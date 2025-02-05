Почему у пенсионеров не получается быть счастливыми и как им помочь

Больше половины россиян старше 60 лет отмечают у себя признаки тревоги и депрессии. Ученые связывают это с уровнем дохода, семейным положением и уровнем образования. Печальную статистику отмечает и Минтруд: 11,8 миллиона частных домохозяйств, которые состоят из одного человека, — это одинокие пенсионеры. Что тревожит пожилых россиян и как справиться с депрессией в старости, «Лента.ру» узнала у самих стариков и у специалистов.

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«Многое было упущено»

Валентина, 80 лет:

Тревога у меня обычно наступает, когда есть какой-то острый стресс. А так если пожилой человек чем-то занят, не опустил руки, в сельской местности возделывает огород и находится рядом с природой, а не живет в «скворечнике», тогда тревоги будет намного меньше. Люди сами наделяют свою жизнь смыслом.

Если пожилые люди тревожатся из-за семьи, то, значит, в семье неполадки. Люди, которые окружают пожилого человека, должны в таком случае создать такие условия для своего близкого, чтобы у него не было тревоги.

У меня нет депрессии. Во-первых, меня окружают внуки, которым я помогаю в учебе, во-вторых, у меня небольшой приусадебный участок, на котором я работаю, и, в конце концов, я много читаю. На сегодняшний день больше интересуюсь православной литературой, раньше увлекалась классикой. А теперь хожу в храм.

Многое было упущено. Сейчас стараюсь наверстывать. Советую пожилым людям читать Жития святых, там много хороших вещей именно для них.

Старость — это естественное состояние. Молодые люди не думают о том, как уходят их юные годы, а старики удивляются, как быстро к ним приходит старость. С каждым годом силы покидают, но мы все знаем, что когда-нибудь постареем и умрем. К этому надо подходить мудро и не бояться. Если вокруг близкие люди, которые уважают тебя и любят, то все будет хорошо. Бывает и такое, что люди неплохо зарабатывают, а пожилых сдают в престарелые дома. Это никуда не годится. Они ведь даже не думают, какой ужасный пример подают своим детям, что все потом вернется бумерангом.

Пожилой человек тоже должен над собой работать, не поддаваться унынию и депрессии. Проще всего сесть и сложить лапки. Надо гулять, делать гимнастику, общаться с единомышленниками. Банально взглянуть на небо: гуляешь, смотришь под ноги и не замечаешь, какое оно бывает. У меня был сосед, ему за 90, очень бодрый дедушка. Он в огороде копался, люди к нему приходили в гости, он им читал стихи — одним словом, вел активную деятельность.

Очень помогает сравнение. Сейчас возвращаются ребята со спецоперации без рук и без ног. Они стремятся жить и хотят жить. Когда человеку рядом хуже, чем тебе, а он старается жить — это, безусловно, подталкивает мыслить позитивнее.

До выхода на пенсию я была директором детского сада. Очень подвижная деятельность, на участке около садика сажали зелень, занимались с детьми, проводили праздники.

Царь Соломон говорил: «Все пройдет». По моему мнению, деньги тоже не играют большой роли, счастье не от них зависит. Помню, в молодости многие мои ровесницы мечтали выйти замуж за богатого, а когда выходили, то жили как в золотой клетке. У одной приходил домой с гулянки, брал бутылку вина и выливал ей на голову. Надо выбирать себе человека по душе, с которым можно беседовать, путешествовать, вместе развиваться.

«Иногда одиноко до сих пор»

Екатерина, 75 лет:

Я выросла в многодетной семье, потом все братья и сестры разъехались, а я в итоге осталась одна — так и не смогла выйти замуж. Иногда одиноко — не с кем поговорить, поделиться тревогой, которая есть в душе, выслушать другого человека. Я завела кошку, с ней намного лучше — есть за кем ухаживать, она всегда радуется, когда я прихожу домой.

Конечно, тревожит и текущая политическая обстановка. Стараюсь меньше смотреть новости, больше времени уделять чтению. Помню, тревога разрослась до такой степени, что я даже пила таблетки против депрессии. Раньше меня очень радовали культурные произведения, театры, музыка, в том числе иностранная. Сейчас нам урезали этот доступ, стало тяжелее.

У меня высшее образование, была хорошая и стабильная работа. В молодости я много путешествовала, брала экскурсионные туры, много гуляла. Сейчас, когда я старше, уже не чувствую в себе сил смотреть новые города и страны. К тому же средства не позволяют — пенсия маленькая, всего 24 тысячи, 10 из которых уходит на коммунальные услуги и квартплату. Но мне помогают дети родственников, поэтому справляюсь. Что касается еды, то я непритязательна, ем очень немного.

Я часто слушаю музыку, она помогает справиться с навалившимся одиночеством, настроиться на позитивный лад. Если совсем сижу в тишине, бывает иногда очень сложно, потому что в голову лезут грустные мысли: «А почему я одна? Как быть дальше? Для чего я живу?» В такие моменты лучше отвлекать себя разгадыванием судоку или кроссвордов.

«Очень страшно оставаться одному»

Андрей, 73 года:

Я не могу сказать, что сейчас чувствую себя счастливым человеком. Наверное, это зависит от многого, но в первую очередь связано с тем, что в этом году после операции у меня осложнилось заболевание позвоночника. Приходится ходить с корсетом, принимать таблетки и терпеть ежедневные сильные боли.

Мне помогает жена, но ей очень тяжело, ведь мне приходится каждую ночь ее будить, чтобы сходить в туалет или попить воды. В целом такая слабость наводит на печальные мысли, начинаешь рассуждать про себя, анализировать прошедшую жизнь и думать: «А что я сделал в итоге хорошего для себя и для других?».

Раньше я не верил в депрессию, потом почитал в интернете про это понятие, стал лучше понимать в том числе и свое состояние. От грустных мыслей спасает телевизор, я включаю новости или кино и отвлекаюсь на сюжет. За полгода посмотрел множество хороших фильмов: «Форрест Гамп», «300 спартанцев», «Титаник».

Хотел бы отдельно пожаловаться на медицину. К сожалению, бесплатно мне не очень хорошо помогли справиться с моим заболеванием, пришлось обращаться в платную поликлинику, а это очень дорого. Одно только МРТ стоит семь тысяч рублей. Благо у меня есть накопленные деньги, они помогают покрыть расходы. И даже если хочешь лечь в больницу на бесплатную операцию, то приходится все равно доплачивать, чтобы она прошла хорошо и тебя быстро госпитализировали.

Мне очень страшно оставаться одному. Когда не с кем поговорить или обсудить что-то, я начинаю погружаться в свои мысли, даже в телефоне не могу посидеть, так как зрение после операции тоже ухудшилось, не все могу прочитать. Поэтому я всегда прошу родных, чтобы они не оставляли меня одного и что-нибудь рассказывали, так веселее.

Раньше мне нравилось работать, занимался математикой с внуками, когда они учились в школе. Сейчас уже не чувствую в себе сил, а внуки выросли, им моя помощь не требуется.

«Скандалы и упреки»

Анна, 74 года:

Я стараюсь каждый день быть счастливой, хотя иногда это очень тяжело. В молодости я была счастлива в браке, у меня родилась прекрасная дочка. Потом брак разрушился, но мы жили вместе с мужем из-за недвижимости. Началось сплошное неуважение, дело доходило до драк и оскорблений — мне все время говорили, что я выгляжу хуже, чем остальные женщины, что я плохо готовлю и что есть женщины, которые преуспели во многом лучше меня.

Когда у моей дочки появилась внучка, я целиком перенаправила внимание на нее. Мы вместе читали книги. Я уже тогда ходила в церковь и приобщала ее к таинствам, показывала, как правильно молиться. Внучка выросла и теперь живет отдельно, но мы продолжаем созваниваться каждый день, стараемся поддерживать друг друга. Она часто говорит, что ценит мой труд.

Мы до сих пор живем с мужем, отношения так и не поменялись — продолжаются скандалы и упреки. Уходить куда-то уже поздно, видимо, так сложилась судьба

Очень сильно помогают дача и религия. Летом я уезжаю сажать в огороде овощи, цветы. Внучка однажды рассказывала, что показала всем фотографию огромного помидора, который я вырастила на даче.

Я не скажу, что у меня депрессия, хотя часто думаю о том, что надо было уходить от мужа и не издеваться над собой. Но сейчас уже поздно об этом говорить, поэтому я стараюсь просто находить счастье в каждом прожитом дне.

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Как развивается депрессия у пожилых людей, как распознать ее и чем помочь, не навредив личной жизни и карьере, «Лента.ру» узнала у клинического психолога, специалиста платформы Alter Анны Плескевич.

Анна Плескевич:

Пожилые люди страдают депрессией чаще, чем молодые, но она у них реже диагностируется. Дело в том, что у предыдущих поколений есть стигматизация по поводу психологов и психиатров. Для них обращение к подобным специалистам равносильно признанию того, что с ними что-то не так.

Отследить у себя состояние депрессии самостоятельно пожилым очень сложно. Они могут назвать это унынием, скажут, что все не так и все не то, но сформулировать какие-то симптомы вряд ли смогут. Люди старшего поколения не привыкли прислушиваться к своему ментальному состоянию, зачастую не реагируют на симптоматику, характерную для депрессии, — сложности со сном, апатию и нежелание что-либо делать, заботиться о себе, своем теле, жилище. Они часто связывают такие проявления с возрастом. Многие из них активно ходят по врачам, даже занимаются самостоятельным поиском болезней у себя, но на психологическое состояние обращают намного меньше внимания.

Факторов, которые влияют на возникновение депрессии у пожилых людей, очень много. Я бы начала с того, что это происходит не в один день, и тут стоит разделять мужчин и женщин.

Первые звоночки могут возникать на стадии так называемого опустевшего гнезда, когда дети выросли и уходят в свою взрослую жизнь. Родители — это еще не пожилые люди, где-то в возрасте 50-55 лет. Если они были очень сильно погружены в воспитание детей, то ощущение одиночества и брошенности начинает появляться именно в эти периоды. Родителям приходится приспосабливаться к новому образу жизни, когда необходимо определить для себя новые жизненные цели.

Взрослые дети создают свои семьи, там появляются дети, и если бабушки и дедушки вовлечены в воспитание нового поколения, то для многих из них жизнь обретает новый смысл. Это может восприниматься как второй круг родительства. Они снова чувствуют свою нужность, полезность.

Однако внуки растут, и в течение подросткового возраста, как правило, отдаляются от семьи: в этот момент их приоритет — социализация, прежде всего в кругу сверстников. Если этот процесс совпадает с моментом, когда бабушки и дедушки уходят на пенсию, то это может стать мощным триггером для возникновения депрессивного состояния, ведь тут вновь происходит потеря смысла, возникает ощущение своей бесполезности. Представителям старшего поколения очень важно чувствовать себя нужными, им трудно жить для себя.

В такие моменты у человека часто возникает острое чувство одиночества. Если человек к этому возрасту остается один, то высока вероятность, что он будет подвержен депрессивному состоянию, так как важно жить ради чего-то и для кого-то, а тут ориентиры сбиваются.

Еще один важный момент при выходе на пенсию — привычка к дисциплине. Человек годами вставал рано утром, собирался и шел на работу. Эта система действовала из года в год, поддерживала в нем порядок бытия. Когда пожилой человек выходит на пенсию, то у него возникает провал, если он не вовлечен в какие-то семейные активности или у него нет личного увлечения, хобби.

Есть люди, которым становится тяжело жить, когда они лишены такой рабочей дисциплины. Дальше им кажется, что осталась только пустота, и они начинают подсчитывать, сколько им осталось жить. Начинаются рассуждения: «Мне осталось жить максимум 20 лет». Возникают мысли о том, что нет смысла из-за этого начинать что-либо новое. Это ложный путь рассуждений, потому что жить с интересом и смыслом можно в любом возрасте без оглядки на то, как долго продлится то или иное состояние.

Старшее поколение привыкло жить будущим. В советские времена это были пятилетки, направленные на достижение целей. Еще более старшие поколения ждали социализма, который должен был наступить через 20 лет. Их устремления всегда были направлены в будущее, они не привыкли быть здесь и сейчас. И как только они начинают думать о будущем, считать, сколько лет им осталось, смысл жизни вообще теряется, а настоящее сильно обесценивается.

Сейчас очень много возможностей для пожилых людей — программы долголетия, спортивные занятия, изучение языков, культурные и массовые мероприятия. Одним словом, у них есть возможность делать все то, чего они не успевали или не могли себе позволить делать раньше. Но, к сожалению, не все видят в этом смысл по обозначенным выше причинам.

Причиной развития депрессии в пожилом возрасте также может стать утрата здоровья. После 50 лет многие действительно ощущают, что сил становится меньше. Если к этому добавляются медицинские диагнозы, то риск потери смысла жизни возрастает. Иногда (чаще у мужчин) ситуацию усугубляет употребление алкоголя, который способствует погружению в депрессивное состояние.

Сейчас можно отметить положительные сдвиги в сторону роста популярности психотерапии среди пожилых людей, но этот процесс идет довольно медленно. Взрослые дети информируют своих родителей о том, что существует психотерапия, которая предназначена не только для людей с выраженными психиатрическими диагнозами, а помогает любому человеку справляться с дискомфортным психологическим состоянием. Если родители соглашаются, то чаще всего именно взрослые дети ищут психологов для них. Я знаю очень мало случаев, когда пожилые люди выходят на психотерапевтов сами. Чтобы справиться со стереотипами относительно психологии, можно разговаривать с родителями, приводить примеры и доводы, рассказывать, что работа со специалистом — это фактически ментальная гигиена.

Социально-экономический статус тоже сильно влияет на развитие депрессии. Представьте, что человек привык к определенному достатку, однако когда он выходит на пенсию, уровень дохода зачастую падает в разы. И если у человека нет возможности работать на пенсии, то разница ощущается очень остро. Особенно это сказывается на людях, которые занимали высокие должности, руководили коллективами.

Плохие отношения в семье тоже могут стать причиной депрессии. Люди старшего возраста часто жалуются на охлаждение отношений, ощущают свою бесполезность. Взрослые дети погружены в свою жизнь, профессию, могут общаться с родителями реже, чем прежде, либо возникает противоположная ситуация: взрослые дети и родители живут вместе, но отношения у молодой супружеской пары конфликтные. Тогда волей-неволей пожилые люди видят, как страдают их дети. Это тоже может сильно влиять на психологическое состояние родителей.

Чтобы избежать депрессии в пожилом возрасте, необходимо находить новые смыслы жизни и интересные занятия, не бояться новых открытий.

Жизнь продолжается. Люди, которые вовлечены в активную деятельность, менее подвержены депрессии и когнитивным изменениям, деменции. Здесь можно привести в пример людей, которые занимаются общественными делами или волонтерской работой, читают лекции, преподают в школах и вузах и ведут активную культурную жизнь, заводят новые знакомства, вливаются в сообщества в соответствии со своими интересами и увлечениями.