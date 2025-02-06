Ученые дали советы, как избежать рутины и выгорания на работе
Ученые Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН (ИСЗФ СО РАН) рассказали "Российской газете", как они борются с рутиной и спасаются от выгорания на работе.
Оказалось, и здесь работает творческий подход: вместо мотивационных программ и многочасовых сессий с личным психологом они поют, играют в шахматы и занимаются спортом.
Это ведь только кажется, что наука - возгласы "Эврика!" и аплодисменты коллег. Но что делать, если эксперименты приходится повторять сотни раз, вновь и вновь возвращаться к сложнейшим вычислениям и искать доказательства для смелой гипотезы. Как не сдаться, если каждый новый день похож на предыдущий?
Юрий Ясюкевич, доктор физико-математических наук, заместитель директора ИСЗФ СО РАН по научно-исследовательской работе считает, что спасти от рутины может только грамотный тайм-менеджмент.
«Поток непрерывно меняющихся задач в какой-то момент становится рутиной, — рассказал он. — И тут на помощь приходит планирование. У меня есть три ключевые задачи на неделю и три ключевые задачи на каждый день. Можно еще использовать таймер. 25 минут вы тратите на решение какой-то одной задачи - и тогда к концу дня понятно, насколько вы продвинулись. А ничто не мотивирует лучше, чем результат!»
Юрий "перезагружается" игрой в шахматы и плаванием. Еще один способ вернуть себе рабочее настроение - гитара. Несколько любимых композиций - и ученый вновь готов быть эффективным, вовлеченным и многозадачным.
А вот младший научный сотрудник ИСЗФ СО РАН, кандидат физико-математических наук Александр Рубцов считает, что в его работе "рутины как таковой нет".
«Я могу несколько месяцев, — поделился он, — решать какое-то уравнение, проверяя и перепроверяя себя. Потом ищу, как же лучше продемонстрировать полученные результаты, чтобы всем и все сразу было понятно. И вот я уже рисую графики. Следующий этап - я думаю, как лучше донести мои идеи до широкой аудитории. Эта задача тоже требует сил и времени. Как правило, к тому моменту, когда она бывает решена, я успеваю соскучится по цифрам».
Его коллега Иван Ткачев, младший научный сотрудник ИСЗФ СО РАН, справляется с рутиной с помощью спорта и музыки:
«Какой бы интересной ни была научная задача, она со временем все равно превращается в рутину, — считает он. — Просто потому, что для ее решения требуется много времени. Меня выручает спорт - я играю за команду института по волейболу, занимаюсь с любительской баскетбольной командой. И еще очень разгружает музыка. Я окончил музыкальную школу, поэтому люблю играть на гитаре, слушать хорошую музыку. У меня коллекция винила - так я восстанавливаю силы».