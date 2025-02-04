Cколько людей верят в вещие сны

Стало известно, сколько людей верят в вещие сны
Почти две трети россиян (64%) заявили, что видят вещие сны, следует из опроса, проведенного изданием KP.RU. При этом 13% опрошенных не верят в такую возможность.
Мой муж ушел к другой женщине, и перед ее смертью мне снился сон: хвойный лес, пустой деревянный стол и мы втроем. Его подруга ушла в лес по тропинке, а он так жалобно посмотрел на меня и ушел за ней. Умер через год после ее смерти. Да. Мне часто вещие сны снятся, — поделилась участница опроса.
По данным издания, 39% респондентов видят вещие сны не постоянно, однако несколько раз в жизни им снились сны, предсказывающие важные события. Еще 25% опрошенных сообщили, что вещие сны снятся им часто. 21% доверяют вещим снам других людей, но сами не обладают таким даром.
Всего в опросе приняли участие 4,7 тысячи человек.
Ранее сомнолог Роман Бузунов рассказал, что так называемые вещие сны связаны с прошлыми переживаниями. Специалист отметил, что, когда человек испытывает определенные эмоции, ему могут присниться те места, в которых он столкнулся с подобными чувствами.