больше. Ну и в магазин по пути забегают. А на удаленке никаких забот. Выполнил рабочие задачи, вздремнул, заказал еду в доставке и смотришь себе сериал.

Только вот самочувствие спустя год-другой начинает подводить. То голова болит, то в боку покалывает. А встав на весы, можно и вовсе расстроиться. С домашней работой лишние кило прирастают в геометрической прогрессии. И сбросить их часто не удается даже начав ходить на тренировки.

Минус здоровый цвет лица и ровная осанка

Помните, как выглядел в сказке про Дюймовочку ее состоятельный жених Крот? Опытные удаленщики примерно такие же. Бледные, щурятся на солнце с непривычки и порой дезориентированы в пространстве. Еще бы, если не выходить из дома неделями, можно забыть, где ближайший супермаркет, и как общаться с людьми «оффлайн». Про растущий горб напоминать не будем. Он сам даст о себе знать, когда поработаете в скрюченной позе пару-тройку лет. Гимнастика и авторские методики из серии «ровная спина за 10 минут в день» вам тут едва ли помогут.

Минус общение с коллегами и корпоративы

Это только на первых порах кажется, что без соседей по офису, вечно галдящих, норовящих подсмотреть в твой компьютер и обсуждающих новый фильм, живется проще. Уверяем, соскучитесь по этой суете, и довольно скоро.

Живое общение всегда лучше виртуального, это вам любой психолог скажет. Во время диалога глаза в глаза всегда случается обмен энергиями, а это заряжает дает эмоции. Токсичных коллег в этом случае в расчет не берем, но ведь таких обычно единицы.

Ну и про корпоративы и тимбилдинги тоже нет-нет да и вспомните с тоской. Весело же было, задорно, да и крутых фото на память сделано не мало. Теперь единственный корпоратив, который можно себе позволить — это попеть караоке в пижаме и полнейшем одиночестве.

Справедливости ради, надо сказать, что и достоинств у удаленной работы немало. Трудись хоть на берегу океана, если есть интернет и самоорганизация не страдает. Но большинство предпочитает родные стены. И если уж выбрали такой формат работы, не забывайте и на люди выходить почаще. Всегда можно навестить офисных коллег, выбраться в тренажерный зал, сходить в театр или кино, чтобы в погоне за деньгами не потерять главного — здоровье и вкус к жизни.