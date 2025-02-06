Шесть фраз, которые мужчины мечтают услышать в постели

Есть вещи, которые мужчины не то чтобы прямо ожидают услышать в постели, но если женщина произнесет некоторые особо важные фразы — могут лишиться дара речи (в хорошем смысле). Это не только про очевидные комплименты его искусству любовника, но и про те мелочи, которые делают их увереннее, расслабленнее и дают понять, что они на высоте. Итак, вот шесть фраз, которые заставят его почувствовать себя чемпионом вселенной (или хотя бы вашей спальни) — обсудили их с сексологом Ольгой Василенко.

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«Ты просто космос!»

Старания должны быть оценены, и чем эффектнее комплимент, тем больше в следующий раз он захочет вас удивить. Почему просто «ты молодец», если можно найти и другие эпитеты — «космос», «ураган», «магия» или даже «чудо»?

« М у ж ч и н а м о ч е н ь - о ч е н ь в а ж н о з н а т ь , ч т о о н и н е п р о с т о в ы п о л н я ю т с т а н д а р т н ы й н а б о р д в и ж е н и й , а т в о р я т ч т о - т о д е й с т в и т е л ь н о г р а н д и о з н о е » , — о б ъ я с н я е т э к с п е р т .

«Я хочу тебя прямо сейчас»

Прямолинейность в таком интимном деле — всегда плюс. Мужчины любят, когда все просто и в лоб: никаких намеков, никаких сложных многоходовок, драм и заламывания рук — если хотите, так и скажите словами через рот. Особенно если в этот момент на нем старый растянутый домашний свитер. В такие моменты у него точно не останется сомнений в своей сексуальной привлекательности. Да чего там — он вообще просто неотразим в любом виде.

«Как же мне с тобой тепло»

Нет, не «приятно», не «нормально», а именно тепло — с глубиной, нежностью и намеком на то, что это лучший момент вашей жизни. Для мужчины важно знать, что он делает вас счастливой. Такая фраза дает ему понять, что он не просто выполняет «физическую работу», а действительно создает момент близости, который запомнится.

«Давай еще раз?»

Мужчинам нравится чувствовать себя неутомимыми героями, и если вы подаете сигнал, что хотите повторить, это льстит даже больше, чем самый изысканный комплимент.

« Г л а в н о е , ч т о б ы п р е д л о ж е н и е з в у ч а л о н е к а к в ы з о в н а м а р а ф о н , а к а к л е г к и й ф л и р т — с з а г а д о ч н о й у л ы б к о й и в з г л я д о м , к о т о р ы й о с т а в л я е т м е с т о д л я ф а н т а з и и » , — н а п о м и н а е т с е к с о л о г .

«Мне никогда еще не было так хорошо»

Даже если он подозревает, что вы могли говорить это и раньше — это не очень-то и важно. Здесь главное само ощущение момента: «Вот сейчас — я лучший». И в этот момент в его голове запускается симфония триумфа и звучит гимн победителей. А заодно включается желание сделать так, чтобы вам действительно никогда не было лучше, чем сейчас.

«Ты мне так нравишься»

Неожиданно? Но это именно та фраза, которую мужчины часто хотят услышать. Не только страсть, но и простая человеческая симпатия, искреннее восхищение и легкость момента делают близость особенной. Когда он слышит, что нравится вам не только в постели, но и просто как человек, это делает момент еще ценнее.