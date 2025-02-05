Как распознать энергетического вампира в офисе

Энергетического вампира в рабочем коллективе можно узнать по различным повадкам. К примеру, такие люди постоянно сосредоточены на негативе — жалуются, критикуют окружающих и акцентируют внимание на проблемах. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

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Кроме того, по словам специалиста, токсичные коллеги часто вызывают у окружающих чувство вины или тревогу, добиваясь своих целей.

« Е с л и ч е л о в е к н е и н т е р е с у е т с я в а ш и м и у с п е х а м и , а в м е с т о э т о г о п о з в о л я е т с е б е с а р к а з м и п о д р ы в а е т в а ш у с а м о о ц е н к у , э т о т о ж е м о ж е т б ы т ь с и г н а л о м . Ч р е з м е р н а я ф о к у с и р о в к а н а с е б е . Э т и л ю д и п о с т о я н н о о б с у ж д а ю т с в о и п р о б л е м ы и н е и н т е р е с у ю т с я в а ш и м и п е р е ж и в а н и я м и » , — о т м е т и л а К р а ш к и н а .

Она добавила, что после общения с «энергетическим вампиром» часто возникает усталость и чувство истощения.

Кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта Валерий Гут до этого рассказал, что энергетическими вампирами зачастую становятся одинокие люди с внутренней пустотой.

По его словам, энергетический вампир — это не обязательно тот, кто сознательно провоцирует других людей и манипулирует ими ради своей выгоды. Обычно это те люди, которые страдают от своего бессилия и внутренней пустоты и вытягивают ресурсы из своих близких. Причина этого заключается в том, что они не умеют добывать их более экологичным способом.