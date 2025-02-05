Психолог рассказала, как не разругаться на отдыхе

Чтобы во время поездки на отдых не разругаться с близкими — родственниками или друзьями, — необходимо заранее договориться о том, кому как лучше проводить время. Важно «на берегу» обозначить интересы каждого в группе и учесть их, потому что все любят отдыхать по-разному, отметила семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с НСН.

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В первую очередь перед поездкой нужно обсудить, какие на нее планы у каждого члена компании. Кто-то может хочет заняться дайвингом, а кто-то — пойти на экскурсию. Важно это понимать и решить, как сделать отдых приятным для каждого. Возможно, если заранее поговорить об этом, то кто-то решит искать для поездки другую компанию — это нормально, считает психолог.

Проблемы появляются, когда люди едут куда-то спонтанно, а потом начинают обвинять друг друга в том, что их заставили заниматься чем-то неинтересным.

« Э т о к а к р а з п р о т о , ч т о с о в р е м е н н ы й ч е л о в е к о ч е н ь н е т е р п и м к т о м у , ч т о е м у н е п о д х о д и т . В и д и м о , д е й с т в и т е л ь н о у н а с о ч е н ь м н о г о н а п р я ж е н и я в ж и з н и , к с о ж а л е н и ю . И х о ч е т с я и н д и в и д у а л ь н о г о п о д х о д а к с е б е , к с и т у а ц и и » , — п о д ч е р к н у л а П а н ф и л о в а .

Чтобы не ссориться после приезда на место отдыха, как раз и нужен заблаговременный разговор. Причем сегодня уже люди понимают, что для интересного времяпрепровождения не всегда крайне необходима компания – можно пойти на выставку или какое-то другое мероприятие одному, заключила психолог.

Исследователи до этого выяснили, что в 2024 году россияне бронировали авиабилеты в страны Европы чаще на 8%, чем в 2023 году. В то же время спрос россиян на авиабилеты в Японию вырос в 2024 году на 234% — по итогам прошлого года эту страну посетили в три раза больше российских туристов, чем годом ранее.