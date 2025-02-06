Диетолог рассказала, какие напитки помогут успокоиться

Диетолог Русакова рассказала, какие напитки помогут успокоиться
Волнение и повседневные стрессы провоцируют тревожность и мешают сосредоточиться на главном. При этом под рукой не всегда есть специальные успокоительные средства, а ситуация требует сохранять голову «холодной». Какие напитки помогут успокоиться, «Вечерней Москве» рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.
По ее словам, достаточно сложно достичь полного спокойствия с помощью напитков, особенно если человек сам по себе тревожный, однако подходящие варианты все же есть.
Подойдут различные напитки, не содержащие кофеин, — подчеркнула Русакова.
Например, травяные на основе:
- мяты;
- ромашки;
- мелиссы;
- лаванды.
Также существуют различные травяные сборы и чаи, которые позволяют успокоиться. Их легко можно найти на рынке, аптечных прилавках и полках супермаркетов.
Там представлена масса различных чайных напитков, которые помогут обрести спокойствие. Иногда они содержат валериану и подобные ей травы, — отметила диетолог.
Если же человек достиг стадии истерики и не в силах перестать плакать, он может выпить стакан холодной воды, посоветовала врач. Этот метод успокоения обладает двойным эффектом:
С одной стороны, это действие на уровне психологии, которое позволяет отвлечься от тревожащего фактора. С другой — так как пищеварительная система обладает сосудистой сетью, а при употреблении как холодных, так и горячих напитков идет реакция сосудов, это поможет распределить кровоток. Таким образом человек тоже может успокоиться.
Однако в основном для успокоения применяются напитки на основе трав, добавила диетолог.