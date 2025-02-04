Почему люди так часто странно ведут себя в аэропортах

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В последние годы участились случаи неадекватного поведения пассажиров в аэропортах и самолетах — от занятий йогой в залах ожидания до драк и попыток открыть двери воздушного судна, сообщает психолог в интервью Conversation.

Многие инциденты, связанные с алкоголем, побудили авиакомпании призывать к ограничению его продажи в аэропортах. Однако корень проблемы кроется глубже – он связан с тем, как мы воспринимаем окружающую среду и переходные пространства, которые часто вызывают чувство неопределенности.

Аэропорты — места повышенного стресса. Шум, толпа и страх полета провоцируют тревогу, которая, согласно исследованиям в области экологической психологии, опубликованном в European Journal of Personality, усиливает раздражительность и агрессию. Люди, находящиеся в состоянии временного стресса, склонны к эмоциональным вспышкам, а алкоголь усугубляет эту реакцию.

С точки зрения психогеографии, аэропорты – это переходные зоны, где привычные границы стираются. Здесь растворяются национальные и временные ориентиры: пассажиры оказываются «между» странами и часовыми поясами, что создает чувство дезориентации. Эта неопределенность может действовать двояко. Для одних такие зоны аэропорта — начало свободы, где допустимы необычные взаимодействия с незнакомцами. Для других потеря контроля над временем и идентичностью провоцирует тревогу.

Как отмечает психолог Стив Тейлор, в таких условиях люди склонны «отключать» рациональное эго, давая волю примитивным импульсам, особенно под воздействием алкоголя.

Есть ли решение проблемы?

Полный запрет алкоголя может показаться крайностью, но в условиях, когда сама среда способствует девиантному поведению, это может быть оправдано. Однако важно учитывать множество факторов: снижение стресса через дизайн интерьеров, информационную поддержку и ограничение доступа к спиртному. Как показал опыт некоторых международных аэропортов, даже введение лимитов на продажу напитков способно снизить количество неадекватных поведений.