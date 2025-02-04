Cексолог рассказала, допустим ли интим на первом свидании

Щекотливая тема сексуальной близости на первом свидании тревожит, в основном, девушек. Мужчины обычно не видят в этом ничего постыдного. Более того, многие и назначают встречу незнакомой особе как раз с целью ее страстного продолжения. А, может и женскому полу стоит относиться к этому вопросу проще, не боясь прослыть легкомысленными и доступными? Практикующий психолог и сексолог Юлия Шилова, пояснила, когда интим на первом свидании вполне допустим.

Шанс на крепкие отношения

Вопреки расхожему мнению, секс почти незнакомых друг с другом людей, часто оборачивается долгим романом и даже браком. Пара настолько быстро понимает, что помимо общих интересов есть и совместимость в постели, и даже общие сексуальные фантазии, что не видит смысла в поиске других партнеров.

« В с е и н д и в и д у а л ь н о . З д е с ь с р а б а т ы в а е т б о л ь ш е с о ц и а л ь н ы й ш а б л о н , к о г д а с ч и т а е т с я , ч т о е с л и д е в у ш к а п о ш л а в г о с т и н а п е р в о м с в и д а н и и — э т о о ч е н ь в у л ь г а р н о . А е с л и с л у ч и т с я и н т и м — т о э т о в о о б щ е к а т а с т р о ф а . Н о е с т ь п а р ы , к о т о р ы е , п е р е с п а в н а п е р в о м с в и д а н и и , ж и в у т д о л г у ю и о ч е н ь к а ч е с т в е н н у ю с о в м е с т н у ю ж и з н ь » , — г о в о р и т э к с п е р т .

Нужен секс и ничего более

Сексолог поясняет, что если от близости не ждать ничего, кроме сиюминутного удовольствия, то не стоит себе в ней отказывать. Особенно уверенным в себе, лишенным предрассудков и привычки оглядываться на чужое мнение девушкам. Обычно они не рассчитывают на вторую встречу, и, тем более, предложение руки и сердца. Им и в одиночестве живется вполне неплохо.

Но опять же, мы предполагаем, а судьба порой вносит свои довольно неожиданные коррективы. А вдруг партнер влюбится и не захочет больше никогда отпускать, а железная леди вдруг растает и позволит себе быть слабой в руках сильного и надежного мужчины?

Та самая «химия»

Случается, что между потенциальными партнерами сразу, с первого взгляда и прикосновения пробегает невидимая искра. Ее невозможно не почувствовать, да и противостоять ей тоже почти нереально. В такой ситуации самым логичным будет воплотить желания, не задумываясь о последствиях.

« З д е с ь н е в а ж н о , ч т о э т о з а л ю д и , с к а к о й с а м о о ц е н к о й . Э т о с ч а с т л и в ы й с л у ч а й д л я о б о и х . О д н а к о б ы в а е т и т а к , ч т о п о с л е с п о н т а н н о г о и н т и м а л ю д и б о л ь ш е н и к о г д а н е в и д я т с я . Э т о ф и з и о л о г и я , н е б о л е е т о г о » , — д о б а в л я е т п с и х о л о г .

Когда лучше не ускорять события

Юлия Шилова напоминает, что мужчины, как и много веков назад, продолжают оставаться охотниками. Для них интерес представляет, прежде всего, процесс завоевания. Поэтому если девушка нацелена на серьезные отношения, то спешить с интимом не стоит. Лучше подольше подержать интригу, не подпуская партнера к себе слишком близко. Он с радостью примет условия игры, ну а заодно продлит желанный для всех женщин конфетно-букетный период.