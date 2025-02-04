Зачем у людей в ходе эволюции появилась любовь

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Исследование, опубликованное в журнале Human Nature, показывает, что романтическая любовь может быть рычагом для долговременной привязанности в паре, сообщает Рsypost.

Ученые давно стремились понять, почему существует романтическая любовь и какова ее цель. Было предложено несколько теорий. Одна предполагает, что романтическая любовь развилась из привязанности, формирующихся между детьми и матерями, которая жизненно важна для выживания. Другая утверждает, что романтическая любовь предназначена для того, чтобы пары оставались вместе и успешно растили потомство. Еще одно предположение заключается в том, что любовь служит «механизмом обязательств», помогая партнерам оставаться верными и преданными друг другу, что увеличивает их шансы успешно растить детей.Если романтическая любовь действительно служит укреплению обязательств, то это должно быть универсально желаемым качеством при выборе партнеров для долгосрочных отношений. Это связано с тем, что преданный партнер более вероятно будет оказывать эмоциональную и деятельную поддержку, делиться ресурсами и помогать в воспитании детей. В новом исследовании авторы хотели проверить идею о том, что романтическая любовь может быть особенно важна для тех, у кого есть, что терять, если отношения закончатся. Например, у людей с меньшими финансовыми ресурсами, у женщин (которые несут бОльшие биологические затраты при рождении детей), многодетных родителей (им нужно больше поддержки от партнера).Ученые собрали данные опросов 86 310 человек из 90 стран. Респондентам задавали вопрос, насколько важна романтическая любовь при рассмотрении долгосрочных романтических отношений.

Результаты подтвердили, что романтическая любовь высоко ценится во всем мире, при этом большинство людей выражает нежелание вступать в долгосрочные отношения без нее, но значение влюбленности, зависит от демографических и других условий.

Люди с более низким социально-экономическим статусом ценили романтическую любовь больше, чем материально обеспеченные. Для тех, у кого меньше финансовых средств, стабильные и преданные романтические отношения могут предложить безопасность и поддержку.

Женщины также придавали романтической любви большее значение по сравнению с мужчинами. Эта разница по полу была самым сильным наблюдаемым эффектом в исследовании.

Также люди с бОльшим количеством детей придавали большее значение романтической любви. Хотя этот эффект был не таким сильным, как влияние социально-экономического статуса или пола, он указывает на то, что любовь может становиться все более важной по мере роста семейных обязательств.

На более широком уровне исследование выявило, что люди из более развитых стран придавали более высокую ценность романтической любви, чем жители менее развитых стран. Это может быть связано с культурными влияниями, поскольку современные общества склонны больше внимания уделять личному счастью. Напротив, в менее развитых странах, где экономические или социальные факторы играют большую роль в брачных решениях, любовь может не рассматриваться как необходимое требование для долгосрочных обязательств.