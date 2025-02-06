Психологи объяснили, зачем людям нужен самообман

Люди могут обманывать не ради денег или наград, а чтобы чувствовать себя умнее или здоровее — и при этом считают что все в порядке. Это выяснила Сара Доммер, доцент маркетинга Университета штата Пенсильвания опубликовав исследование в Journal of Consumer Research.

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Люди не просто обманывают, а обманывают самих себя, объясняя успехи своими способностями, а не нечестными методами. Это явление называется «диагностический самообман».

« Я о б н а р у ж и л а , ч т о л ю д и ж у л ь н и ч а ю т д а ж е б е з в н е ш н и х с т и м у л о в , н а п р и м е р , р а д и д е н е г . О н и д е л а ю т э т о , е с л и э т о п о м о г а е т ч у в с т в о в а т ь с е б я л у ч ш е » , — г о в о р и т Д о м м е р .

Как это проявляется?

Ученые провели несколько экспериментов чтобы проверить так ли это:

Оценка калорийности еды. Участники должны были вводить данные о калориях после приема пищи в приложение. Те, кто не имел точной информации, занижали калорийность еды, чтобы чувствовать себя здоровее, убеждая себя в этом. Тест IQ. Людям в группе подсвечивали правильные ответы. После этого они верили, что их успех объясняется интеллектом, а не подсказками. Однако на втором тесте (без подсказок) их результаты резко упали. Составление слов. Две группы разделили, чтобы они играли в анаграммы — составляли слова из букв другого слова. В первой группе не было подсказок, во второй делали легкие подсказки. Люди из второй группы сообщали о большем количестве правильно угаданных слов по сравнению с первой. Но самое интересное — они были уверены, что их успех связан с их умом, а не с тем, что им подсказали ответы. Финансовая грамотность. Участники оценивали свои знания после теста. Если перед этим им говорили, что большинство людей плохо разбираются в финансах, они обманывали реже, потому что начинали сомневаться в своей компетентности.

Почему это важно?

Это исследование доказывает, что не весь обман осознан. Люди могут искренне верить, что они умны или ведут здоровый образ жизни, даже если их успех — результат самообмана.

« Н а ш е о б щ е с т в о с ч и т а е т о б м а н п р е д н а м е р е н н ы м д е й с т в и е м , н о и н о г д а о н п р о и с х о д и т н е о с о з н а н н о » , — о б ъ я с н я е т Д о м м е р .

Так же доктор подчеркивает, что самообман может быть опасен. Например, если человек считает, что он финансово грамотен (из-за читерства на тесте), он может недооценивать риск инвестиций. Или если он уверен, что ест мало калорий, он может не замечать ошибок в питании.