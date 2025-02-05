Жене мужчины-куколда дали совет

Любые сексуальные фантазии партнера нужно обсуждать в доброжелательном тоне, но исполнять их необязательно. Такой совет читательнице дала писательница, коуч по отношениям Яна Хокинг, пишет Daily Mail.

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За советом к Хокинг обратилась женщина, после того, как ее муж предложил ей знакомиться ради секса с другими мужчинами и рассказывать ему подробности таких свиданий. По словам читательницы, сначала она думала, что супруг шутит, но затем убедилась в серьезности его слов и испугалась.

« М о ж е т , о н х о ч е т и з м е н и т ь , н о п р о е ц и р у е т э т о н а м е н я ? Я л ю б л ю м у ж а , н о я н и к о г д а н е д у м а л а , ч т о в м о е м б р а к е ч т о - т о п о д о б н о е б у д е т т е м о й д л я р а з г о в о р а . К а к м н е в о о б щ е о т н о с и т ь с я к э т о м у ? » — с п р о с и л а а в т о р п и с ь м а .

Хокинг в первую очередь похвалила читательницу за доверительные отношения в семье, так как при отсутствии доверия ее муж никогда бы не признался в подобных фантазиях. Далее эксперт предположила, почему ее муж подталкивает жену к сексу на стороне.

« Т а к и е м у ж ч и н ы н а з ы в а ю т с я к у к о л д а м и . Э т о к а ж е т с я ш о к и р у ю щ и м , н о п о в е р ь т е м н е э т о в с т р е ч а е т с я ч а щ е , ч е м м о ж е т п о к а з а т ь с я » , — з а я в и л а Я н г .

Коуч также выразила уверенность в том, что мужчина не собирается изменять сам, а, наоборот, хочет видеть, как его женщиной восхищаются другие. Тем не менее эксперт посоветовала обсудить эту тему.

« Т о л ь к о п о с т а р а й т е с ь н е б ы т ь с л и ш к о м с е р ь е з н о й . Л у ч ш е п о д о ж д и т е м о м е н т а , к о г д а н а с т р о е н и е б у д е т к о к е т л и в о е и с к а ж и т е : " Р а с с к а ж и м н е п о п о д р о б н е е о с в о е й м а л е н ь к о й д е р з к о й ф а н т а з и и " » , — д а л а с о в е т Я н г .

При этом эксперт отметила, что разговор на эту тему не означает, что нужно выполнять фантазию мужа. Она призвала не делать этого против своей воли, а в качестве альтернативы предложила рассказать какие-нибудь эротические истории из прошлого.

Ранее женщины и мужчины на форуме Reddit вспомнили свои привычки в постели, которые однажды встревожили их партнеров. Один мужчина рассказал, что жена удивилась его способности моментально засыпать после секса.