Cексолог рассказала, допустим ли интим на первом свидании

Тот случай, когда все можно: сексолог — о допустимости интима на первом свидании
Щекотливая тема сексуальной близости на первом свидании тревожит, в основном, девушек. Мужчины обычно не видят в этом ничего постыдного. Более того, многие и назначают встречу незнакомой особе как раз с целью ее страстного продолжения. А, может и женскому полу стоит относиться к этому вопросу проще, не боясь прослыть легкомысленными и доступными? Практикующий психолог и сексолог Юлия Шилова, пояснила, когда интим на первом свидании вполне допустим.
Шанс на крепкие отношения
Вопреки расхожему мнению, секс почти незнакомых друг с другом людей, часто оборачивается долгим романом и даже браком. Пара настолько быстро понимает, что помимо общих интересов есть и совместимость в постели, и даже общие сексуальные фантазии, что не видит смысла в поиске других партнеров.
«Все индивидуально. Здесь срабатывает больше социальный шаблон, когда считается, что если девушка пошла в гости на первом свидании — это очень вульгарно. А если случится интим — то это вообще катастрофа. Но есть пары, которые, переспав на первом свидании, живут долгую и очень качественную совместную жизнь», — говорит эксперт.
Нужен секс и ничего более
Сексолог поясняет, что если от близости не ждать ничего, кроме сиюминутного удовольствия, то не стоит себе в ней отказывать. Особенно уверенным в себе, лишенным предрассудков и привычки оглядываться на чужое мнение девушкам. Обычно они не рассчитывают на вторую встречу, и, тем более, предложение руки и сердца. Им и в одиночестве живется вполне неплохо.
Но опять же, мы предполагаем, а судьба порой вносит свои довольно неожиданные коррективы. А вдруг партнер влюбится и не захочет больше никогда отпускать, а железная леди вдруг растает и позволит себе быть слабой в руках сильного и надежного мужчины?
Та самая «химия»
Случается, что между потенциальными партнерами сразу, с первого взгляда и прикосновения пробегает невидимая искра. Ее невозможно не почувствовать, да и противостоять ей тоже почти нереально. В такой ситуации самым логичным будет воплотить желания, не задумываясь о последствиях.
«Здесь неважно, что это за люди, с какой самооценкой. Это счастливый случай для обоих. Однако бывает и так, что после спонтанного интима люди больше никогда не видятся. Это физиология, не более того», — добавляет психолог.
Когда лучше не ускорять события
Юлия Шилова напоминает, что мужчины, как и много веков назад, продолжают оставаться охотниками. Для них интерес представляет, прежде всего, процесс завоевания. Поэтому если девушка нацелена на серьезные отношения, то спешить с интимом не стоит. Лучше подольше подержать интригу, не подпуская партнера к себе слишком близко. Он с радостью примет условия игры, ну а заодно продлит желанный для всех женщин конфетно-букетный период.