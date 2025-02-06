Врач объяснила связь между гаджетами и развитием депрессии

Долгое время, проведенное на социальных платформах, может вызывать негативные эмоции и способствовать снижению самооценки, что ведет к депрессивным состояниям. Об этом сообщила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

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Эксперт пояснила, что исследования показывают связь между частым использованием гаджетов и развитием депрессии. По её словам, частое сравнение своей жизни с чужими изображениями и успехами в социальных сетях приводит к ощущению неуспешности и несчастья. Это может существенно ухудшить психоэмоциональное состояние человека, что в свою очередь способствует возникновению депрессий.

Кроме того, Крашкина отметила, что многие люди начинают испытывать тревогу и дискомфорт, когда лишаются доступа к мобильным телефонам. Это связано с синдромом отсутствия информации и потерей возможности быть на связи. Эксперт добавила, что постоянное получение новостей и общение через социальные сети создает зависимость, заставляя человека чувствовать удовлетворение от мгновенных «лайков» и комментариев, что оказывает кратковременный эффект счастья.

Крашкина подчеркнула в интервью РИАМО, что этот процесс формирует цикл ожидания новых вознаграждений и возвращения к мобильным приложениям, что делает эмоциональную зависимость еще более выраженной.

Напоминаем, что 6 февраля отмечается День отказа от мобильного телефона, когда людям предлагают задуматься о том, что мобильная связь дает и что отбирает у человека, а также о том, как она влияет на здоровье общества и психику.

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