Как меняется наше психическое состояние в разное время суток и года

Исследование, опубликованное в журнале BMJ Medical Health, показало, что психическое здоровье людей имеет четкие суточные колебания. Люди чувствуют себя лучше утром и хуже — ближе к полуночи.

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Ученые из Университетского колледжа Лондона проанализировали данные почти 50 тысяч человек. Они оценивали такие параметы, как депрессия, тревожность, счастье, удовлетворенность жизнью и одиночество. Оценка проводилась через специальные анкеты, где участники отвечали на вопросы типа: «На прошлой неделе вы были счастливы?» или «Насколько вы удовлетворены своей жизнью?»

Анализ данных показал четкую закономерность в изменении самооценки психического здоровья и благополучия в течение дня. Люди обычно просыпаются утром, чувствуя себя лучше, с наименьшими симптомами депрессии, тревоги и одиночества, а также с самым высоким уровнем счастья и удовлетворенности жизнью. Наихудшее самочувствие наблюдается около полуночи.

Ученые предполагают, что колебания настроения в течение дня связаны с работой наших внутренних биологических часов. Например, уровень гормона стресса кортизола обычно высокий утром, сразу после пробуждения, и снижается к вечеру.

Особенно интересным является наблюдение за тем, как сезон влияет на настроение. По сравнению с зимой, в остальных сезонах люди испытывают меньше симптомов депрессии и тревоги, реже ощущают одиночество и чаще чувствуют счастье. При этом самое положительное влияние оказывает летний сезон.

« Д р у г и е д р а й в е р ы с е з о н н ы х р а з л и ч и й в п с и х и ч е с к о м з д о р о в ь е и б л а г о п о л у ч и и м о г у т в к л ю ч а т ь п о г о д у т е м п е р а т у р у , о с а д к и , в л а ж н о с т ь , а т а к ж е р а з л и ч н ы е к у л ь т у р н ы е п р а з д н и к и , н о р м ы и м о д е л и з а н я т о с т и » , — п р е д п о л а г а ю т а в т о р ы и с с л е д о в а н и я .

Важно отметить, что эти изменения сохраняются независимо от времени года, что исследователи считают удивительным. Такое распространяется на все уровни биологических часов, вне зависимости от того «сова» ченловек или «жаворонок»