Психолог рассказал, как пожилым людям справиться с одиночеством

Пожилые люди порой замечают, что жизнь превращается в бесконечный круг одних и тех же событий. Уход с привычной работы, отсутствие возможности часто общаться с родственниками и друзьями тоже играют свою роль.

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Согласно исследованию ученых из Медицинского колледжа Университета Флориды, опубликованному в «Journals of Gerontology», у одиноких людей риск развития деменции в среднем на 40% больше, чем у социально активных. Проанализировав данные свыше 12 тысяч граждан старше 50 лет, ученые сделали вывод, что у одиноких респондентов деменция часто развивалась на фоне депрессии, курения, гипертонии и сахарного диабета.

Клинический психолог сети пансионатов для пожилых людей «Теплые беседы» Виктория Кондрашина в беседе с изданием «Вести Подмосковья» поделилась несколькими способами борьбы с социальной изоляцией и однообразием будней. Так, если позволяет здоровье, можно попробовать себя в танцах или гимнастике: сегодня такие хобби доступны всем возрастам. На занятиях обычно легче найти новых приятелей, с которыми потом получится гулять и собираться на чаепития.

В целом на пенсии проще отыскать время для освоения новых горизонтов. Если нет желания или физической возможности заниматься активными видами деятельности, следует сделать упор на сохранение когнитивных функций: изучать иностранный язык, учиться рисовать, погружаться в культуру разных стран и народов.