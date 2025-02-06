Ученые дали советы, как избежать рутины и выгорания на работе

Ученые Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН (ИСЗФ СО РАН) рассказали "Российской газете", как они борются с рутиной и спасаются от выгорания на работе.

© unsplash

Оказалось, и здесь работает творческий подход: вместо мотивационных программ и многочасовых сессий с личным психологом они поют, играют в шахматы и занимаются спортом.

Это ведь только кажется, что наука - возгласы "Эврика!" и аплодисменты коллег. Но что делать, если эксперименты приходится повторять сотни раз, вновь и вновь возвращаться к сложнейшим вычислениям и искать доказательства для смелой гипотезы. Как не сдаться, если каждый новый день похож на предыдущий?

Юрий Ясюкевич, доктор физико-математических наук, заместитель директора ИСЗФ СО РАН по научно-исследовательской работе считает, что спасти от рутины может только грамотный тайм-менеджмент.

« П о т о к н е п р е р ы в н о м е н я ю щ и х с я з а д а ч в к а к о й - т о м о м е н т с т а н о в и т с я р у т и н о й , — р а с с к а з а л о н . — И т у т н а п о м о щ ь п р и х о д и т п л а н и р о в а н и е . У м е н я е с т ь т р и к л ю ч е в ы е з а д а ч и н а н е д е л ю и т р и к л ю ч е в ы е з а д а ч и н а к а ж д ы й д е н ь . М о ж н о е щ е и с п о л ь з о в а т ь т а й м е р . 2 5 м и н у т в ы т р а т и т е н а р е ш е н и е к а к о й - т о о д н о й з а д а ч и - и т о г д а к к о н ц у д н я п о н я т н о , н а с к о л ь к о в ы п р о д в и н у л и с ь . А н и ч т о н е м о т и в и р у е т л у ч ш е , ч е м р е з у л ь т а т ! » ‎

Юрий "перезагружается" игрой в шахматы и плаванием. Еще один способ вернуть себе рабочее настроение - гитара. Несколько любимых композиций - и ученый вновь готов быть эффективным, вовлеченным и многозадачным.

А вот младший научный сотрудник ИСЗФ СО РАН, кандидат физико-математических наук Александр Рубцов считает, что в его работе "рутины как таковой нет".

« Я м о г у н е с к о л ь к о м е с я ц е в , — п о д е л и л с я о н , — р е ш а т ь к а к о е - т о у р а в н е н и е , п р о в е р я я и п е р е п р о в е р я я с е б я . П о т о м и щ у , к а к ж е л у ч ш е п р о д е м о н с т р и р о в а т ь п о л у ч е н н ы е р е з у л ь т а т ы , ч т о б ы в с е м и в с е с р а з у б ы л о п о н я т н о . И в о т я у ж е р и с у ю г р а ф и к и . С л е д у ю щ и й э т а п - я д у м а ю , к а к л у ч ш е д о н е с т и м о и и д е и д о ш и р о к о й а у д и т о р и и . Э т а з а д а ч а т о ж е т р е б у е т с и л и в р е м е н и . К а к п р а в и л о , к т о м у м о м е н т у , к о г д а о н а б ы в а е т р е ш е н а , я у с п е в а ю с о с к у ч и т с я п о ц и ф р а м » ‎ .

Его коллега Иван Ткачев, младший научный сотрудник ИСЗФ СО РАН, справляется с рутиной с помощью спорта и музыки: