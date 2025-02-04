Психологи выяснили, что нужно сделать для решения проблемы

Считается, что если мы попадаем в сложную ситуацию, то решение проблемы обычно приходит после сна. И эксперимент психологов из Университета штата Техас показал, что это действительно так.

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В новом исследовании участвовали 58 человек в возрасте 18−29 лет из Университета штата Техас. Всех добровольцев случайным образом разделили на две группы: сна и бодрствования.

На первом этапе людям на экране компьютера показывали восемь задач: по одной за раз. Затем им давали три минуты на обдумывание решения и на то, чтобы его написать на бумаге. Далее на экране появлялся правильный ответ, и его просили запомнить.

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После первого этапа был пятиминутный перерыв. Затем участники перешли ко второму этапу. В ходе этого эксперимента им давали тоже восемь вопросов, которые по структуре были похожи на предыдущие. После этого они думали в течение трёх минут, но правильный ответ для них уже не выводили.

Далее участников из группы отдыха отпустили на перерыв, который длился два часа. Во время этого перерыва им нельзя было спать, употреблять алкоголь или другие психоактивные вещества. В это же время участники из группы сна спали в лаборатории, а активность их мозга отслеживали с помощью электроэнцефалографии.

По итогам эксперимента оказалось, что люди, которые спали, смогли справиться с гораздо большим количеством заданий, чем не спавшие участники. Помимо этого, отдохнувшие при помощи сна участники оценили выше сходство между задачами на первом и втором этапах. Наконец, была обнаружена положительная связь между числом решённых задач и длительностью REM-фазы у тех, кто спал.

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