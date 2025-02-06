Психологи объяснили, зачем людям нужен самообман

Люди могут обманывать не ради денег или наград, а чтобы чувствовать себя умнее или здоровее — и при этом считают что все в порядке. Это выяснила Сара Доммер, доцент маркетинга Университета штата Пенсильвания опубликовав исследование в Journal of Consumer Research.

Психологи объяснили, зачем людям нужен самообман
© Naukatv.ru

Люди не просто обманывают, а обманывают самих себя, объясняя успехи своими способностями, а не нечестными методами. Это явление называется «диагностический самообман».

«Я обнаружила, что люди жульничают даже без внешних стимулов, например, ради денег. Они делают это, если это помогает чувствовать себя лучше», говорит Доммер.

Как это проявляется?

Ученые провели несколько экспериментов чтобы проверить так ли это:

  1. Оценка калорийности еды. Участники должны были вводить данные о калориях после приема пищи в приложение. Те, кто не имел точной информации, занижали калорийность еды, чтобы чувствовать себя здоровее, убеждая себя в этом.
  2. Тест IQ. Людям в группе подсвечивали правильные ответы. После этого они верили, что их успех объясняется интеллектом, а не подсказками. Однако на втором тесте (без подсказок) их результаты резко упали.
  3. Составление слов. Две группы разделили, чтобы они играли в анаграммы — составляли слова из букв другого слова. В первой группе не было подсказок, во второй делали легкие подсказки. Люди из второй группы сообщали о большем количестве правильно угаданных слов по сравнению с первой. Но самое интересное — они были уверены, что их успех связан с их умом, а не с тем, что им подсказали ответы.
  4. Финансовая грамотность. Участники оценивали свои знания после теста. Если перед этим им говорили, что большинство людей плохо разбираются в финансах, они обманывали реже, потому что начинали сомневаться в своей компетентности.

Почему это важно?

Это исследование доказывает, что не весь обман осознан. Люди могут искренне верить, что они умны или ведут здоровый образ жизни, даже если их успех — результат самообмана.

«Наше общество считает обман преднамеренным действием, но иногда он происходит неосознанно», объясняет Доммер.

Так же доктор подчеркивает, что самообман может быть опасен. Например, если человек считает, что он финансово грамотен (из-за читерства на тесте), он может недооценивать риск инвестиций. Или если он уверен, что ест мало калорий, он может не замечать ошибок в питании.

Психология