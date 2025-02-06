Флорист рассказала, что можно подарить ко Дню святого Валентина

Флорист перечислила альтернативы букетам из роз ко Дню святого Валентина
Среди них — герберы, тюльпаны и подарочные коробки с лепестками.
Сухоцветы в качестве презента неуместны, сообщила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.
«Если нет возможности купить розу, если вам не по средствам такое приобретение, то можно воспользоваться кучей других вариантов. Например, можно купить красные цветы, которые более дешёвые. Та же самая красивая гербера, которая в виде яркой ромашки. Кстати, мужчины очень любят цветы в виде ромашек с лепестками. Сейчас тюльпаны у нас круглый год, они дешевле роз. Что касается 101 розы, есть отдельно взятые мужчины, которые хотят покорять своих женщин и показать, насколько они их любят. Такие букеты не исключены, но они стали достаточно редкие в силу стоимости каждого цветка. Здесь варианты очень разные, вы можете сделать из лепестков, флористы вам помогут. Куча всякой упаковки есть в виде сердца, туда можно положить лепестки розы. Это будет красиво, нежный запах и достаточно оригинально. Сухоцветы в День влюблённых вызывают ассоциации не самые положительные, скажем так. Поэтому лучше положить лепестки живых роз в коробочку, и та дама, которой это будет подарено, сама решит, что с ними делать, когда они завянут. Сейчас есть определённые сорта роз, которые имеют очень красивый, стойкий аромат, если вы лепестки от этих роз положите в коробочку или красивую упаковку, то это тоже будет хорошо смотреться и долго пахнуть».
Ранее патриарх Кирилл выступил против празднования в России Дня святого Валентина.