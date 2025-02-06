Психологи объяснили, зачем людям нужен самообман
Люди могут обманывать не ради денег или наград, а чтобы чувствовать себя умнее или здоровее — и при этом считают что все в порядке. Это выяснила Сара Доммер, доцент маркетинга Университета штата Пенсильвания опубликовав исследование в Journal of Consumer Research.
Люди не просто обманывают, а обманывают самих себя, объясняя успехи своими способностями, а не нечестными методами. Это явление называется «диагностический самообман».
«Я обнаружила, что люди жульничают даже без внешних стимулов, например, ради денег. Они делают это, если это помогает чувствовать себя лучше», — говорит Доммер.
Как это проявляется?
Ученые провели несколько экспериментов чтобы проверить так ли это:
- Оценка калорийности еды. Участники должны были вводить данные о калориях после приема пищи в приложение. Те, кто не имел точной информации, занижали калорийность еды, чтобы чувствовать себя здоровее, убеждая себя в этом.
- Тест IQ. Людям в группе подсвечивали правильные ответы. После этого они верили, что их успех объясняется интеллектом, а не подсказками. Однако на втором тесте (без подсказок) их результаты резко упали.
- Составление слов. Две группы разделили, чтобы они играли в анаграммы — составляли слова из букв другого слова. В первой группе не было подсказок, во второй делали легкие подсказки. Люди из второй группы сообщали о большем количестве правильно угаданных слов по сравнению с первой. Но самое интересное — они были уверены, что их успех связан с их умом, а не с тем, что им подсказали ответы.
- Финансовая грамотность. Участники оценивали свои знания после теста. Если перед этим им говорили, что большинство людей плохо разбираются в финансах, они обманывали реже, потому что начинали сомневаться в своей компетентности.
Почему это важно?
Это исследование доказывает, что не весь обман осознан. Люди могут искренне верить, что они умны или ведут здоровый образ жизни, даже если их успех — результат самообмана.
«Наше общество считает обман преднамеренным действием, но иногда он происходит неосознанно», — объясняет Доммер.
Так же доктор подчеркивает, что самообман может быть опасен. Например, если человек считает, что он финансово грамотен (из-за читерства на тесте), он может недооценивать риск инвестиций. Или если он уверен, что ест мало калорий, он может не замечать ошибок в питании.