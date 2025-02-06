В Сети перечислили самые трудно выполнимые секс-приемы

Пользователи сети рассказали, какие секс-приемы из порно считают самыми трудно выполнимыми и опасными. Своими наблюдениями они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

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Некоторые пошутили, что в жизни невозможно повторить оргии, которые показывают в порно, так как с большим количеством участников тяжело договориться о встрече.

« Я н е м о г у с в е с т и г р а ф и к и п я т и ч е л о в е к д л я и г р ы в " П о д з е м е л ь я и д р а к о н ы " , а в ы х о т и т е у с т р о и т ь о р г и ю ? » — p o x t a r t , п о л ь з о в а т е л ь R e d d i t .

Еще один пользователь обратил внимание на то, что мужчинам трудно долго держать женщину на руках и заниматься при этом сексом стоя.

К о г д а я б е р у п а р т н е р ш у н а р у к и , п е р в ы е д е с я т ь с е к у н д п р о х о д я т в е л и к о л е п н о . З а т е м м н е п р и х о д и т с я к о н т р о л и р о в а т ь с в о е д ы х а н и е , ч т о б ы о н а н е с л ы ш а л а , к а к я б о р ю с ь з а с в о ю ж и з н ь » , — G u a v a _ , п о л ь з о в а т е л ь R e d d i t .

Человек, работающий стюардом, отметил, что секс в туалетных кабинках самолетов тоже практически невыполним.

У б о р н ы е н а б о р т у о т в р а т и т е л ь н ы , а с т е н ы т о л щ и н о й с к а р т о н . К а ж д ы й ч е л о в е к в э т о м с а м о л е т е б у д е т в к у р с е , ч т о в ы д е л а е т е , п о ч т и в с е б у д у т п я л и т ь с я , к о г д а в ы в е р н е т е с ь , и , с к о р е е в с е г о , в а с б о л ь ш е н и к о г д а н е п у с т я т с н о в а н а р е й с э т о й а в и а к о м п а н и и » , — f l y b o y 8 4 2 2 , п о л ь з о в а т е л ь R e d d i t .

Ранее женщины и мужчины, поддерживающие сексуальную активность после 70 лет, рассказали о своей интимной жизни. Многие люди рассказали, что их секс стал лучше, но период восстановления после полового контакта увеличился.