Психолог рассказала, на какое качество в мужчинах многие обращают внимание
Чувство юмора занимает одно из ключевых мест среди мужских качеств, на которые следует обращать внимание, рассказала в беседе с «Радио 1» директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук. По ее словам, здоровое чувство юмора свидетельствует о высоком интеллекте и интеллигентности, однако важно знать грань.
Бесконечно смеющиеся люди, улыбающиеся всем подряд — это серьезное психиатрическое расстройство. Вряд ли звезды шоу-бизнеса подразумевают таких людей — слабоумных и безвольных. Здоровое чувство юмора — это признак высокого интеллекта и интеллигентности, — объяснила специалист.
Психоаналитик подчеркнула, что женщины, утверждающие, что их привлекает чувство юмора у мужчин, говорят искренне. Однако она напомнила, что юмор занимает лишь третье место в списке важных качеств, наряду с ответственностью за семью и способностью принимать решения.
Ранее депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов заявил, что современных детей нужно учить чувству юмора, чтобы они критически относились к примитивным и низкопробным темам. Он выразил мнение, что в современном обществе «каждой пятой точке дали слово».