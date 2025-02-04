Как перестать спорить о деньгах и помочь мужчине больше зарабатывать

Деньги в отношениях: как перестать о них спорить и начать приумножать
Должна ли женщина сама себя обеспечивать, или мужчина должен заботиться о финансовых обязательствах? А может, стоит разделить ответственность 50 на 50? Из-за подобных вопросов в парах часто случаются серьезные ссоры и недопонимания. В итоге даже при хорошем достатке проблема денег способна разрушить отношения.
Эксперт в области энерго-духовной работы Бучеяр Андреанов рассказал, как раз и навсегда решить в семье финансовый вопрос, чтобы жить не только в мире и гармонии, но еще и в изобилии.
За что платит мужчина
В современном мире, особенно в наиболее прогрессивных странах, мужчина и женщина часто вносят равный финансовый вклад в отношения. Кто-то даже заводит раздельный бюджет и живет только на свои собственные средства. Например, на свиданиях, при аренде жилья — все оплачивают строго пополам.
Мужчины рассуждают: «Почему я должен платить за двоих, если мы равны?» Женщины высказывают разные мнения: одни считают, что они вполне способны оплачивать свои расходы, другие утверждают, что финансовая сторона — мужская доля.
«Мужчины и женщины различаются не только физически, но и эмоционально, ментально и энергетически. По-разному работает их бессознательное, психика, мозг, энергия и духовные связи. Существует некий духовный замысел, согласно которому женщина дарит мужчине энергию, а мужчина — материальные блага. Женщина дает мужчине невидимое, а мужчина — видимое», — говорит Бучеяр Андреанов.
Если мы посмотрим на этот вопрос с исторической точки зрения, с позиции развития мира, общества и человечества, то станет ясно, откуда эта идея. Она связана с продолжением рода. Женщина вынашивает детей, и в этот период оказывается в уязвимом состоянии. Это не означает, что она не может ничего делать, но ей нужно уделить внимание чаду внутри себя.
Мужчина в этот момент обеспечивает безопасность и защиту женщине и будущему ребенку. Именно от этого исторически и сформировался принцип, что мужчина несет ответственность за семью. Он создает мир, в котором женщина может чувствовать себя свободной, защищенной и вдохновленной.
«С точки зрения духовности, вопросы о том, как делить расходы на квартиру или отпуск, не должны возникать, и заботы о финансах ложатся на плечи мужчины. Конечно, бывают разные жизненные ситуации, когда женщина может помочь партнеру, например, если у него возникли финансовые трудности. Но это временные исключения, а не правило», — подчеркивает эксперт.
Может ли женщина сохранить независимость
Мужчина действительно берет на себя ответственность за материальное благосостояние, благодаря чему его женщина чувствует себя свободно, комфортно и вдохновленно. Но при этом она должна окружать его любовью и заботой.
В то же время современные женщины боятся потерять свою независимость, стать слабыми и беспомощными. Когда мужчина полностью обеспечивает их, он фактически получает стопроцентный контроль над временем женщины и ее вниманием.
«В этом и заключается парадокс: с одной стороны, женщины хотят, чтобы мужчина проявлял заботу и ответственность, но с другой стороны, они не готовы отдать ему свою часть. Через какое-то время мужчина в таких отношениях начинает терять силы, у него появляются проблемы на работе и в социальной жизни, ухудшается его самоощущение. Энергетически он начинает слабеть», — рассказывает Бучеяр.
Женщина не должна быть слабой и зависимой, но она может быть сильной по-женски: нести ответственность за климат в отношениях, быть в любви и взаимопонимании с мужчиной, поддерживать и создавать атмосферу, где партнер чувствует себя успешным, полным сил.
Что делать, если мужчина не хочет тратить деньги на женщину
Бывает и так, что партнер зарабатывает хорошо, но не желает тратить деньги на свою «вторую половинку». Жадность, как и другие проявления, не возникает без причины. По словам нашего эксперта, она может быть связана с жизненным опытом человека или уходить корнями в глубокое прошлое.
«Человек, который готов тратиться на себя, но не на других, часто воспринимает деньги как ресурс, который не хочет делить. Чаще всего такие проявления активируются в период за год до рождения и до первого года жизни, когда на ребенка главным образом влияют родители, а также бабушки, дедушки и другие ближайшие члены семьи», — подчеркивает эксперт в области энерго-духовной работы.
Для женщины здесь важно понять, где именно в жизни партнера присутствует ограничение. Возможно, в какой-то сфере он чувствует себя зажатым. Очень часто в этом случае стоит поработать со специалистом, который поможет снять ограничивающие установки и блоки.
«Но важно помнить, чтобы что-то изменилось, человек должен сам хотеть этих перемен. "Исправлять" человека через силу, буквально заталкивая его в кабинет специалиста — значит делать только хуже. Поэтому в первую очередь нужно обсудить проблему, понять отношение мужчины к ситуации и то, как он планирует действовать дальше», — считает Бучеяр.
Как сделать из мужа миллионера
Многие мечтают о достатке и изобилии в семье, чтобы жизнь была радостной и комфортной, без необходимости постоянно экономить.
«На самом деле женщины здесь наделены огромным влиянием. Именно состояние женщины и то, что она транслирует своему мужчине, напрямую влияет на его успехи и неудачи. Зона ответственности мужчины — это защита, безопасность, изобилие. А женская функция — это создание условий, при которых мужчина может выполнить свою роль», — напоминает специалист.
Есть одна важная черта, которая объединяет жен состоятельных мужчин — незыблемая внутренняя вера в своего мужчину. У них нет сомнений, вопросов или страхов.
«Вера — это не только внутреннее убеждение, но и фокус внимания. Если мы не верим в успех, то мы направляем свою энергию на то, чтобы убедиться, что ничего не получится. Вот здесь и скрывается секрет», — поясняет Бучеяр.
Поэтому позиция, когда женщина ждет, что мужчина все сделает сам, не работает: в ней отсутствует желание вкладываться в отношения, выполнять свою роль, наполнять.
Вот несколько «правил», соблюдая которые женщина направляет мужчину к успеху:
- Любовь к себе и ухоженность. Внешний вид — это не столько про физическую привлекательность, сколько про внутреннюю любовь к себе, про ухоженность, опрятность.
- Речь, умение красиво говорить. Женщина с помощью голоса вдохновляет, созидает, поддерживает и направляет.
- Умение создавать нужную атмосферу. Попадая в нее, мужчина полностью расслабляется и может отключить свою перегруженную голову.
«Важно понимать, что те женщины, которые находятся рядом с успешными и состоятельными мужчинами, не просто сидят и ждут. Они стараются создавать такую среду, в которой мужчина развивает свой потенциал», — говорит Бучеяр.
Вместо того, чтобы ругаться и спорить, кто же заплатит за квартиру и на чьи деньги вы поедете в отпуск, ищите ту правильную «почву» для роста и развития, которая позволит обрести гармонию и изобилие.