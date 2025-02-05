Психолог объяснил, почему общение с коллегами утомляет

Почему общение с коллегами по работе вызывает чувство усталости? Мнение психолога
Общение с коллегами по работе нередко вызывает чувство усталости. Это происходит по нескольким причинам, в числе которых конфликтные ситуации и личностные характеристики сотрудников. Об этом рассказала врач-психотерапевт Ирина Крашкина, пишет РИАМО.
По словам специалиста, на состояние человека на работе действует эмоциональная нагрузка, особенно при обсуждении сложных и конфликтных вопросов. Такое общение требует значительных затрат энергии, в результате возникает утомление.
Особенно некомфортно в такой обстановке себя чувствуют интроверты люди замкнутые, не склонные к активному общению. Нахождение в большой группе коллег с самыми разными характерами может их сильно утомлять. Если же сотрудники постоянно находятся в атмосфере негатива, это может лишать сил даже людей с устойчивой психикой.
«Сплетни или критика буквально высасывает вашу энергию. Кроме того, обсуждение тяжелых тем, таких как проблемы в проекте или конфликты, может повысить уровень стресса».
Недопонимание в общении тоже утомляет. Если человеку приходится постоянно объяснять и отстаивать свою позицию, это требует значительных усилий и приводит к истощению.
Ранее психолог Эллен Хендриксен рассказала, как не мучить себя переживаниями по поводу неудач. Она посоветовала не отождествлять себя со своими действиями. Не стоит зацикливаться на внутренней самокритике и позволять ей влиять на жизнь. Важно также проявлять сострадание к самому себе, сохранять высокие стандарты, но спокойно допускать несовершенство, считает специалист.