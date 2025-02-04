Психолог рассказала, на какое качество в мужчинах многие обращают внимание

Чувство юмора занимает одно из ключевых мест среди мужских качеств, на которые следует обращать внимание, рассказала в беседе с «Радио 1» директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук. По ее словам, здоровое чувство юмора свидетельствует о высоком интеллекте и интеллигентности, однако важно знать грань.

Б е с к о н е ч н о с м е ю щ и е с я л ю д и , у л ы б а ю щ и е с я в с е м п о д р я д — э т о с е р ь е з н о е п с и х и а т р и ч е с к о е р а с с т р о й с т в о . В р я д л и з в е з д ы ш о у - б и з н е с а п о д р а з у м е в а ю т т а к и х л ю д е й — с л а б о у м н ы х и б е з в о л ь н ы х . З д о р о в о е ч у в с т в о ю м о р а — э т о п р и з н а к в ы с о к о г о и н т е л л е к т а и и н т е л л и г е н т н о с т и , — о б ъ я с н и л а с п е ц и а л и с т .

Психоаналитик подчеркнула, что женщины, утверждающие, что их привлекает чувство юмора у мужчин, говорят искренне. Однако она напомнила, что юмор занимает лишь третье место в списке важных качеств, наряду с ответственностью за семью и способностью принимать решения.

Ранее депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов заявил, что современных детей нужно учить чувству юмора, чтобы они критически относились к примитивным и низкопробным темам. Он выразил мнение, что в современном обществе «каждой пятой точке дали слово».