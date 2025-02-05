Названы главные препятствия для карьерного роста

Психолог назвал главные препятствия для карьерного роста россиян
Привычка откладывать дела мешает россиянам строить карьеру, заявил в беседе с NEWS.ru старший преподаватель кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Леонид Неровный. По его словам, многие даже не осознают, что именно их внутренние установки становятся главным барьером на пути к профессиональному развитию.
«Самая вредная для профессионального развития установка — откладывать все на завтра. Также мешают установки вроде: все решено заранее, все по блату и все для знакомых, из-за которых человек перестает видеть возможности для роста. Еще одна распространенная установка — следование чужим ожиданиям. В юности она часто приводит к ошибкам профориентации. Люди не самостоятельно выбирают, кем они должны быть и что они должны делать, а по настоянию родителей, близких, родственников, при этом считая этот выбор своим», — пояснил эксперт.
Чтобы преодолеть эти установки, Неровный порекомендовал вести дневник достижений. По словам психолога, такой подход позволит укрепить уверенность в своих силах.
«Лучше вести дневник достижений для фиксации высоких оценок со стороны других профессионалов. В минуты сомнения обращайтесь к страницам этого дневника. А еще очень повышает самооценку выписка по счету с полученной зарплатой или премией», — отметил он.
Ранее HR-эксперт и член экспертного совета Госдумы Гарри Мурадян заявил, что участие в тренингах, получение новых знаний, а также открытое общение с коллегами могут значительно повысить самооценку на работе. По мнению специалиста, регулярная практика самопрезентации и получение положительной обратной связи от руководства и коллег также помогут формировать более позитивное восприятие себя.