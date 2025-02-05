Три лайфхака для энергичного начала дня

Проснуться утром «заряженной» на позитив, с улыбкой на лице и готовностью покорять мир — задача порой невыполнимая. А сейчас, когда на носу межсезонье, сложная не только физически, но и психологически. По утрам пасмурно, темно, и вылезать из теплой постели ну совсем не хочется. Знакомо? Тогда ловите три рабочие техники для стопроцентно эффективного утреннего пробуждения.

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Будильник, который смог

Если стандартные мелодии телефона давно надоели и вызывают лишь желание поглубже зарыться в подушку и досмотреть сны, пора что-то менять. Вариантов тут несколько. Ставим любимую песню, записанный на диктофон голос любимого человека, мелодию из мультика или фильма, ассоциирующуюся с приятными воспоминаниями. Громкость лучше установить постепенно нарастающую, чтобы не пробуждение было мягким и постепенным.

Еще один способ — умные гаджеты. Та же мини-колонка способна творить настоящие чудеса. Попросите ее разбудить вас, скажем, в 6 утра, сразу включив в комнате мягкий свет и телевизор с любимой программой. Уверяем, начало дня точно задастся как надо. Захочется сделать любимый кофе, вкусный завтрак и одарить всех домашних лучезарной улыбкой, а не привычной хмурой физиономией.

Составляем суперплан

Лучше, если план на завтрашний день будет написан заранее, на листочке, а не в смартфоне. Положите его на прикроватную тумбочку и перечитайте перед сном. Идеально, если в списке дел будет как минимум одно полезно-важное, и одно приятное, как вознаграждение за труды. К примеру, вы давно настраивались на важный разговор с начальством или партнером по бизнесу, но все никак не решались, и этот факт тяготит.

Так сделайте это и сбросьте груз с души. Даже если диалог пройдет не так, как вам хотелось бы, вы будете благодарны себе за смелость. А в качестве бонуса за продуктивный день запланируйте на вечер визит к косметологу, поход в ресторан или театр, любое занятие, которое приносит удовольствие. Мотивируйте себя так каждый день, и по утрам будете вставать более охотно. Ну а вечером не забывайте ставить галочки напротив выполненных задач и хвалить себя. Обязательно.

Заряжаем тело

Даже если вы не любитель физических активностей и делать пробежку или зарядку по утрам сродни пыткам, выполняйте ленивую гимнастику прямо в постели. Начинать можно даже под мелодию будильника. Упражнения могут быть самыми примитивными: поочередные подъемы рук и ног, повороты головы вправо-влево прямо на подушке. Представьте, что вы упругая и тонкая струна, потянитесь максимально, а затем расслабьтесь, позволив телу обмякнуть и принять удобную позу. Ну а теперь в душ. Прохладная вода идеально дополнит мини-зарядку и настроит на активный бодрый день. Кофе, тосты с любимым джемом, и бегом на работу или учебу.

Эти способы пробуждения работают как в отдельности друг от друга, так и вместе. Выбирайте подходящий именно для себя, ну и не забывайте, что встать утром будет намного проще, если вы легли вовремя, проспали хотя бы 7-8 часов, не переедали на ночь и не употребляли спиртного.