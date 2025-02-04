Cколько людей верят в вещие сны

Почти две трети россиян (64%) заявили, что видят вещие сны, следует из опроса, проведенного изданием KP.RU. При этом 13% опрошенных не верят в такую возможность.

М о й м у ж у ш е л к д р у г о й ж е н щ и н е , и п е р е д е е с м е р т ь ю м н е с н и л с я с о н : х в о й н ы й л е с , п у с т о й д е р е в я н н ы й с т о л и м ы в т р о е м . Е г о п о д р у г а у ш л а в л е с п о т р о п и н к е , а о н т а к ж а л о б н о п о с м о т р е л н а м е н я и у ш е л з а н е й . У м е р ч е р е з г о д п о с л е е е с м е р т и . Д а . М н е ч а с т о в е щ и е с н ы с н я т с я , — п о д е л и л а с ь у ч а с т н и ц а о п р о с а .

По данным издания, 39% респондентов видят вещие сны не постоянно, однако несколько раз в жизни им снились сны, предсказывающие важные события. Еще 25% опрошенных сообщили, что вещие сны снятся им часто. 21% доверяют вещим снам других людей, но сами не обладают таким даром.

Всего в опросе приняли участие 4,7 тысячи человек.

Ранее сомнолог Роман Бузунов рассказал, что так называемые вещие сны связаны с прошлыми переживаниями. Специалист отметил, что, когда человек испытывает определенные эмоции, ему могут присниться те места, в которых он столкнулся с подобными чувствами.