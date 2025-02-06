Рекомендации психолога для сохранения душевной молодости

Каждый из нас приходит к этапу жизни, когда молодость осталась позади. Это важный и непростой период, часто сопровождающийся серьезным кризисом. Мы замечаем изменения в теле и внешности, потерю физической формы и былого здоровья, потерю энергии, снижение выносливости, утомляемость. Психолог-консультант в интегративном подходе Александра Атменеева объясняет детали внутреннего омоложения.

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Есть то, на что мы не можем повлиять, здесь важно признать факт и свое бессилие. Но есть и множество сфер, на которые мы влияем. Чтобы решать, куда идти дальше, нужно понять в какой точке и с чем мы оказались на данный момент.

« М о ж н о р а с с у ж д а т ь : " С е й ч а с у м е н я ( п е р е ч и с л я е м ф а к т ы ) , х о ч у ( п е р е ч и с л я е м ц е л и ) , ч т о м о г у д л я с е б я с д е л а т ь ? К а к я с е б я ч у в с т в у ю с е й ч а с с т е м , ч т о е с т ь ? К а к я х о ч у с е б я ч у в с т в о в а т ь ? Г о т о в л и я ч т о - т о д е л а т ь ? К а к и м я б у д у , к о г д а п р о й д у с в о й п у т ь ? " » ‎ , — г о в о р и т п с и х о л о г .

Чтобы выбрать приоритетные направления и задачи, можно составить список из того, что важно, затем от №1 до №… отметить важность каждого пункта.

Выбираем приоритетные направления

« Д а л ь ш е в ы п и с ы в а е м н а и б о л е е в а ж н ы е н а п р а в л е н и я и о т м е ч а е м , н а с к о л ь к о б а л л о в о н и о щ у щ а ю т с я в д а н н ы й м о м е н т , ч е р е з д р о б ь к а к о й у р о в е н ь б у д е т ж е л а т е л ь н ы м и д о с т а т о ч н ы м д л я в а с л и ч н о » ‎ , — р е к о м е н д у е т с п е ц и а л и с т .

Например:

Уровень энергии — сейчас 3, устроит 7;

Внешность (состояние лица, фигуры, тела) — сейчас 4, устроит 8;

Здоровье (свои конкретные пункты) — сейчас 5, устроит 7;

Настроение — сейчас часто ниже 5, хочу от 6 и выше.

Дальше анализируем свой привычный образ жизни

Как вы спите? Задача №1 для возвращения ощущения состояния молодости — это налаживание сна.

« Е с л и н е п о м о г а ю т о б ы ч н ы е р е к о м е н д а ц и и ( в о в р е м я л о ж и т ь с я , п р о в е т р и т ь п о м е щ е н и е , т е м н о т а в с п а л ь н е , с н и з и т ь э м о ц и о н а л ь н у ю и ф и з и ч е с к у ю а к т и в н о с т ь п е р е д с н о м , у б р а т ь к о ф е и н о с о д е р ж а щ и е п р о д у к т ы з а 5 ч а с о в , у б р а т ь г а д ж е т ы ) , т о в а ж н о р е ш а т ь э т о т в о п р о с с о с п е ц и а л и с т о м » , — о б ъ я с н я е т э к с п е р т .

В каком состоянии гормональная система? Обязательно посетите хорошего эндокринолога и гинеколога-эндокринолога. Часто сбой в эндокринной системе вызывает апатию, бессонницу, изменения в фигуре, характере, влияет на наши мысли и настроение. Грамотная коррекция гормонального баланса может кардинально изменить ощущения от жизни.

« Н а з н а ч е н и е З Г Т ( з а м е с т и т е л ь н а я г о р м о н о т е р а п и я ) г р а м о т н ы м с п е ц и а л и с т о м с у ч е т о м и н д и в и д у а л ь н ы х п р о т и в о п о к а з а н и й в о о б щ е п о м о г а е т о т к р у т и т ь н а з а д р у л е т к у в р е м е н и , д о с т о в е р н о с н и ж а е т р и с к д е м е н ц и и , п е р е л о м о в , б о л е з н е й А л ь ц г е й м е р а и П а р к и н с о н а , в о з р а с т н ы х б о л е з н е й с е р д ц а » , — р а с с к а з ы в а е т п с и х о л о г .

Важно понимать что, когда и сколько вы едите. Не будем демонизировать еду, нет плохой еды!

« Н о в а ж н о п о н и м а т ь , о т т о г о , ч т о м ы е д и м и к а к , з а в и с и т в ы б р о с г о р м о н о в , а з н а ч и т н а с т р о е н и е , р а б о т о с п о с о б н о с т ь , н а ш а а к т и в н о с т ь , м ы ш л е н и е , с п о с о б н о с т ь к о н т р о л и р о в а т ь с в о е п и щ е в о е п о в е д е н и е » , — г о в о р и т п с и х о л о г .

Дефициты по витаминам и микроэлементам. Мы часто об этом слышим, и так же часто отмахиваемся как от второстепенного аспекта, а это важно. Например дефицит магния приводит к бессоннице, судорогам, нервозности, ухудшению памяти. За 10 минут стресса организм расходует суточную норму этого элемента.

« М а г н и й у ч а с т в у е т в п е р е д а ч е н е р в н ы х и м п у л ь с о в , р е г у л и р у е т у г л е в о д н ы й о б м е н , я в л я е т с я к о - ф а к т о р о м б о л е е 6 0 0 ф е р м е н т о в , у ч а с т в у е т в с и н т е з е Д Н К , б е л к о в , л и п и д о в , н е й р о м е д и а т о р о в . В и т а м и н Д в а ж е н д л я э н е р г о о б м е н а , э т о и м м у н н ы й р е г у л я т о р , о н т а к ж е м о д е л и р у е т к о с т н у ю т к а н ь и о к а з ы в а е т п р о т и в о в о с п а л и т е л ь н о е д е й с т в и е » , — а к ц е н т и р у е т в н и м а н и е с п е ц и а л и с т .

Физическая активность. Не надо убивать и насиловать себя в спортзале! Это обязательно приведет к перенапряжению и срыву, потом не захочется тренироваться.

« П о с и л ь н а я , п р и я т н а я , к о м ф о р т н а я д л я в а с ф и з и ч е с к а я н а г р у з к а н е м е н е е 3 ч а с о в в н е д е л ю . В ы б о р ш и р о ч а й ш и й : х о д ь б а , п л а в а н и е , й о г а , п и л а т е с , т а н ц ы , с у с т а в н а я г и м н а с т и к а , р а с т я ж к а , Л Ф К » , — д е л и т с я п с и х о л о г .

Здоровое и молодое окружение. Погружайте себя в ресурсную среду, общайтесь с людьми, которые вам интересны.

« У н а с е с т ь з е р к а л ь н ы е н е й р о н ы . О б щ а я с ь с м о л о д ы м и и а к т и в н ы м и , в ы н е п р о и з в о л ь н о б у д е т е м о л о ж е и а к т и в н е е » , — г о в о р и т э к с п е р т .

Только не надо сравнивать! Общайтесь, получайте удовольствие, вам есть, что дать друг другу.

Увлечения и хобби. Подумайте, может, когда-то вы мечтали шить кукольные платья или мастерить деревянные домики, петь, рисовать, танцевать, лепить, мастерить. Выделите время для этого. Вы впустите радость в свою жизнь. Мелкая работа руками снижает уровень тревоги и помогает перерабатывать стресс.

Отдых, время для себя. Замечали, как вы себя чувствуете и как выглядите после поездки, например, на море? Такой, где не надо нести ответственность, решать бытовые и деловые вопросы. Обязательно включайте в свой план беззаботный отдых.

Забота о теле и лице

« О т н е с и т е с ь к с е б е с з а б о т о й , л ю б о в ь ю и б л а г о д а р н о с т ь ю . П о д у м а й т е о т е л е к а к о в а ж н о м д р у г е , ч т о е м у в а ж н о , ч е г о е м у х о ч е т с я , п р и с л у ш а й т е с ь к с е б е » , — р е к о м е н д у е т п с и х о л о г .

Может, массаж, ухаживающие процедуры, ванну с ароматной пеной, может баню, сауну и прорубь. Выделите в своем графике время для заботы о теле и лице. Отнеситесь серьезно к выбору косметолога и массажиста. Выбирайте так, как бы выбирали для своего ребенка.

Семья, друзья, родственники

« П о д у м а й т е , о б щ е н и е с к е м в а с н а п о л н я е т , д а е т р е с у р с и п о д д е р ж и в а е т ? С к е м х о р о ш о и к о м ф о р т н о ? А с к е м т я ж е л о , п л о х о , к т о о п у с т о ш а е т , в ы з ы в а е т ч у в с т в о в и н ы , ч у в с т в о н е д о с т а т о ч н о с т и , п о с л е о б щ е н и я с к е м о с т а е т е с ь б е з с и л и в а п а т и и ? » , — г о в о р и т с п е ц и а л и с т .

Как и с кем вы хотите общаться? Как часто? А с кем вынуждены? Как можете себя поддержать и обезопасить? Что готовы делать для этого?

Психологическое благополучие и ментальное здоровье. Во многом наши мысли и эмоции определяют настроение и решения, которые мы принимаем. Здесь может помочь хороший психолог и коуч.

« Э т о н е п р о с т о й в ы б о р , к р о м е д и п л о м о в о б о б р а з о в а н и и , п о в ы ш е н и я к в а л и ф и к а ц и и , л и ч н о й т е р а п и и и с у п е р в и з и й , в а ж н а э т и ч н о с т ь , у в а ж е н и е , к о м ф о р т в о б щ е н и и и к о м п е т е н т н о с т ь . Н о р м а л ь н о и с к а т ь ' с в о е г о “ с п е ц и а л и с т а , в е д ь э т о т ч е л о в е к б у д е т з н а т ь о в а с о ч е н ь м н о г о » , — о б р а щ а е т в н и м а н и е э к с п е р т .

Внешний вид: тенденции в макияже, одежде и выборе прически. Важно следить не только за своим здоровьем и восполнением дифицитов, но за внешнем видом. Если у вас нет возможности подбирать модные образы — не проблема, в интернете сейчас множество бесплатных гайдов и подборок, также не стесняйтесь обращаться за советом к молодому поколению, они с радостью помогут вам!

Признаем, что если мы ничего не делаем, то «волшебной таблетки» нет. Старость неминуемо будет приходить к нам. Но как мы себя будем чувствовать, как выглядеть, как мыслить, как ощущать себя в теле, социуме, профессии, семье во многом зависит от нас, наших решений и действий.