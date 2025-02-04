Работающих на удаленке россиян призвали жить по строгим правилам

Работающим из дома людям бывает трудно грамотно выстроить свой график, чтобы эффективно соблюдать профессиональную и личную жизнь, предупредила терапевт и диетолог Елена Трускова. Главные правила здорового образа жизни для трудящихся на удаленке она перечислила «Ленте.ру».

Врач назвал главные правила работающих на удаленке
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Трускова призвала работающих из дома россиян жить по строгим правилам, одним из которых она назвала четкое соблюдение режима дня. Врач объяснила, если онлайн-планерка запланирована на 9 часов утра, нужно просыпаться не за пять минут до нее, а за два-три часа, чтобы взбодриться, например, во время прогулки на свежем воздухе. Подобная активность перед началом рабочего дня зарядит энергией и поможет повысить продуктивность.

Еще одна рекомендация врача — ежедневно просыпаться и засыпать примерно в одно и то же время. При позднем отходе ко сну нарушаются суточные ритмы гормонов, что в итоге может снизить работоспособность и в целом плохо сказаться на здоровье, предупредила она.

Если вас клонит в сон после обеда, позвольте себе не более 20 минут такого расслабления. Дневной сон более получаса, скорее всего, выбьет из дневного графика и скорректирует время отхода ко сну, что может привести к дальнейшему сбою режима Елена Трускова терапевт, диетолог.

Качество питания так же важно, как и режим дня, продолжила доктор. Необходимо полноценно завтракать, обедать и ужинать — и не за рабочим столом.

«К сожалению, мы не можем получить все необходимые для организма вещества из еды, поэтому нужно обратиться к специалисту для грамотного подбора витаминов», посоветовала она.

Правильно обустроенное рабочее место, по мнению Трусковой, — еще один необходимый атрибут в жизни работника на удаленке. Кресло и стол должны быть удобными, чтобы работать за ними можно было без дискомфорта в течение нескольких часов, сказала терапевт.

Ранее психолог Алевтина Кузьмина назвала способы перестать отвлекаться на удаленке. Среди прочего она посоветовала составлять список дел и следовать ему.

Психология
Елена Трускова