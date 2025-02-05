Обойдёмся без самодеятельности: нужен ли в России закон о психологической помощи?
В России всерьез задумались о создании реестра психологов. Так, уже этой весной Государственная Дума может рассмотреть законопроект о принципах психологической деятельности.
В беседе с ИА RuNews24.ru психолог Майя Голубева прокомментировала инициативу парламентария. Глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина сообщила, что работа над документом завершена. Кроме того, депутаты согласовали его с Министерством просвещения для дальнейшего обсуждения.
Психолог Майя Голубева согласилась с мнением депутата, что в настоящее время в России отсутствует закон, регулирующий деятельность психологов. А потому существует проблема большого количества псевдоспециалистов. При этом в каждом российском уголке имеет место высокий уровень тревожности. Общество буквально нуждается в профессиональной помощи.
«В каждой профессии ценится профессионализм. Особенно в сфере психологии. Человек, который не является психологом с образованием, может сильно навредить пациенту. Психология - это лечение. И тут главное не искалечить и так нуждающегося в помощи человека», — комментирует собеседница издания.
Майя Голубева подчеркнула, что необходимость в создании такого реестра назрела давно. Весь в последнее время модно проходить трехмесячные курсы и получать статус психолога, чтобы обогатиться на чужом горе.
«Травмы могут быть самые разные, а самодеятельность лжепсихологов может привести к весьма плачевным результатам», — резюмировала эксперт.
Примечательно, что работа над законопроектом ведется уже два года, и его цель - упрощение доступа россиян к психологической поддержке и повышение осведомленности о профессии психолога.