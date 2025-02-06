Диетолог рассказала, какие напитки помогут успокоиться

Волнение и повседневные стрессы провоцируют тревожность и мешают сосредоточиться на главном. При этом под рукой не всегда есть специальные успокоительные средства, а ситуация требует сохранять голову «холодной». Какие напитки помогут успокоиться, «Вечерней Москве» рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

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По ее словам, достаточно сложно достичь полного спокойствия с помощью напитков, особенно если человек сам по себе тревожный, однако подходящие варианты все же есть.

П о д о й д у т р а з л и ч н ы е н а п и т к и , н е с о д е р ж а щ и е к о ф е и н , — п о д ч е р к н у л а Русакова.

Например, травяные на основе:

мяты;

ромашки;

мелиссы;

лаванды.

Также существуют различные травяные сборы и чаи, которые позволяют успокоиться. Их легко можно найти на рынке, аптечных прилавках и полках супермаркетов.

Т а м п р е д с т а в л е н а м а с с а р а з л и ч н ы х ч а й н ы х н а п и т к о в , к о т о р ы е п о м о г у т о б р е с т и с п о к о й с т в и е . И н о г д а о н и с о д е р ж а т в а л е р и а н у и п о д о б н ы е е й т р а в ы , — о т м е т и л а д и е т о л о г .

Если же человек достиг стадии истерики и не в силах перестать плакать, он может выпить стакан холодной воды, посоветовала врач. Этот метод успокоения обладает двойным эффектом:

С о д н о й с т о р о н ы , э т о д е й с т в и е н а у р о в н е п с и х о л о г и и , к о т о р о е п о з в о л я е т о т в л е ч ь с я о т т р е в о ж а щ е г о ф а к т о р а . С д р у г о й — т а к к а к п и щ е в а р и т е л ь н а я с и с т е м а о б л а д а е т с о с у д и с т о й с е т ь ю , а п р и у п о т р е б л е н и и к а к х о л о д н ы х , т а к и г о р я ч и х н а п и т к о в и д е т р е а к ц и я с о с у д о в , э т о п о м о ж е т р а с п р е д е л и т ь к р о в о т о к . Т а к и м о б р а з о м ч е л о в е к т о ж е м о ж е т у с п о к о и т ь с я .

Однако в основном для успокоения применяются напитки на основе трав, добавила диетолог.