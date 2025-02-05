Психолог рассказал, как пожилым людям справиться с одиночеством

Психолог посоветовала пожилым людям строить планы на неделю вперед
Пожилые люди порой замечают, что жизнь превращается в бесконечный круг одних и тех же событий. Уход с привычной работы, отсутствие возможности часто общаться с родственниками и друзьями тоже играют свою роль.
Согласно исследованию ученых из Медицинского колледжа Университета Флориды, опубликованному в «Journals of Gerontology», у одиноких людей риск развития деменции в среднем на 40% больше, чем у социально активных. Проанализировав данные свыше 12 тысяч граждан старше 50 лет, ученые сделали вывод, что у одиноких респондентов деменция часто развивалась на фоне депрессии, курения, гипертонии и сахарного диабета.
Клинический психолог сети пансионатов для пожилых людей «Теплые беседы» Виктория Кондрашина в беседе с изданием «Вести Подмосковья» поделилась несколькими способами борьбы с социальной изоляцией и однообразием будней. Так, если позволяет здоровье, можно попробовать себя в танцах или гимнастике: сегодня такие хобби доступны всем возрастам. На занятиях обычно легче найти новых приятелей, с которыми потом получится гулять и собираться на чаепития.
В целом на пенсии проще отыскать время для освоения новых горизонтов. Если нет желания или физической возможности заниматься активными видами деятельности, следует сделать упор на сохранение когнитивных функций: изучать иностранный язык, учиться рисовать, погружаться в культуру разных стран и народов.
«Свои активности стоит планировать, например, на неделю вперед. Так получится разнообразить дни занятиями из нескольких областей, совместить физическую и умственную нагрузку. Кроме того, важно периодически встречаться с друзьями и близкими, раз в несколько месяцев устраивать небольшие путешествия в ближайшие города, посещать экскурсии. Еще один вариант - волонтерство, то есть добровольная помощь нуждающимся, участие в городских мероприятиях, знакомства с новыми людьми», — подытожила психолог Кондрашина.