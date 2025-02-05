Названы главные препятствия для карьерного роста

Привычка откладывать дела мешает россиянам строить карьеру, заявил в беседе с NEWS.ru старший преподаватель кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Леонид Неровный. По его словам, многие даже не осознают, что именно их внутренние установки становятся главным барьером на пути к профессиональному развитию.

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« С а м а я в р е д н а я д л я п р о ф е с с и о н а л ь н о г о р а з в и т и я у с т а н о в к а — о т к л а д ы в а т ь в с е н а з а в т р а . Т а к ж е м е ш а ю т у с т а н о в к и в р о д е : в с е р е ш е н о з а р а н е е , в с е п о б л а т у и в с е д л я з н а к о м ы х , и з - з а к о т о р ы х ч е л о в е к п е р е с т а е т в и д е т ь в о з м о ж н о с т и д л я р о с т а . Е щ е о д н а р а с п р о с т р а н е н н а я у с т а н о в к а — с л е д о в а н и е ч у ж и м о ж и д а н и я м . В ю н о с т и о н а ч а с т о п р и в о д и т к о ш и б к а м п р о ф о р и е н т а ц и и . Л ю д и н е с а м о с т о я т е л ь н о в ы б и р а ю т , к е м о н и д о л ж н ы б ы т ь и ч т о о н и д о л ж н ы д е л а т ь , а п о н а с т о я н и ю р о д и т е л е й , б л и з к и х , р о д с т в е н н и к о в , п р и э т о м с ч и т а я э т о т в ы б о р с в о и м » , — п о я с н и л э к с п е р т .

Чтобы преодолеть эти установки, Неровный порекомендовал вести дневник достижений. По словам психолога, такой подход позволит укрепить уверенность в своих силах.

« Л у ч ш е в е с т и д н е в н и к д о с т и ж е н и й д л я ф и к с а ц и и в ы с о к и х о ц е н о к с о с т о р о н ы д р у г и х п р о ф е с с и о н а л о в . В м и н у т ы с о м н е н и я о б р а щ а й т е с ь к с т р а н и ц а м э т о г о д н е в н и к а . А е щ е о ч е н ь п о в ы ш а е т с а м о о ц е н к у в ы п и с к а п о с ч е т у с п о л у ч е н н о й з а р п л а т о й и л и п р е м и е й » , — о т м е т и л о н .

Ранее HR-эксперт и член экспертного совета Госдумы Гарри Мурадян заявил, что участие в тренингах, получение новых знаний, а также открытое общение с коллегами могут значительно повысить самооценку на работе. По мнению специалиста, регулярная практика самопрезентации и получение положительной обратной связи от руководства и коллег также помогут формировать более позитивное восприятие себя.