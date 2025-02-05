Психолог Любина: мужчинам лучше не ставить фото с шашлыков на сайте знакомств

Лукавство и приукрашивание себя не редкость при общении в дейтинг-приложениях. Любые манипуляции быстро становятся явными, поэтому честность, открытость и искренность — самый прямой путь к крепким и гармоничным отношениям. Что еще ценят девушки в собеседнике на сайтах знакомств и какие ключевые факторы при оценке профилей мужчин влияют на успех, «Газете.Ru» рассказала Татьяна Любина, психолог сервиса Теамо.

На что чаще всего смотрят девушки на сайтах знакомств
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«Сначала взгляд падает на фото, поэтому важно, чтобы в профиле были качественные снимки, где вас хорошо видно. Никаких фотографий на фоне памятника, в обнимку с обезьянкой в Таиланде, с шашлыками в лесу или в темных очках и масках. Оптимально добавлять фотографии, демонстрирующие интересы и образ жизни (например, фото с гор, где вы катаетесь на сноуборде)», отметила Любина.

Есть мнение, что первостепенное значение для девушек имеет рост.

«Да, действительно, этот критерий важен для многих, особенно для высоких девушек, которые не хотят гулять с парнями ниже себя. Но общее впечатление от фото все же на первом месте. Уже в первые секунды на его страничке понятно, насколько мужчина обаятелен, брутален и уверен в себе. Одна лучезарная улыбка может заставить ее свайпнуть вправо», сказала она.

Девушки, рассматривая профиль в дейтинг-приложении, могут интересоваться, есть ли у вас автомобиль, какие часы и аксессуары вы носите. Даже не меркантильным девушкам любопытно, сможете ли вы заехать за ней на авто или придется ехать в центр на метро. Но не пытайтесь изображать из себя того, кем вы не являетесь и выкладывать фотографии за рулем чужого автомобиля или что еще хуже — постить картинки из интернета. Такие «недочеты» быстро станут явными.

«Многим девушкам важны стремления и жизненные цели партнера. Наличие диплома престижного вуза и планы на будущее могут быть индикаторами ответственности и правильно расставленных жизненных приоритетов. Составляя резюме, мы продумываем, как лучше прописать свои обязанности на прошлом месте работы, как обозначить свои сильные стороны, поэтому и заполнению анкеты на сайте знакомств стоит уделить время. Описание должно дать представление о вас как о личности, о ваших интересах и целях», подчеркнула эксперт.

По анкете может быть сразу понятно, что ее писал человек с чувством юмора, тогда шансы на свайп вправо увеличиваются до 90%. Используйте оригинальные фразы, не бойтесь быть самоироничными, делитесь запоминающимися фактами о себе. Можно написать, что вы не готовы пригласить ее поесть улиток в лучшем ресторане Парижа, но купите самую большую сахарную вату в цирке. Такой неординарный подход точно зацепит внимание. Если девушка рассмеялась или улыбнулась, читая описание, то у нее точно возникнет желание написать вам.

Девушки обращают внимание на общие увлечения и хобби, так как это может стать основой для дальнейшего общения и даже поводом провести первое свидание на футбольном матче или на чайной церемонии.

«Наличие точек соприкосновения в виде занятий спортом или приверженности здоровому образу жизни может стать решающим фактором при выборе мужчины, с которым хочется продолжить общение. Поэтому рассказывайте о себе больше, будьте открыты и искренни», заявила психолог.

Легкий веселый разговор, флирт, небанальные вопросы — все это идеально подходит для общения на сайте знакомств. Девушки ценят в диалоге внимательность к себе, оригинальность и ненавязчивость.

«Слишком частые сообщения и обиды, если "она не ответила сию минуту", сразу мимо! Будьте терпеливы, даже если вам очень понравилась собеседница. Когда разговор идет о первом свидании, берите ситуацию в свои руки, сами назначайте место встречи, ни в чем сомневайтесь и не даже не допускайте мысли, что вам откажут. Например: ".хорошо, договорились, встречаемся в 19:00, оставь свой телефон, я пришлю тебе точный адрес ресторана"», резюмировала она.