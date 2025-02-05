Необычные и оригинальные подарки на День святого Валентина

День святого Валентина — праздник не русский, но раннехристианский и упавший в России на благодатную почву: в середине февраля как никогда хочется раскрасить свою жизнь и вспомнить о любви. Многие воспринимают его как просто дату для галочки, другие — как ещё один повод подарить подарки партнерам, а кто-то используют этот день, чтобы выразить свои чувства и признаться в любви. Как сделать это не банально с любым бюджетом и вложить в подарок на День всех влюблённых все свои чувства — в подборке от «Секрета».

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Сладости своими руками

Маркетологи во многих странах используют День святого Валентина как повод продать как можно больше шоколада. Шоколадные плитки, фигурки, конфеты декорируются в розовые цвета и соблазняют простотой выбора. Им вторят леденцы на палочке и тематические торты, которые продают в кондитерских.

Однако такой вариант прокатит только как сравнительно незатратный способ выразить чувства, например если вы школьник или студент.

Другое дело — если вы в длительных отношениях с партнёром и у него/неё есть определённые ожидания. Тогда отделаться покупными сладостями не получится: даже хороший, дорогой и качественный шоколад — это «слишком просто». Тем более если вы не уверены, ест ли человек сладкое, не страдает ли диатезом и нравится ли ему шоколад в принципе (и если да, то какой: чёрный как ночь или молочный с орешками?).

Но совсем отметать этот вариант тоже не стоит, особенно если партнёр сладкоежка. Тронуть его сердце можно десертом или тортом, приготовленным самостоятельно. Рецептов много, а даже неказистый результат поможет выразить чувства (если вы обычно не готовите, попытка зачтётся вдвойне).

Но ещё лучше совместить подарок и романтическое свидание — и отправиться на «шоколадную фабрику», в музей шоколада или на мастер-классы, где вы вместе сможете сделать плитку или конфеты на ваш вкус.

Всё для романтического ужина

Каждый ужин (или завтрак!) может стать романтическим, если правильно его обставить: использовать красивую посуду, необычные аксессуары и декор.

Например, можно заказать или расписать самостоятельно парные бокалы для вина или шампанского (по форме, а так-то пить в них можно и безалкогольные напитки, тем более что алкоголь, как известно, вреден). Рисунок может отражать что-то важное про вас и вашего партнёра, а также может дополнять друг друга, вместе создавая единую композицию.

Для этого потребуются специальные акриловые краски для стекла — и лучше, если пригодные для мытья в посудомойке.

Также декорировать можно с помощью клея и различных элементов: блёсток, камней типа янтаря или аметиста, природных элементов. Главное, не перегрузить и выбирать не слишком хрупкую основу.

Аналогично можно сделать самому или на заказ парные кружки для утреннего чая или кофе. Главное, чтобы это было только ваше, неповторимое, а не купленное в масс-маркете.

Но и некоторые покупные вещи способны порадовать и помочь сделать трапезы эстетичнее. Вам в помощь:

Менажницы для различных закусок;

Горшочек для фондю;

Наборы ножей для сыра или «наборы сомелье» для вина;

Расписные палочки для суши;

Ароматные свечи;

Столики для подачи еды в постель или столики для ванной.

Фотоистория

Спасибо современным смартфонам с их камерами, сейчас каждый первый — фотограф. Автоматические фильтры, постинг в соцсети — всё это делает нас ближе, но одновременно обесценивает сами фотоснимки.

Вернуть им ценность и сделать каждый кадр особенным можно с помощью фотоаппаратов мгновенной печати. Поверьте, распечатанное на бумаге фото, даже не очень удачное и без фильтров, ощущается гораздо более реальным, чем прилизанные снимки для соцсети.

Можно, впрочем, пойти и другим путём — отобрать ваши лучшие совместные фотографии, отнести их в печать и сделать фотоисторию в виде доски, альбома или фотомозайки. Или придумать кое-что ещё интереснее.

Картина

Сейчас есть множество художников и сервисов, которые могут сделать картину на заказ по фотографии. Но эффект сильно зависит от исполнения и мастерства художника, чтобы его взгляд приукрасил действительность, а не испортил.

Прежде, чем заказывать такой сюрприз, неплохо бы попытаться понять, какой художественный стиль нравится вашему избраннику или избраннице. И, что немаловажно, прикинуть, как картина впишется в интерьер его жилища. От последнего зависит выбранная цветовая гамма и багет, в который в итоге поместят картину.

Важен и выбор фотографии. Лучше, чтобы это было фото, про которое вы точно знаете, что человеку оно нравится. И не типовое селфи или случайный кадр на бегу, а что-то, что само по себе тянет на портрет.

Наконец, учтите, что просто перенести фотографию на холст — это скучно. Нужно добавить личного отношения, немного любви и щепотку магии творческого взгляда.

Подумайте, в каком антураже и атмосфере вы бы хотели видеть героя портрета и что бы понравилось ему самому. Может, в форме факультета Хогвартса? Или в окружении книг? Или за рулём мотоцикла? Или рядом с вами, даже если вас не было на исходном фото? Внесите это в задание для художника.

Но всё это будет зря, если вдруг вам достался человек, не любящий собственные портреты.

Если при этом творчество ему и вам всё-таки не чуждо, альтернативой может стать картина по номерам, которую вы раскрасите вместе, создав не только элемент интерьера, но и тёплые общие воспоминания.

Гаджеты с заботой

Будем честны, спускать на День Святого Валентина грандиозные бюджеты могут себе позволить немногие. Вместе с тем часто хочется, чтобы подарок радовал не только в день Х, но ещё долго напоминал о себе и вместе с этим о вас.

Поэтому новенький айфон и прочие гаджеты по цене средней зарплаты мы здесь не берём — не потому, что они не порадуют. Просто это вариант не для всех, да и больше говорит не о ваших чувствах, а о том, что у вас есть деньги и возможность делать дорогие подарки.

Проявить внимание — это подарить пусть скромное, но нужное именно человеку рядом с вами.

Например, если он или она любит слушать музыку, хорошим вариантом станут качественные наушники. И лучше беспроводные — современный образ жизни диктует свои правила.

Да, сам по себе подарок не оригинальный. Но вот каким именно он будет — зависит уже от одаряемого и вашего внимания к нему:

Если у человека узкий ушной проход, обязательно подбирайте модель с маленькими сменными амбушюрами или накладные;

Если наушники планируется использовать во время занятий спортом, на первый план выходит их способность удержаться в ухе при резких движениях — отдайте предпочтение моделям с заушным креплением или вакуумным;

Если человек слушает музыку или медитации перед сном, совместите приятное с полезным — подарите маску для сна со встроенными наушниками;

Если избранник/избранница любит гулять под музыку даже зимой, ваш выбор — тёплые меховые наушники со встроенными динамиками. Или малозаметные модели, которые не будут мешаться под шапкой. И, кстати, возможно, всё-таки проводные или хотя бы с оголовьем, чтобы не потерять их на улице или в общественном транспорте, разматывая шарф.

А хотите и соригинальничать, и впечатлить, и обставить это романтично — преподнесите умное кольцо в красивой бархатной коробочке. Только убедитесь, что от вас не ждут предложения уже долгое время, и не вставайте при этом на колено, а то неловко выйдет.

Ещё одним полезным гаджетом может стать фитнес-браслет. Или умные часы, которые совмещают их функцию с другими полезными деталями. По нынешним временам они уже много у кого есть, но тут уже сами выясняйте, актуально ли это вашей половинке.

Но не дарите такие подарки с пожеланием «наконец заняться спортом и похудеть», это не очень работает на чувство любви и благодарности.

С учётом пусть не особо зимнего, но всё же холодного февраля уместны будут и различные аксессуары для тепла: уютный электроплед, электромуфта для рук или тапочки с подогревом.

Различные гаджеты для атмосферы тоже могут добавить романтики в ваш быт. Например, проектор, чтобы смотреть фильмы в любом месте, была бы белая стена или простыня. Или оригинальные светильники — в форме светящихся грибов, цветов, имитирующие дискошар или расписывающие ваш потолок звёздным небом.

Для красоты и здоровья

С Нового года и до 8 Марта магазины стараются распродать всевозможные подарочные наборы, меняя им только антураж. Но типовой магазинный набор «жидкое мыло и крем для рук», «гель для душа и молочко для тела» или «пена и лосьон для бритья» — это далеко не предел желаний женщины, что уж говорить о мужчине. И даже крафтовое мыло будет маловостребованным, если человек, например, привык к жидкому мылу.

Если вы хотите позаботиться о красоте любимого человека, но не быть неоригинальным, обратите внимание на профессиональные уходовые наборы.

Например, многоступенчатый уход за лицом — с пилингами, масками, сыворотками, кремами и прочим. Или профессиональная косметика для волос, позволяющая делать дома почти салонные процедуры.

Если нет готового набора, составьте сами из продукции одной линейки, упаковав в красивую коробку или корзинку.

Помните, что у разных людей может быть индивидуальная непереносимость различных косметических компонентов. Так что лучше выбирайте из брендов и линеек, которые уже опробованы одаряемым.

А если у вас нет уверенности, что действительно нужно любимому человеку, хорошей (хоть и банальной) альтернативой будет сертификат в магазин косметики или в СПА-комплекс. Туда, кстати, можно пойти и вдвоём.

Стильные аксессуары

Подчеркнуть стиль и красоту избранника надёжнее и безопаснее с помощью аксессуаров. Тем более что в этой нише можно найти варианты на любой вкус и кошелёк.

Вряд ли скоро выйдут из моды всевозможные кожаные изделия: ремни, портмоне, кошельки, сумочки. Не обязательно покупать что-то брендовое, но лучше, чтобы это было изделие из натуральной кожи — оно прослужит намного дольше, чем из искусственной.

Сейчас многие фирмы делают сумки на заказ — можно выбрать цвет, размер, оставить пожелания по декору или даже разработать индивидуальный стиль, чтобы такой сумки, как у вашей половинки, не было ни у кого.

Практически в любой гардероб можно вписать шёлковые платки. Но не смотрите в сторону масс-маркетов или даже популярных брендов — такие или похожие будут у каждой модницы или модника.

Есть мастера, которые расписывают платки сами — это ручная, часто эксклюзивная работа, но будет смотреться намного интереснее, чем приевшиеся логотипы и принты. За вдохновением и вариантами можно обратиться на различные сайты для мастеров хэндмейда и ярмарки.

Наконец, как нельзя актуальны в такой день украшения, особенно парные. Кольца и кулоны с гравировками, которые будут значить что-то важное для вас двоих — не обязательно приглашение к свадьбе, но как минимум серьёзная заявка на глубину чувств. Даже если выполнены не из благородных металлов.

А хотите соригинальничать — берите спутника или спутницу под мышку и идите… в кузницу. Или ювелирный цех. Там под контролем опытного специалиста вы можете расплавить какие-нибудь старые украшения и вместе создать новые, по своему вкусу и дизайну.

Товары 18+

День всех влюблённых — идеальный повод, чтобы порадовать друг друга романтикой не только в ресторанах и на прогулках, но и в постели.

Что женщинам, что мужчинам будет приятно получить в подарок красивое качественное бельё — не обязательно в формате ниточек-стрингов или латексного боди, главное, чтобы это было эстетично, правильного размера и не стыдно показать при раздевании друг перед другом.

Разнообразить общение в постели можно также ролевыми костюмами и игрушками из магазина интимных товаров — только выбирайте те, которые предназначены для двоих, а не для игр соло.

Помните, что сейчас не обязательно ради этого спускаться в тёмный подвал с горящей надписью «секс-шоп» и изучать ассортимент под взглядами консультантов. Такие товары легко заказываются по интернету и приезжают в коробках без опознавательных знаков, чтобы не смущать курьеров и работников пунктов выдачи заказов.

Впечатления

Любой подарок, сколь бы ни был долговечным, в конце концов всего лишь вещь. Она может испортиться, сломаться, потеряться или просто морально устареть и стать неактуальной. А вот яркие воспоминания остаются с нами, что бы ни случилось.

Поэтому используйте День святого Валентина, чтобы немного отдохнуть от рутины и сменить обстановку. Билеты на концерт любимого исполнителя, поход в театр или необычный музей, совместный прыжок с парашютом, полёт в аэротрубе, каток, ролики, прогулка на лошадях, однодневное путешествие в незнакомый или знакомый и любимый город, красивая тематическая фотосессия — выбор за вами.

В конечном счёте за впечатление сойдёт даже банальный поход в ресторан — вот только сам ресторан должен быть небанальным. Узнайте, где подают необычные блюда или, быть может, делают шоу из самой подачи. Например, есть заведения, где вы едите с завязанными глазами и остаётесь в полной темноте до конца ужина — говорят, опыт незабываемый.