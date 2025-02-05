Нужен ли в России закон о психологической помощи

В России всерьез задумались о создании реестра психологов. Так, уже этой весной Государственная Дума может рассмотреть законопроект о принципах психологической деятельности.

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В беседе с ИА RuNews24.ru психолог Майя Голубева прокомментировала инициативу парламентария. Глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина сообщила, что работа над документом завершена. Кроме того, депутаты согласовали его с Министерством просвещения для дальнейшего обсуждения.

Психолог Майя Голубева согласилась с мнением депутата, что в настоящее время в России отсутствует закон, регулирующий деятельность психологов. А потому существует проблема большого количества псевдоспециалистов. При этом в каждом российском уголке имеет место высокий уровень тревожности. Общество буквально нуждается в профессиональной помощи.

« В к а ж д о й п р о ф е с с и и ц е н и т с я п р о ф е с с и о н а л и з м . О с о б е н н о в с ф е р е п с и х о л о г и и . Ч е л о в е к , к о т о р ы й н е я в л я е т с я п с и х о л о г о м с о б р а з о в а н и е м , м о ж е т с и л ь н о н а в р е д и т ь п а ц и е н т у . П с и х о л о г и я - э т о л е ч е н и е . И т у т г л а в н о е н е и с к а л е ч и т ь и т а к н у ж д а ю щ е г о с я в п о м о щ и ч е л о в е к а » , — к о м м е н т и р у е т с о б е с е д н и ц а и з д а н и я .

Майя Голубева подчеркнула, что необходимость в создании такого реестра назрела давно. Весь в последнее время модно проходить трехмесячные курсы и получать статус психолога, чтобы обогатиться на чужом горе.

« Т р а в м ы м о г у т б ы т ь с а м ы е р а з н ы е , а с а м о д е я т е л ь н о с т ь л ж е п с и х о л о г о в м о ж е т п р и в е с т и к в е с ь м а п л а ч е в н ы м р е з у л ь т а т а м » , — р е з ю м и р о в а л а э к с п е р т .

Примечательно, что работа над законопроектом ведется уже два года, и его цель - упрощение доступа россиян к психологической поддержке и повышение осведомленности о профессии психолога.