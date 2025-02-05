Как меняется наше психическое состояние в разное время суток и года — исследование
Исследование, опубликованное в журнале BMJ Medical Health, показало, что психическое здоровье людей имеет четкие суточные колебания. Люди чувствуют себя лучше утром и хуже — ближе к полуночи.
Ученые из Университетского колледжа Лондона проанализировали данные почти 50 тысяч человек. Они оценивали такие параметы, как депрессия, тревожность, счастье, удовлетворенность жизнью и одиночество. Оценка проводилась через специальные анкеты, где участники отвечали на вопросы типа: «На прошлой неделе вы были счастливы?» или «Насколько вы удовлетворены своей жизнью?»
Анализ данных показал четкую закономерность в изменении самооценки психического здоровья и благополучия в течение дня. Люди обычно просыпаются утром, чувствуя себя лучше, с наименьшими симптомами депрессии, тревоги и одиночества, а также с самым высоким уровнем счастья и удовлетворенности жизнью. Наихудшее самочувствие наблюдается около полуночи.
Ученые предполагают, что колебания настроения в течение дня связаны с работой наших внутренних биологических часов. Например, уровень гормона стресса кортизола обычно высокий утром, сразу после пробуждения, и снижается к вечеру.
Особенно интересным является наблюдение за тем, как сезон влияет на настроение. По сравнению с зимой, в остальных сезонах люди испытывают меньше симптомов депрессии и тревоги, реже ощущают одиночество и чаще чувствуют счастье. При этом самое положительное влияние оказывает летний сезон.
«Другие драйверы сезонных различий в психическом здоровье и благополучии могут включать погоду температуру, осадки, влажность, а также различные культурные праздники, нормы и модели занятости», — предполагают авторы исследования.
Важно отметить, что эти изменения сохраняются независимо от времени года, что исследователи считают удивительным. Такое распространяется на все уровни биологических часов, вне зависимости от того «сова» ченловек или «жаворонок»
«Наши результаты показывают, что психическое здоровье людей обычно ухудшается в полночь, в середине недели и зимой. Это важно учитывать при планировании и распределении ресурсов для поддержки общественного здоровья», — подчеркивают они.