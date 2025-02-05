Психолог объяснил, почему общение с коллегами утомляет

Общение с коллегами по работе нередко вызывает чувство усталости. Это происходит по нескольким причинам, в числе которых конфликтные ситуации и личностные характеристики сотрудников. Об этом рассказала врач-психотерапевт Ирина Крашкина, пишет РИАМО.

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По словам специалиста, на состояние человека на работе действует эмоциональная нагрузка, особенно при обсуждении сложных и конфликтных вопросов. Такое общение требует значительных затрат энергии, в результате возникает утомление.

Особенно некомфортно в такой обстановке себя чувствуют интроверты люди замкнутые, не склонные к активному общению. Нахождение в большой группе коллег с самыми разными характерами может их сильно утомлять. Если же сотрудники постоянно находятся в атмосфере негатива, это может лишать сил даже людей с устойчивой психикой.

« С п л е т н и и л и к р и т и к а б у к в а л ь н о в ы с а с ы в а е т в а ш у э н е р г и ю . К р о м е т о г о , о б с у ж д е н и е т я ж е л ы х т е м , т а к и х к а к п р о б л е м ы в п р о е к т е и л и к о н ф л и к т ы , м о ж е т п о в ы с и т ь у р о в е н ь с т р е с с а » .

Недопонимание в общении тоже утомляет. Если человеку приходится постоянно объяснять и отстаивать свою позицию, это требует значительных усилий и приводит к истощению.

Ранее психолог Эллен Хендриксен рассказала, как не мучить себя переживаниями по поводу неудач. Она посоветовала не отождествлять себя со своими действиями. Не стоит зацикливаться на внутренней самокритике и позволять ей влиять на жизнь. Важно также проявлять сострадание к самому себе, сохранять высокие стандарты, но спокойно допускать несовершенство, считает специалист.