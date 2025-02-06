Ученые объяснили, почему некоторые пары похожи друг на друга

Доктор Карен Ву, доцент кафедры психологии Калифорнийского государственного университета, указывает на несколько психологических явлений, которые могут объяснить это удивительное наблюдение. Исследование опубликовано в журнале Psychology Today.

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Одним из ключевых факторов является предвзятость по отношению к своей группе, когда люди тяготеют к представителям той же этнической, возрастной или социальной группы. Это явление особенно заметно в межрасовом общении, где большинство предпочитает партнёров из своего круга общения.

Ещё одно объяснение кроется в скрытой форме эгоизма: люди подсознательно отдают предпочтение тем характеристикам внешности, которые есть в их самих. Также играет роль эффект узнаваемости: человеку нравятся вещи, которые ему знакомы, потому что они легче обрабатываются мозгом. Поэтому собственное лицо и лица, напоминающие его, становятся привлекательными.

Психологический феномен, известный как сексуальный импринтинг, тоже играет важную роль. Дети с детства формируют представление о желаемом партнёре, ассоциируя его с лицами своих родителей. Однако степень привлекательности черт родителей зависит от эмоциональной близости ребёнка с ними, уточняют авторы.

Кроме того, партнёры часто обладают схожими индексами массы тела, весом и ростом, что может быть связано как с генетической предрасположенностью, так и с общими образцами поведения и привычек.