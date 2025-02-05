На что чаще всего смотрят девушки на сайтах знакомств

Лукавство и приукрашивание себя не редкость при общении в дейтинг-приложениях. Любые манипуляции быстро становятся явными, поэтому честность, открытость и искренность — самый прямой путь к крепким и гармоничным отношениям. Что еще ценят девушки в собеседнике на сайтах знакомств и какие ключевые факторы при оценке профилей мужчин влияют на успех, «Газете.Ru» рассказала Татьяна Любина, психолог сервиса Теамо.

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« С н а ч а л а в з г л я д п а д а е т н а ф о т о , п о э т о м у в а ж н о , ч т о б ы в п р о ф и л е б ы л и к а ч е с т в е н н ы е с н и м к и , г д е в а с х о р о ш о в и д н о . Н и к а к и х ф о т о г р а ф и й н а ф о н е п а м я т н и к а , в о б н и м к у с о б е з ь я н к о й в Т а и л а н д е , с ш а ш л ы к а м и в л е с у и л и в т е м н ы х о ч к а х и м а с к а х . О п т и м а л ь н о д о б а в л я т ь ф о т о г р а ф и и , д е м о н с т р и р у ю щ и е и н т е р е с ы и о б р а з ж и з н и ( н а п р и м е р , ф о т о с г о р , г д е в ы к а т а е т е с ь н а с н о у б о р д е ) » , — о т м е т и л а Л ю б и н а .

Есть мнение, что первостепенное значение для девушек имеет рост.

« Д а , д е й с т в и т е л ь н о , э т о т к р и т е р и й в а ж е н д л я м н о г и х , о с о б е н н о д л я в ы с о к и х д е в у ш е к , к о т о р ы е н е х о т я т г у л я т ь с п а р н я м и н и ж е с е б я . Н о о б щ е е в п е ч а т л е н и е о т ф о т о в с е ж е н а п е р в о м м е с т е . У ж е в п е р в ы е с е к у н д ы н а е г о с т р а н и ч к е п о н я т н о , н а с к о л ь к о м у ж ч и н а о б а я т е л е н , б р у т а л е н и у в е р е н в с е б е . О д н а л у ч е з а р н а я у л ы б к а м о ж е т з а с т а в и т ь е е с в а й п н у т ь в п р а в о » , — с к а з а л а о н а .

Девушки, рассматривая профиль в дейтинг-приложении, могут интересоваться, есть ли у вас автомобиль, какие часы и аксессуары вы носите. Даже не меркантильным девушкам любопытно, сможете ли вы заехать за ней на авто или придется ехать в центр на метро. Но не пытайтесь изображать из себя того, кем вы не являетесь и выкладывать фотографии за рулем чужого автомобиля или что еще хуже — постить картинки из интернета. Такие «недочеты» быстро станут явными.

« М н о г и м д е в у ш к а м в а ж н ы с т р е м л е н и я и ж и з н е н н ы е ц е л и п а р т н е р а . Н а л и ч и е д и п л о м а п р е с т и ж н о г о в у з а и п л а н ы н а б у д у щ е е м о г у т б ы т ь и н д и к а т о р а м и о т в е т с т в е н н о с т и и п р а в и л ь н о р а с с т а в л е н н ы х ж и з н е н н ы х п р и о р и т е т о в . С о с т а в л я я р е з ю м е , м ы п р о д у м ы в а е м , к а к л у ч ш е п р о п и с а т ь с в о и о б я з а н н о с т и н а п р о ш л о м м е с т е р а б о т ы , к а к о б о з н а ч и т ь с в о и с и л ь н ы е с т о р о н ы , п о э т о м у и з а п о л н е н и ю а н к е т ы н а с а й т е з н а к о м с т в с т о и т у д е л и т ь в р е м я . О п и с а н и е д о л ж н о д а т ь п р е д с т а в л е н и е о в а с к а к о л и ч н о с т и , о в а ш и х и н т е р е с а х и ц е л я х » , — п о д ч е р к н у л а э к с п е р т .

По анкете может быть сразу понятно, что ее писал человек с чувством юмора, тогда шансы на свайп вправо увеличиваются до 90%. Используйте оригинальные фразы, не бойтесь быть самоироничными, делитесь запоминающимися фактами о себе. Можно написать, что вы не готовы пригласить ее поесть улиток в лучшем ресторане Парижа, но купите самую большую сахарную вату в цирке. Такой неординарный подход точно зацепит внимание. Если девушка рассмеялась или улыбнулась, читая описание, то у нее точно возникнет желание написать вам.

Девушки обращают внимание на общие увлечения и хобби, так как это может стать основой для дальнейшего общения и даже поводом провести первое свидание на футбольном матче или на чайной церемонии.

« Н а л и ч и е т о ч е к с о п р и к о с н о в е н и я в в и д е з а н я т и й с п о р т о м и л и п р и в е р ж е н н о с т и з д о р о в о м у о б р а з у ж и з н и м о ж е т с т а т ь р е ш а ю щ и м ф а к т о р о м п р и в ы б о р е м у ж ч и н ы , с к о т о р ы м х о ч е т с я п р о д о л ж и т ь о б щ е н и е . П о э т о м у р а с с к а з ы в а й т е о с е б е б о л ь ш е , б у д ь т е о т к р ы т ы и и с к р е н н и » , — з а я в и л а п с и х о л о г .

Легкий веселый разговор, флирт, небанальные вопросы — все это идеально подходит для общения на сайте знакомств. Девушки ценят в диалоге внимательность к себе, оригинальность и ненавязчивость.