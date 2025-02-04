Психотерапевт объяснила, как научиться отказывать людям
Осознание своих личных границ и прав, избавление от чувства вины, а также налаживание самооценки позволят научиться говорить «нет» людям, сообщила РИАМО психотерапевт Ирина Крашкина. Она порекомендовала использовать практику отказа в наименее значимых ситуациях.
Понимание своих границ также помогает: если вы четко знаете, что вам подходит, а что нет, это делает отказ более естественным. Страх отказа часто связан с внутренними убеждениями и страхом оценки со стороны других, — объяснила Крашкина.
Эксперт порекомендовала попробовать отказаться от чего-то простого, чтобы ощутить уверенность в своих словах. По ее словам, важно избавиться от привычки ставить чужие интересы выше своих.
Россиянам ранее рассказали, что отсутствие личностного роста, чувство вины, эмоциональная манипуляция и игнорирование личных границ — признаки нездоровой дружбы. Кроме того, тревожным сигналом может быть постоянно желание изменить себя ради одобрения.