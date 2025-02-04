Как научиться отказывать людям

Осознание своих личных границ и прав, избавление от чувства вины, а также налаживание самооценки позволят научиться говорить «нет» людям, сообщила РИАМО психотерапевт Ирина Крашкина. Она порекомендовала использовать практику отказа в наименее значимых ситуациях.

П о н и м а н и е с в о и х г р а н и ц т а к ж е п о м о г а е т : е с л и в ы ч е т к о з н а е т е , ч т о в а м п о д х о д и т , а ч т о н е т , э т о д е л а е т о т к а з б о л е е е с т е с т в е н н ы м . С т р а х о т к а з а ч а с т о с в я з а н с в н у т р е н н и м и у б е ж д е н и я м и и с т р а х о м о ц е н к и с о с т о р о н ы д р у г и х , — о б ъ я с н и л а К р а ш к и н а .

Эксперт порекомендовала попробовать отказаться от чего-то простого, чтобы ощутить уверенность в своих словах. По ее словам, важно избавиться от привычки ставить чужие интересы выше своих.

Россиянам ранее рассказали, что отсутствие личностного роста, чувство вины, эмоциональная манипуляция и игнорирование личных границ — признаки нездоровой дружбы. Кроме того, тревожным сигналом может быть постоянно желание изменить себя ради одобрения.