Флорист рассказала, что можно подарить ко Дню святого Валентина

Среди них — герберы, тюльпаны и подарочные коробки с лепестками.

Сухоцветы в качестве презента неуместны, сообщила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

« Е с л и н е т в о з м о ж н о с т и к у п и т ь р о з у , е с л и в а м н е п о с р е д с т в а м т а к о е п р и о б р е т е н и е , т о м о ж н о в о с п о л ь з о в а т ь с я к у ч е й д р у г и х в а р и а н т о в . Н а п р и м е р , м о ж н о к у п и т ь к р а с н ы е ц в е т ы , к о т о р ы е б о л е е д е ш ё в ы е . Т а ж е с а м а я к р а с и в а я г е р б е р а , к о т о р а я в в и д е я р к о й р о м а ш к и . К с т а т и , м у ж ч и н ы о ч е н ь л ю б я т ц в е т ы в в и д е р о м а ш е к с л е п е с т к а м и . С е й ч а с т ю л ь п а н ы у н а с к р у г л ы й г о д , о н и д е ш е в л е р о з . Ч т о к а с а е т с я 1 0 1 р о з ы , е с т ь о т д е л ь н о в з я т ы е м у ж ч и н ы , к о т о р ы е х о т я т п о к о р я т ь с в о и х ж е н щ и н и п о к а з а т ь , н а с к о л ь к о о н и и х л ю б я т . Т а к и е б у к е т ы н е и с к л ю ч е н ы , н о о н и с т а л и д о с т а т о ч н о р е д к и е в с и л у с т о и м о с т и к а ж д о г о ц в е т к а . З д е с ь в а р и а н т ы о ч е н ь р а з н ы е , в ы м о ж е т е с д е л а т ь и з л е п е с т к о в , ф л о р и с т ы в а м п о м о г у т . К у ч а в с я к о й у п а к о в к и е с т ь в в и д е с е р д ц а , т у д а м о ж н о п о л о ж и т ь л е п е с т к и р о з ы . Э т о б у д е т к р а с и в о , н е ж н ы й з а п а х и д о с т а т о ч н о о р и г и н а л ь н о . С у х о ц в е т ы в Д е н ь в л ю б л ё н н ы х в ы з ы в а ю т а с с о ц и а ц и и н е с а м ы е п о л о ж и т е л ь н ы е , с к а ж е м т а к . П о э т о м у л у ч ш е п о л о ж и т ь л е п е с т к и ж и в ы х р о з в к о р о б о ч к у , и т а д а м а , к о т о р о й э т о б у д е т п о д а р е н о , с а м а р е ш и т , ч т о с н и м и д е л а т ь , к о г д а о н и з а в я н у т . С е й ч а с е с т ь о п р е д е л ё н н ы е с о р т а р о з , к о т о р ы е и м е ю т о ч е н ь к р а с и в ы й , с т о й к и й а р о м а т , е с л и в ы л е п е с т к и о т э т и х р о з п о л о ж и т е в к о р о б о ч к у и л и к р а с и в у ю у п а к о в к у , т о э т о т о ж е б у д е т х о р о ш о с м о т р е т ь с я и д о л г о п а х н у т ь » .

Ранее патриарх Кирилл выступил против празднования в России Дня святого Валентина.