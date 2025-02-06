Какие эмоции сложнее всего подделать

Радость или заинтересованность многим из нас изобразить легко. А вот с другими эмоциями всё несколько сложнее.

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Учёные обнаружили, что при искренних эмоциях и при их имитации работают разные механизмы. И больших усилий требует изображение страха, гнева, печали, а иногда и удивления. При всех этих эмоциях на лице возникает напряжение, а также задействуются разные области мозга. Одна из этих областей связана с появлением эмоции, а другая — с её выражением.

К примеру, при имитации печали мы одновременно пытаемся и создать её на лице, и скрыть наши истинные чувства. И выдать нас может дрожание губ. Схожая история со страхом: брови стремятся то подняться от удивления, то сдвинуться от напряжения.

Чаще всего люди терпят неудачу при попытке изобразить страх. Это связано с тем, что в верхней части нашего лица меньше нервных окончаний и мы хуже контролируем мимику в этой области. Поэтому так сложно эту эмоцию убедительно изобразить на лице.