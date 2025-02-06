На 10 лет моложе: рекомендации психолога для сохранения душевной молодости
Каждый из нас приходит к этапу жизни, когда молодость осталась позади. Это важный и непростой период, часто сопровождающийся серьезным кризисом. Мы замечаем изменения в теле и внешности, потерю физической формы и былого здоровья, потерю энергии, снижение выносливости, утомляемость. Психолог-консультант в интегративном подходе Александра Атменеева объясняет детали внутреннего омоложения.
Есть то, на что мы не можем повлиять, здесь важно признать факт и свое бессилие. Но есть и множество сфер, на которые мы влияем. Чтобы решать, куда идти дальше, нужно понять в какой точке и с чем мы оказались на данный момент.
«Можно рассуждать: "Сейчас у меня (перечисляем факты), хочу (перечисляем цели), что могу для себя сделать? Как я себя чувствую сейчас с тем, что есть? Как я хочу себя чувствовать? Готов ли я что-то делать? Каким я буду, когда пройду свой путь?"», — говорит психолог.
Чтобы выбрать приоритетные направления и задачи, можно составить список из того, что важно, затем от №1 до №… отметить важность каждого пункта.
Выбираем приоритетные направления
«Дальше выписываем наиболее важные направления и отмечаем, на сколько баллов они ощущаются в данный момент, через дробь какой уровень будет желательным и достаточным для вас лично», — рекомендует специалист.
Например:
- Уровень энергии — сейчас 3, устроит 7;
- Внешность (состояние лица, фигуры, тела) — сейчас 4, устроит 8;
- Здоровье (свои конкретные пункты) — сейчас 5, устроит 7;
- Настроение — сейчас часто ниже 5, хочу от 6 и выше.
Дальше анализируем свой привычный образ жизни
Как вы спите? Задача №1 для возвращения ощущения состояния молодости — это налаживание сна.
«Если не помогают обычные рекомендации (вовремя ложиться, проветрить помещение, темнота в спальне, снизить эмоциональную и физическую активность перед сном, убрать кофеиносодержащие продукты за 5 часов, убрать гаджеты), то важно решать этот вопрос со специалистом», — объясняет эксперт.
В каком состоянии гормональная система? Обязательно посетите хорошего эндокринолога и гинеколога-эндокринолога. Часто сбой в эндокринной системе вызывает апатию, бессонницу, изменения в фигуре, характере, влияет на наши мысли и настроение. Грамотная коррекция гормонального баланса может кардинально изменить ощущения от жизни.
«Назначение ЗГТ (заместительная гормонотерапия) грамотным специалистом с учетом индивидуальных противопоказаний вообще помогает открутить назад рулетку времени, достоверно снижает риск деменции, переломов, болезней Альцгеймера и Паркинсона, возрастных болезней сердца», — рассказывает психолог.
Важно понимать что, когда и сколько вы едите. Не будем демонизировать еду, нет плохой еды!
«Но важно понимать, от того, что мы едим и как, зависит выброс гормонов, а значит настроение, работоспособность, наша активность, мышление, способность контролировать свое пищевое поведение», — говорит психолог.
Дефициты по витаминам и микроэлементам. Мы часто об этом слышим, и так же часто отмахиваемся как от второстепенного аспекта, а это важно. Например дефицит магния приводит к бессоннице, судорогам, нервозности, ухудшению памяти. За 10 минут стресса организм расходует суточную норму этого элемента.
«Магний участвует в передаче нервных импульсов, регулирует углеводный обмен, является ко-фактором более 600 ферментов, участвует в синтезе ДНК, белков, липидов, нейромедиаторов. Витамин Д важен для энергообмена, это иммунный регулятор, он также моделирует костную ткань и оказывает противовоспалительное действие», — акцентирует внимание специалист.
Физическая активность. Не надо убивать и насиловать себя в спортзале! Это обязательно приведет к перенапряжению и срыву, потом не захочется тренироваться.
«Посильная, приятная, комфортная для вас физическая нагрузка не менее 3 часов в неделю. Выбор широчайший: ходьба, плавание, йога, пилатес, танцы, суставная гимнастика, растяжка, ЛФК», — делится психолог.
Здоровое и молодое окружение. Погружайте себя в ресурсную среду, общайтесь с людьми, которые вам интересны.
«У нас есть зеркальные нейроны. Общаясь с молодыми и активными, вы непроизвольно будете моложе и активнее», — говорит эксперт.
Только не надо сравнивать! Общайтесь, получайте удовольствие, вам есть, что дать друг другу.
Увлечения и хобби. Подумайте, может, когда-то вы мечтали шить кукольные платья или мастерить деревянные домики, петь, рисовать, танцевать, лепить, мастерить. Выделите время для этого. Вы впустите радость в свою жизнь. Мелкая работа руками снижает уровень тревоги и помогает перерабатывать стресс.
Отдых, время для себя. Замечали, как вы себя чувствуете и как выглядите после поездки, например, на море? Такой, где не надо нести ответственность, решать бытовые и деловые вопросы. Обязательно включайте в свой план беззаботный отдых.
Забота о теле и лице
«Отнеситесь к себе с заботой, любовью и благодарностью. Подумайте о теле как о важном друге, что ему важно, чего ему хочется, прислушайтесь к себе», — рекомендует психолог.
Может, массаж, ухаживающие процедуры, ванну с ароматной пеной, может баню, сауну и прорубь. Выделите в своем графике время для заботы о теле и лице. Отнеситесь серьезно к выбору косметолога и массажиста. Выбирайте так, как бы выбирали для своего ребенка.
Семья, друзья, родственники
«Подумайте, общение с кем вас наполняет, дает ресурс и поддерживает? С кем хорошо и комфортно? А с кем тяжело, плохо, кто опустошает, вызывает чувство вины, чувство недостаточности, после общения с кем остаетесь без сил и в апатии?», — говорит специалист.
Как и с кем вы хотите общаться? Как часто? А с кем вынуждены? Как можете себя поддержать и обезопасить? Что готовы делать для этого?
Психологическое благополучие и ментальное здоровье. Во многом наши мысли и эмоции определяют настроение и решения, которые мы принимаем. Здесь может помочь хороший психолог и коуч.
«Это не простой выбор, кроме дипломов об образовании, повышения квалификации, личной терапии и супервизий, важна этичность, уважение, комфорт в общении и компетентность. Нормально искать 'своего“ специалиста, ведь этот человек будет знать о вас очень много», — обращает внимание эксперт.
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Признаем, что если мы ничего не делаем, то «волшебной таблетки» нет. Старость неминуемо будет приходить к нам. Но как мы себя будем чувствовать, как выглядеть, как мыслить, как ощущать себя в теле, социуме, профессии, семье во многом зависит от нас, наших решений и действий.