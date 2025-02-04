Психолог рассказала, на какое качество в мужчинах многие обращают внимание

Чувство юмора занимает одно из ключевых мест среди мужских качеств, на которые следует обращать внимание, рассказала в беседе с «Радио 1» директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук. По ее словам, здоровое чувство юмора свидетельствует о высоком интеллекте и интеллигентности, однако важно знать грань.

Психолог рассказала, на какое качество в мужчинах многие обращают внимание
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Бесконечно смеющиеся люди, улыбающиеся всем подряд это серьезное психиатрическое расстройство. Вряд ли звезды шоу-бизнеса подразумевают таких людей слабоумных и безвольных. Здоровое чувство юмора это признак высокого интеллекта и интеллигентности, объяснила специалист.

Психоаналитик подчеркнула, что женщины, утверждающие, что их привлекает чувство юмора у мужчин, говорят искренне. Однако она напомнила, что юмор занимает лишь третье место в списке важных качеств, наряду с ответственностью за семью и способностью принимать решения.

Ранее депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов заявил, что современных детей нужно учить чувству юмора, чтобы они критически относились к примитивным и низкопробным темам. Он выразил мнение, что в современном обществе «каждой пятой точке дали слово».