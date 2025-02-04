Врач назвал главные правила работающих на удаленке

Работающим из дома людям бывает трудно грамотно выстроить свой график, чтобы эффективно соблюдать профессиональную и личную жизнь, предупредила терапевт и диетолог Елена Трускова. Главные правила здорового образа жизни для трудящихся на удаленке она перечислила «Ленте.ру».

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Трускова призвала работающих из дома россиян жить по строгим правилам, одним из которых она назвала четкое соблюдение режима дня. Врач объяснила, если онлайн-планерка запланирована на 9 часов утра, нужно просыпаться не за пять минут до нее, а за два-три часа, чтобы взбодриться, например, во время прогулки на свежем воздухе. Подобная активность перед началом рабочего дня зарядит энергией и поможет повысить продуктивность.

Еще одна рекомендация врача — ежедневно просыпаться и засыпать примерно в одно и то же время. При позднем отходе ко сну нарушаются суточные ритмы гормонов, что в итоге может снизить работоспособность и в целом плохо сказаться на здоровье, предупредила она.

Е с л и в а с к л о н и т в с о н п о с л е о б е д а , п о з в о л ь т е с е б е н е б о л е е 2 0 м и н у т т а к о г о р а с с л а б л е н и я . Д н е в н о й с о н б о л е е п о л у ч а с а , с к о р е е в с е г о , в ы б ь е т и з д н е в н о г о г р а ф и к а и с к о р р е к т и р у е т в р е м я о т х о д а к о с н у , ч т о м о ж е т п р и в е с т и к д а л ь н е й ш е м у с б о ю р е ж и м а Елена Трускова терапевт, диетолог.

Качество питания так же важно, как и режим дня, продолжила доктор. Необходимо полноценно завтракать, обедать и ужинать — и не за рабочим столом.

« К с о ж а л е н и ю , м ы н е м о ж е м п о л у ч и т ь в с е н е о б х о д и м ы е д л я о р г а н и з м а в е щ е с т в а и з е д ы , п о э т о м у н у ж н о о б р а т и т ь с я к с п е ц и а л и с т у д л я г р а м о т н о г о п о д б о р а в и т а м и н о в » , — п о с о в е т о в а л а о н а .

Правильно обустроенное рабочее место, по мнению Трусковой, — еще один необходимый атрибут в жизни работника на удаленке. Кресло и стол должны быть удобными, чтобы работать за ними можно было без дискомфорта в течение нескольких часов, сказала терапевт.

Ранее психолог Алевтина Кузьмина назвала способы перестать отвлекаться на удаленке. Среди прочего она посоветовала составлять список дел и следовать ему.