Как перестать спорить о деньгах и помочь мужчине больше зарабатывать

Должна ли женщина сама себя обеспечивать, или мужчина должен заботиться о финансовых обязательствах? А может, стоит разделить ответственность 50 на 50? Из-за подобных вопросов в парах часто случаются серьезные ссоры и недопонимания. В итоге даже при хорошем достатке проблема денег способна разрушить отношения.

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Эксперт в области энерго-духовной работы Бучеяр Андреанов рассказал, как раз и навсегда решить в семье финансовый вопрос, чтобы жить не только в мире и гармонии, но еще и в изобилии.

За что платит мужчина

В современном мире, особенно в наиболее прогрессивных странах, мужчина и женщина часто вносят равный финансовый вклад в отношения. Кто-то даже заводит раздельный бюджет и живет только на свои собственные средства. Например, на свиданиях, при аренде жилья — все оплачивают строго пополам.

Мужчины рассуждают: «Почему я должен платить за двоих, если мы равны?» Женщины высказывают разные мнения: одни считают, что они вполне способны оплачивать свои расходы, другие утверждают, что финансовая сторона — мужская доля.

« М у ж ч и н ы и ж е н щ и н ы р а з л и ч а ю т с я н е т о л ь к о ф и з и ч е с к и , н о и э м о ц и о н а л ь н о , м е н т а л ь н о и э н е р г е т и ч е с к и . П о - р а з н о м у р а б о т а е т и х б е с с о з н а т е л ь н о е , п с и х и к а , м о з г , э н е р г и я и д у х о в н ы е с в я з и . С у щ е с т в у е т н е к и й д у х о в н ы й з а м ы с е л , с о г л а с н о к о т о р о м у ж е н щ и н а д а р и т м у ж ч и н е э н е р г и ю , а м у ж ч и н а — м а т е р и а л ь н ы е б л а г а . Ж е н щ и н а д а е т м у ж ч и н е н е в и д и м о е , а м у ж ч и н а — в и д и м о е » , — г о в о р и т Б у ч е я р А н д р е а н о в .

Если мы посмотрим на этот вопрос с исторической точки зрения, с позиции развития мира, общества и человечества, то станет ясно, откуда эта идея. Она связана с продолжением рода. Женщина вынашивает детей, и в этот период оказывается в уязвимом состоянии. Это не означает, что она не может ничего делать, но ей нужно уделить внимание чаду внутри себя.

Мужчина в этот момент обеспечивает безопасность и защиту женщине и будущему ребенку. Именно от этого исторически и сформировался принцип, что мужчина несет ответственность за семью. Он создает мир, в котором женщина может чувствовать себя свободной, защищенной и вдохновленной.

« С т о ч к и з р е н и я д у х о в н о с т и , в о п р о с ы о т о м , к а к д е л и т ь р а с х о д ы н а к в а р т и р у и л и о т п у с к , н е д о л ж н ы в о з н и к а т ь , и з а б о т ы о ф и н а н с а х л о ж а т с я н а п л е ч и м у ж ч и н ы . К о н е ч н о , б ы в а ю т р а з н ы е ж и з н е н н ы е с и т у а ц и и , к о г д а ж е н щ и н а м о ж е т п о м о ч ь п а р т н е р у , н а п р и м е р , е с л и у н е г о в о з н и к л и ф и н а н с о в ы е т р у д н о с т и . Н о э т о в р е м е н н ы е и с к л ю ч е н и я , а н е п р а в и л о » , — п о д ч е р к и в а е т э к с п е р т .

Может ли женщина сохранить независимость

Мужчина действительно берет на себя ответственность за материальное благосостояние, благодаря чему его женщина чувствует себя свободно, комфортно и вдохновленно. Но при этом она должна окружать его любовью и заботой.

В то же время современные женщины боятся потерять свою независимость, стать слабыми и беспомощными. Когда мужчина полностью обеспечивает их, он фактически получает стопроцентный контроль над временем женщины и ее вниманием.

« В э т о м и з а к л ю ч а е т с я п а р а д о к с : с о д н о й с т о р о н ы , ж е н щ и н ы х о т я т , ч т о б ы м у ж ч и н а п р о я в л я л з а б о т у и о т в е т с т в е н н о с т ь , н о с д р у г о й с т о р о н ы , о н и н е г о т о в ы о т д а т ь е м у с в о ю ч а с т ь . Ч е р е з к а к о е - т о в р е м я м у ж ч и н а в т а к и х о т н о ш е н и я х н а ч и н а е т т е р я т ь с и л ы , у н е г о п о я в л я ю т с я п р о б л е м ы н а р а б о т е и в с о ц и а л ь н о й ж и з н и , у х у д ш а е т с я е г о с а м о о щ у щ е н и е . Э н е р г е т и ч е с к и о н н а ч и н а е т с л а б е т ь » , — р а с с к а з ы в а е т Б у ч е я р .

Женщина не должна быть слабой и зависимой, но она может быть сильной по-женски: нести ответственность за климат в отношениях, быть в любви и взаимопонимании с мужчиной, поддерживать и создавать атмосферу, где партнер чувствует себя успешным, полным сил.

Что делать, если мужчина не хочет тратить деньги на женщину

Бывает и так, что партнер зарабатывает хорошо, но не желает тратить деньги на свою «вторую половинку». Жадность, как и другие проявления, не возникает без причины. По словам нашего эксперта, она может быть связана с жизненным опытом человека или уходить корнями в глубокое прошлое.

« Ч е л о в е к , к о т о р ы й г о т о в т р а т и т ь с я н а с е б я , н о н е н а д р у г и х , ч а с т о в о с п р и н и м а е т д е н ь г и к а к р е с у р с , к о т о р ы й н е х о ч е т д е л и т ь . Ч а щ е в с е г о т а к и е п р о я в л е н и я а к т и в и р у ю т с я в п е р и о д з а г о д д о р о ж д е н и я и д о п е р в о г о г о д а ж и з н и , к о г д а н а р е б е н к а г л а в н ы м о б р а з о м в л и я ю т р о д и т е л и , а т а к ж е б а б у ш к и , д е д у ш к и и д р у г и е б л и ж а й ш и е ч л е н ы с е м ь и » , — п о д ч е р к и в а е т э к с п е р т в о б л а с т и э н е р г о - д у х о в н о й р а б о т ы .

Для женщины здесь важно понять, где именно в жизни партнера присутствует ограничение. Возможно, в какой-то сфере он чувствует себя зажатым. Очень часто в этом случае стоит поработать со специалистом, который поможет снять ограничивающие установки и блоки.

« Н о в а ж н о п о м н и т ь , ч т о б ы ч т о - т о и з м е н и л о с ь , ч е л о в е к д о л ж е н с а м х о т е т ь э т и х п е р е м е н . " И с п р а в л я т ь " ч е л о в е к а ч е р е з с и л у , б у к в а л ь н о з а т а л к и в а я е г о в к а б и н е т с п е ц и а л и с т а — з н а ч и т д е л а т ь т о л ь к о х у ж е . П о э т о м у в п е р в у ю о ч е р е д ь н у ж н о о б с у д и т ь п р о б л е м у , п о н я т ь о т н о ш е н и е м у ж ч и н ы к с и т у а ц и и и т о , к а к о н п л а н и р у е т д е й с т в о в а т ь д а л ь ш е » , — с ч и т а е т Б у ч е я р .

Как сделать из мужа миллионера

Многие мечтают о достатке и изобилии в семье, чтобы жизнь была радостной и комфортной, без необходимости постоянно экономить.

« Н а с а м о м д е л е ж е н щ и н ы з д е с ь н а д е л е н ы о г р о м н ы м в л и я н и е м . И м е н н о с о с т о я н и е ж е н щ и н ы и т о , ч т о о н а т р а н с л и р у е т с в о е м у м у ж ч и н е , н а п р я м у ю в л и я е т н а е г о у с п е х и и н е у д а ч и . З о н а о т в е т с т в е н н о с т и м у ж ч и н ы — э т о з а щ и т а , б е з о п а с н о с т ь , и з о б и л и е . А ж е н с к а я ф у н к ц и я — э т о с о з д а н и е у с л о в и й , п р и к о т о р ы х м у ж ч и н а м о ж е т в ы п о л н и т ь с в о ю р о л ь » , — н а п о м и н а е т с п е ц и а л и с т .

Есть одна важная черта, которая объединяет жен состоятельных мужчин — незыблемая внутренняя вера в своего мужчину. У них нет сомнений, вопросов или страхов.

« В е р а — э т о н е т о л ь к о в н у т р е н н е е у б е ж д е н и е , н о и ф о к у с в н и м а н и я . Е с л и м ы н е в е р и м в у с п е х , т о м ы н а п р а в л я е м с в о ю э н е р г и ю н а т о , ч т о б ы у б е д и т ь с я , ч т о н и ч е г о н е п о л у ч и т с я . В о т з д е с ь и с к р ы в а е т с я с е к р е т » , — п о я с н я е т Б у ч е я р .

Поэтому позиция, когда женщина ждет, что мужчина все сделает сам, не работает: в ней отсутствует желание вкладываться в отношения, выполнять свою роль, наполнять.

Вот несколько «правил», соблюдая которые женщина направляет мужчину к успеху:

Любовь к себе и ухоженность. Внешний вид — это не столько про физическую привлекательность, сколько про внутреннюю любовь к себе, про ухоженность, опрятность.

Внешний вид — это не столько про физическую привлекательность, сколько про внутреннюю любовь к себе, про ухоженность, опрятность. Речь, умение красиво говорить. Женщина с помощью голоса вдохновляет, созидает, поддерживает и направляет.

Женщина с помощью голоса вдохновляет, созидает, поддерживает и направляет. Умение создавать нужную атмосферу. Попадая в нее, мужчина полностью расслабляется и может отключить свою перегруженную голову.

« В а ж н о п о н и м а т ь , ч т о т е ж е н щ и н ы , к о т о р ы е н а х о д я т с я р я д о м с у с п е ш н ы м и и с о с т о я т е л ь н ы м и м у ж ч и н а м и , н е п р о с т о с и д я т и ж д у т . О н и с т а р а ю т с я с о з д а в а т ь т а к у ю с р е д у , в к о т о р о й м у ж ч и н а р а з в и в а е т с в о й п о т е н ц и а л » , — г о в о р и т Б у ч е я р .

Вместо того, чтобы ругаться и спорить, кто же заплатит за квартиру и на чьи деньги вы поедете в отпуск, ищите ту правильную «почву» для роста и развития, которая позволит обрести гармонию и изобилие.