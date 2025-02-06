Что делать, если никогда не испытывала оргазм с партнером

Психотерапевт Памела Стивенсон Коннолли дала совет девушке, не признающейся партнеру в отсутствии оргазмов. Письмо читательницы и ответ специалистки опубликовало издание The Guardian.

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По словам 22-летней девушки, она никогда не испытывала оргазма.

« К а к т о л ь к о д е л о д о х о д и т д о п р и к о с н о в е н и й к и н т и м н ы м м е с т а м , я ч у в с т в у ю с е б я т а к ж е , к а к е с л и б ы к т о - т о т р о г а л м о е к о л е н о . Н е д о с т а ю щ и й и н г р е д и е н т — э т о у д о в о л ь с т в и е . Я п р о б о в а л а м а с т у р б и р о в а т ь , н о н и ч е г о н е п о м о г а е т » , — н а п и с а л а о н а .

Девушка добавила, что ее партнеры часто чувствовали себя виноватыми в том, что не доставляли ей удовольствия. Сейчас она находится в длительных отношениях с мужчиной, который знает об отсутствии у партнерши оргазмов.

« О н в е л и к о л е п е н , д о с м е ш н о г о д о б р , щ е д р в п о с т е л и . О н з н а е т , ч т о у м е н я н и к о г д а н е б ы л о о р г а з м а . Ч е г о о н н е з н а е т , т а к э т о т о г о , ч т о я н е ч у в с т в у ю в о о б щ е н и к а к о г о у д о в о л ь с т в и я . Я б о ю с ь , ч т о э т о и с п о р т и т н а ш и о т н о ш е н и я » , — д о б а в и л а а в т о р п и с ь м а .

Коннолли отметила, что сексуальные реакции человека очень сложны — они могут быть и психологическими, и анатомическими, и биологическими. По ее мнению, причиной состояния девушки может быть повреждение полового нерва, которое способно повлиять на систему желания, возбуждения или оргазма.

« П о с к о л ь к у в ы х о т и т е и с п ы т ы в а т ь у д о в о л ь с т в и е и п о с к о л ь к у и с т о ч н и к в а ш е й н е с п о с о б н о с т и и с п ы т ы в а т ь у д о в о л ь с т в и е о с т а е т с я д л я в а с з а г а д к о й , я р е к о м е н д у ю в а м н а ч а т ь и с с л е д о в а т ь с п о м о щ ь ю с е к с о л о г а в с е в о з м о ж н ы е п р и ч и н ы п о о ч е р е д и , п о к а н е н а й д е т е о т в е т ы и с п о с о б ы р е ш е н и я п р о б л е м ы » , — Памела Стивенсон Коннолли, психотерапевт.

Ранее Коннолли раскрыла причины, по которым люди ведут себя холодно и отстраненно в постели. По ее словам, такое поведение может объясняться комплексами, типом личности, фобиями или отсутствием близости с партнером.